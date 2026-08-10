Ο Τραμπ αναρτά Θάνο Πλεύρη στο Truth Social – Δείτε φωτό

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Τη συνέντευξη του υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνου Πλεύρη, στο Breitbart, στην οποία μιλά για την αυστηροποίηση της ελληνικής κι ευρωπαϊκής μεταναστευτικής πολιτικής κι αποδίδει σημαντικό ρόλο στην επιστροφή του Ντόναλντ Τραμπ, στο Λευκό Οίκο, επέλεξε να αναρτήσει ο πρόεδρος των ΗΠΑ στον προσωπικό λογαριασμό του στο Truth Social.

Η κίνηση του Ντόναλντ Τραμπ να αναδημοσιεύσει τη συνέντευξη του Έλληνα υπουργού αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς ο Θάνος Πλεύρης εκφράζεται σε αυτή με θερμά λόγια για τον Αμερικανό πρόεδρο και υποστηρίζει ότι η επανεκλογή του το 2024 συνέβαλε στην αλλαγή του πολιτικού κλίματος γύρω από το μεταναστευτικό όχι μόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες αλλά και στην Ευρώπη.

Ο υπουργός Μετανάστευσης δηλώνει χαρακτηριστικά «θαυμαστής του Τραμπ» και εκτιμά ότι η σημαντικότερη αλλαγή που έφερε η επιστροφή του στην αμερικανική προεδρία ήταν η νέα προσέγγιση στην παράτυπη μετανάστευση.

«Το μήνυμα των πολιτών μας είναι ξεκάθαρο: αρκετά»

Κατά τον ίδιο, χώρες όπως η Γερμανία, η Γαλλία, η Ολλανδία, η Δανία και η Σουηδία έχουν κινηθεί προς αυστηρότερες πολιτικές, καθώς η πίεση των ψηφοφόρων για μεγαλύτερο έλεγχο των συνόρων έχει αυξηθεί.

Ο Θάνος Πλεύρης σημειώνει ότι αντίστοιχη τάση καταγράφεται και στην Ελλάδα, επικαλούμενος δημοσκοπήσεις σύμφωνα με τις οποίες ένα μεγάλο μέρος των πολιτών είτε συμφωνεί με την κυβερνητική πολιτική είτε ζητά ακόμη αυστηρότερα μέτρα.

«Το μήνυμα των πολιτών μας είναι ξεκάθαρο: αρκετά», αναφέρει.

Παράλληλα, παρουσιάζει τη στρατηγική της κυβέρνησης Μητσοτάκη ως πολιτική «αυστηρή αλλά δίκαιη», με βασικό στόχο τη μείωση των παράτυπων αφίξεων και την αύξηση των επιστροφών.

Για το φράχτη του Έβρου

Στη συνέντευξη ο υπουργός αναφέρεται στα αποτελέσματα της νέας νομοθεσίας, υποστηρίζοντας ότι οι μεταναστευτικές ροές προς την Ελλάδα έχουν μειωθεί σημαντικά.

Ειδικότερα, για τη διαδρομή από τη Λιβύη μέσω Αιγύπτου αναφέρει ότι στο πρώτο εξάμηνο του 2025 είχαν καταγραφεί 3.200 παράτυπες αφίξεις και μόλις 69 επιστροφές, ενώ στο αντίστοιχο διάστημα του 2026 οι αφίξεις περιορίστηκαν στις 802 και οι επιστροφές αυξήθηκαν στις 330.

Σύμφωνα με τον ίδιο, συνολικά οι μεταναστευτικές ροές προς την Ελλάδα έχουν μειωθεί κατά περίπου 70% τον τελευταίο χρόνο, ενώ οι επιστροφές έχουν αυξηθεί.

Ο Πλεύρης αποδίδει την εξέλιξη αυτή μεταξύ άλλων στην κράτηση όσων δεν έχουν προσφυγικό προφίλ, στην αυστηρότερη αντιμετώπιση όσων παραμένουν παράνομα στη χώρα μετά την απόρριψη του αιτήματος ασύλου τους και στην ενίσχυση των εθελοντικών επιστροφών.

Ιδιαίτερη αναφορά κάνει και στον φράχτη του Έβρου, τον οποίο παρουσιάζει ως βασικό εργαλείο για τον περιορισμό των παράτυπων διελεύσεων στα χερσαία σύνορα.

Υπενθυμίζει την κρίση του 2020, όταν χιλιάδες άνθρωποι επιχείρησαν να περάσουν μαζικά από την Τουρκία στην Ελλάδα, υποστηρίζοντας ότι ο φράχτης, μαζί με την παρουσία στρατού και αστυνομίας, είχε καθοριστικό ρόλο στην αντιμετώπιση της κατάστασης.

Παράλληλα, τονίζει ότι τα ελληνικά σύνορα αποτελούν και εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο υπουργός υποστηρίζει ότι η αλλαγή πολιτικής στις ΗΠΑ μετά την επιστροφή Τραμπ διευκόλυνε και ευρωπαϊκές κυβερνήσεις που ήδη επιδίωκαν αυστηρότερη στάση στο μεταναστευτικό.

Όπως αναφέρει, Ελλάδα και Ηνωμένες Πολιτείες συνεργάζονται πλέον και στο πεδίο του ασύλου, ανταλλάσσοντας βέλτιστες πρακτικές.

Ο κ. Πλεύρης σημειώνει ακόμη ότι η Ελλάδα είχε αρχίσει να εφαρμόζει αυστηρότερη μεταναστευτική πολιτική ήδη από την ανάληψη της διακυβέρνησης από τον Κυριάκο Μητσοτάκη το 2019, αντιπαραβάλλοντας τη σημερινή κατάσταση με το 2015, όταν, όπως υπενθυμίζει, περίπου ένα εκατομμύριο άνθρωποι πέρασαν από τη χώρα.