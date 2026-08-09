Πέθανε ο ηθοποιός Νίκος Καλογερόπουλος σε ηλικία 74 ετών

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Πέθανε σε ηλικία 74 ετών ο Νίκος Καλογερόπουλος, ο ηθοποιός που διέγραψε πολυετή πορεία στον ελληνικό κινηματογράφο, την τηλεόραση και το θέατρο, ενώ ασχολήθηκε επίσης με τη σκηνοθεσία, το σενάριο, την ποίηση και το τραγούδι.

Ο Νίκος Καλογερόπουλος αντιμετώπιζε τα τελευταία χρόνια καρκίνο και, όπως έγινε γνωστό, άφησε την τελευταία του πνοή σε δημόσιο νοσοκομείο της Αθήνας.

Κατά τη διάρκεια της καλλιτεχνικής διαδρομής του συμμετείχε σε γνωστές κινηματογραφικές και τηλεοπτικές παραγωγές, μεταξύ των οποίων το «Μάθε παιδί μου γράμματα», το «Ρεμπέτικο», η «Λούφα και Παραλλαγή» και το τηλεοπτικό «Κάμπινγκ». Παράλληλα, ανέπτυξε δραστηριότητα πίσω από την κάμερα ως σκηνοθέτης και σεναριογράφος.

Από τα Φιλιατρά στις σπουδές υποκριτικής

Ο Νίκος Καλογερόπουλος γεννήθηκε την 1η Αυγούστου 1952 στα Φιλιατρά Μεσσηνίας. Η ενασχόλησή του με την υποκριτική άρχισε μέσα από τις σπουδές του στην Αθήνα, όπου παρακολούθησε μαθήματα στις σχολές θεάτρου Κωστή Μιχαηλίδη, Βεάκη και Αθηνών.

Η τηλεόραση αποτέλεσε έναν από τους πρώτους σταθμούς της επαγγελματικής πορείας του. Ο ηθοποιός εμφανίστηκε στην τηλεοπτική μεταφορά του μυθιστορήματος του Νίκου Καζαντζάκη «Ο Χριστός ξανασταυρώνεται» και στη συνέχεια συμμετείχε σε σειρές όπως «Ο φωτογράφος του χωριού», «Οι παραστρατημένοι» και «Μεθυσμένη Πολιτεία».

Παράλληλα, έκανε τα πρώτα του βήματα στο θέατρο, προτού στραφεί περισσότερο στον κινηματογράφο, όπου ήρθαν οι ρόλοι που τον έκαναν ευρύτερα γνωστό.

Οι σημαντικές κινηματογραφικές διακρίσεις

Ένας από τους πρώτους σημαντικούς σταθμούς της κινηματογραφικής πορείας του ήρθε το 1981, όταν συμμετείχε στην ταινία «Μάθε παιδί μου γράμματα» του Θόδωρου Μαραγκού.

Η ταινία, στην οποία πρωταγωνιστούσαν μεταξύ άλλων ο Βασίλης Διαμαντόπουλος και ο Κώστας Τσάκωνας, αποτέλεσε μία από τις γνωστότερες πολιτικές σάτιρες της εποχής. Η ερμηνεία του Νίκου Καλογερόπουλου τού απέφερε διάκριση στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης.

Έναν χρόνο αργότερα συμμετείχε στην «Άρπα Colla», ενώ το 1983 εμφανίστηκε στο «Ρεμπέτικο» του Κώστα Φέρρη, μία από τις γνωστότερες ελληνικές κινηματογραφικές παραγωγές της περιόδου. Η συμμετοχή του στην ταινία συνοδεύτηκε επίσης από διάκριση στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης.

Το 1984 ακολούθησε η συμμετοχή του στη «Λούφα και Παραλλαγή» του Νίκου Περάκη, η οποία αποτέλεσε έναν από τους σημαντικότερους σταθμούς της καριέρας του.

