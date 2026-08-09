Κωνσταντίνος Καρέτσας: Εντυπωσιακό γκολ στο ντεμπούτο του με την Ντόρτμουντ κόντρα στην Άρσεναλ – Δείτε βίντεο

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Με γκολ συνδύασε το ντεμπούτο του με τη φανέλα της Μπορούσια Ντόρτμουντ ο Κωνσταντίνος Καρέτσας, στην φιλική αναμέτρηση απέναντι στην Άρσεναλ στο Emirates.

Ο 18χρονος Έλληνας διεθνής πέτυχε το πρώτο του γκολ με τους Βεστφαλούς στο 29ο λεπτό, ολοκληρώνοντας μία εντυπωσιακή ατομική προσπάθεια και δίνοντας στην ομάδα του προβάδισμα δύο τερμάτων.

Η ατομική ενέργεια του Καρέτσα

Η φάση ξεκίνησε μετά από πάσα του Σβένσον, με τον Καρέτσα να παίρνει την μπάλα και να πραγματοποιεί ατομική ενέργεια προς την περιοχή της Άρσεναλ.

Ο Έλληνας μεσοεπιθετικός απέφυγε τους αντιπάλους του και, λίγο μέσα από τη μεγάλη περιοχή, εκτέλεσε με το αριστερό πόδι, στέλνοντας την μπάλα στο πλαϊνό δίχτυ και διαμορφώνοντας το 2-0 για την Ντόρτμουντ.

Το πρώτο γκολ της γερμανικής ομάδας είχε σημειώσει ο Ινάσιο στο 7ο λεπτό της αναμέτρησης.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Borussia Dortmund (@bvb09)