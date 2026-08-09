Κωνσταντίνος Καρέτσας: Εντυπωσιακό γκολ στο ντεμπούτο του με την Ντόρτμουντ κόντρα στην Άρσεναλ – Δείτε βίντεο

Με γκολ συνδύασε το ντεμπούτο του με τη φανέλα της Μπορούσια Ντόρτμουντ ο Κωνσταντίνος Καρέτσας, στην φιλική αναμέτρηση απέναντι στην Άρσεναλ στο Emirates.
Ο 18χρονος Έλληνας διεθνής πέτυχε το πρώτο του γκολ με τους Βεστφαλούς στο 29ο λεπτό, ολοκληρώνοντας μία εντυπωσιακή ατομική προσπάθεια και δίνοντας στην ομάδα του προβάδισμα δύο τερμάτων.
Η ατομική ενέργεια του Καρέτσα
Η φάση ξεκίνησε μετά από πάσα του Σβένσον, με τον Καρέτσα να παίρνει την μπάλα και να πραγματοποιεί ατομική ενέργεια προς την περιοχή της Άρσεναλ.
Ο Έλληνας μεσοεπιθετικός απέφυγε τους αντιπάλους του και, λίγο μέσα από τη μεγάλη περιοχή, εκτέλεσε με το αριστερό πόδι, στέλνοντας την μπάλα στο πλαϊνό δίχτυ και διαμορφώνοντας το 2-0 για την Ντόρτμουντ.
🚨 Konstantinos Karetsas scores. Arsenal have concede second goal against Dortmund
🏴 Arsenal 0-2 Borussia Dortmund 🇩🇪pic.twitter.com/3SPXFLVNTl
— Goals Xtra (@GoalsXtra) August 9, 2026
Το πρώτο γκολ της γερμανικής ομάδας είχε σημειώσει ο Ινάσιο στο 7ο λεπτό της αναμέτρησης.
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Konstantinos Karetsas has arrived. 🇬🇷🇬🇷🇬🇷 pic.twitter.com/nI4A7KPT4o
— Borussia Dortmund (@BlackYellow) August 9, 2026