Ο Καλογερόπουλος υποδύθηκε τον στρατιώτη Γιάννη Παπαδόπουλο και απέσπασε το βραβείο Α’ Ανδρικού Ρόλου στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης.

Η ταινία διατήρησε την παρουσία της στο ελληνικό κινηματογραφικό τοπίο και ο συγκεκριμένος ρόλος παρέμεινε ένας από τους πλέον αναγνωρίσιμους της καριέρας του. Στη μακρά κινηματογραφική διαδρομή του ο Νίκος Καλογερόπουλος συνεργάστηκε, μεταξύ άλλων, με τους σκηνοθέτες Νίκο Περάκη, Θόδωρο Μαραγκό, Κώστα Φέρρη και Νίκο Ζαπατίνα.

Η τηλεόραση και το «Κάμπινγκ»

Ο Νίκος Καλογερόπουλος διατήρησε παράλληλα ενεργή παρουσία στην τηλεόραση, συμμετέχοντας σε παραγωγές όπως «Χαίρε Τάσο Καρατάσο», «Όλη η δόξα, όλη η χάρη» και «Ερασιτέχνης άνθρωπος».

Ξεχωριστή θέση στην τηλεοπτική πορεία του είχε το «Κάμπινγκ», το οποίο προβλήθηκε από την ΕΡΤ στα τέλη της δεκαετίας του 1980 και αποτέλεσε μία από τις χαρακτηριστικές κωμικές σειρές εκείνης της περιόδου.

Η δραστηριότητά του, ωστόσο, δεν περιορίστηκε στην υποκριτική. Ο Καλογερόπουλος πέρασε και πίσω από την κάμερα, αναλαμβάνοντας καθήκοντα σκηνοθέτη και σεναριογράφου, ενώ κατά τη διάρκεια της καριέρας του συνεργάστηκε με ηθοποιούς όπως ο Γιώργος Κιμούλης, ο Ηλίας Λογοθέτης και ο Αντώνης Καφετζόπουλος.

Το «Τρενοτεχνείο» και η επιστροφή στη Μεσσηνία

Τα τελευταία χρόνια της δημιουργικής δραστηριότητάς του, ο Νίκος Καλογερόπουλος είχε στρέψει σημαντικό μέρος του ενδιαφέροντός του στη Μεσσηνία.

Στην Κυπαρισσία, μαζί με φίλους και συνεργάτες, δημιούργησε το «Τρενοτεχνείο», αξιοποιώντας έναν χώρο που συνδεόταν με τον σιδηρόδρομο και μετατρέποντάς τον σε χώρο πολιτιστικών δράσεων.

Το «Τρενοτεχνείο» φιλοξένησε θεατρικές παραστάσεις, πολιτιστικές εκδηλώσεις και καλλιτέχνες από την ελληνική μουσική σκηνή. Ο ίδιος είχε επενδύσει προσωπικά στη δημιουργία και τη λειτουργία του εγχειρήματος, το οποίο αποτέλεσε βασικό μέρος της δραστηριότητάς του κατά τα τελευταία χρόνια.

Τον Δεκέμβριο του 2024, ο χώρος είχε βρεθεί στην επικαιρότητα έπειτα από εκτεταμένες φθορές που προκάλεσαν άγνωστοι στις εγκαταστάσεις του. Ο Νίκος Καλογερόπουλος είχε εκφράσει τότε τη συναισθηματική φόρτισή του για την καταστροφή ενός χώρου στον οποίο είχε αφιερώσει σημαντικό μέρος της δημιουργικής δραστηριότητάς του.

Ο Νίκος Καλογερόπουλος ακολούθησε επί δεκαετίες μια πολυσχιδή καλλιτεχνική πορεία ως ηθοποιός, σκηνοθέτης, σεναριογράφος, ποιητής και τραγουδοποιός. Οι συμμετοχές του σε σημαντικές κινηματογραφικές και τηλεοπτικές παραγωγές αποτέλεσαν βασικό μέρος της παρουσίας του στην ελληνική καλλιτεχνική σκηνή.