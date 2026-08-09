Τέιλορ Σουίφτ: Αφαιρέθηκαν τραγούδια της από τον λογαριασμό του Τραμπ στο TikTok – Νέο επεισόδιο στη μεταξύ τους διαμάχη

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«Μπλόκο» στη χρήση των τραγουδιών της από τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, έβαλε η Τέιλορ Σουίφτ, αφαιρώντας τον ήχο από το βίντεο του λογαριασμού «Team Trump» στο TikTok, που χρησιμοποιούσε την επιτυχία της «August».

«Σιγή» στα βίντεο του Τραμπ

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, η ομάδα του Τραμπ —η οποία ξεκίνησε κατά τη διάρκεια της προεδρικής εκστρατείας του 2024— κοινοποίησε ένα επεξεργασμένο βίντεο με τον Ντόναλντ και τη Μελάνια Τραμπ να παρακολουθούν σόου πυροτεχνημάτων με υπόκρουση το κομμάτι «August» από το άλμπουμ «Folklore» του 2020.

Το κείμενο πάνω στο βίντεο έγραφε: «Η διάθεση που επικρατεί επειδή είναι Αύγουστος και ο Ντόναλντ Τραμπ είναι ο Πρόεδρός σας».

«Είμαι σίγουρος ότι η Τέιλορ Σουίφτ θα ενθουσιαστεί πολύ που χρησιμοποιήσαμε το τραγούδι της! #taylorswift #maga #august», έγραφε η λεζάντα της ανάρτησης.



Την Παρασκευή 7 Αυγούστου, οι χρήστες του TikTok στις ΗΠΑ διαπίστωσαν ότι το «August» είχε αφαιρεθεί. Ένα μήνυμα πάνω στο βίντεο πλέον αναφέρει: «Αυτός ο ήχος δεν είναι διαθέσιμος».

Τα σχόλια γέμισαν γρήγορα με αντιδράσεις. «Συγγνώμη, τι είπατε; Δεν μπορώ να ακούσω το τραγούδι», έγραψε ένας χρήστης.

Ένας τρίτος πρόσθεσε: «Το αφαίρεσε, σας αποτελείωσε».

Ο λογαριασμός Team Trump διαθέτει 14 εκατομμύρια followers και δημοσιεύει τακτικά βίντεο από τότε που ο Τραμπ εξελέγη για δεύτερη θητεία.

Ωστόσο, το «August» δεν είναι το μόνο τραγούδι της Σουίφτ που εξαφανίστηκε. Σύμφωνα με το Variety, ένα άλλο βίντεο που περιλάμβανε την επιτυχία της «Father Figure» του 2025, από το άλμπουμ «Life of a Showgirl», το οποίο αναρτήθηκε τον Νοέμβριο εκείνου του έτους, δεν διαθέτει πλέον ήχο.



Παράλληλα, ένα βίντεο του 2025 στον επίσημο λογαριασμό του Λευκού Οίκου στο TikTok με το τραγούδι της «The Fate of Ophelia» έχει επίσης μείνει χωρίς ήχο.

Η Σουίφτ δεν είχε προβεί σε κάποιο δημόσιο σχόλιο.

Η απάντηση του Team Trump και το ιστορικό της διαμάχης

Μετά την αφαίρεση των τραγουδιών, ο λογαριασμός Team Trump συνέχισε το τρολάρισμα χρησιμοποιώντας μια ζωντανή εκτέλεση του ομώνυμου τραγουδιού από το άλμπουμ της Red (2012).

Η ανάρτηση περιλάμβανε εξώφυλλο σε στυλ «Red», με το προφίλ του Τραμπ πάνω από τα γράμματα και μια ψεύτικη λίστα αναπαραγωγής «Red (Trump’s Version)». Ο ήχος δεν ήταν διαθέσιμος ούτε σε αυτή την ανάρτηση κατά τη δημοσίευσή της.

Η λεζάντα της ανάρτησης ανέφερε: «Γνωρίζατε ότι η Τέιλορ Σουίφτ έγραψε ένα ολόκληρο άλμπουμ για το χρώμα του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος;»

Ο Τραμπ ασκεί κριτική στη Σουίφτ από το 2018, με τις εντάσεις να κλιμακώνονται όταν η τραγουδίστρια υποστήριξε την Κάμαλα Χάρις στις προεδρικές εκλογές του 2024.

Ο Τραμπ είχε αντιδράσει τότε γράφοντας στο Truth Social: «Μισώ την Τέιλορ Σουίφτ!».

Μετά τον γάμο της Σουίφτ με τον Τράβις Κέλσι στις 4 Ιουλίου, ο Λευκός Οίκος παρενέβη με ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και χλεύασε τους εορτασμούς του ζευγαριού στο Madison Square Garden της Νέας Υόρκης, δημοσιεύοντας μια τροποποιημένη φωτογραφία της ψηφιακής μαρκίζας που έγραφε «Ο Τραμπ είναι ο Πρόεδρός σου».



Ωστόσο, μετά τον αρραβώνα της τραγουδοποιού με τον νυν σύζυγό της τον Αύγουστο του 2025, ο Τραμπ είχε δηλώσει σε δημοσιογράφο κατά τη διάρκεια συνεδρίασης του Υπουργικού Συμβουλίου: «Λοιπόν, τους εύχομαι καλή τύχη. Πιστεύω ότι είναι σπουδαίος παίκτης, σπουδαίος τύπος. Πιστεύω ότι εκείνη είναι ένα υπέροχο άτομο».

Μέτωπο του Λευκού Οίκου με τη μουσική βιομηχανία

Ο Λευκός Οίκος φαίνεται να καταφεύγει εσκεμμένα στην πρόκληση καλλιτεχνών που δεν έχουν υποστηρίξει τη διοίκηση Τραμπ, χρησιμοποιώντας τη μουσική τους στα social media, γεγονός που έχει προκαλέσει δημόσιες αντιδράσεις από σταρ της μουσικής βιομηχανίας.

Στις 23 Ιουλίου, βίντεο στην επίσημη σελίδα του Λευκού Οίκου στο TikTok που έδειχνε στρατιωτικά πλήγματα των ΗΠΑ στο Ιράν χρησιμοποίησε το τραγούδι «Firework» (2010) της Κέιτι Πέρι. Η ποπ σταρ δήλωσε «βαθύτατα συγκλονισμένη και οργισμένη», ξεκαθαρίζοντας πως δεν έδωσε έγκριση.



Αντίστοιχα, η Αριάνα Γκράντε σχολίασε κάτω από βίντεο του Λευκού Οίκου στις 9 Ιουνίου, το οποίο έδειχνε ομοσπονδιακούς πράκτορες να συλλαμβάνουν και να φορούν χειροπέδες σε πολίτες υπό τους ήχους του τραγουδιού της «Bye» (2024): «Σας παρακαλώ μην χρησιμοποιήσετε ποτέ ξανά τη μουσική μου σε σχέση με αυτή τη βάρβαρη, απάνθρωπη, ειδεχθή ανοησία».



Το ηχητικό και το σχόλιο της Γκράντε αφαιρέθηκαν αργότερα.

Καλλιτέχνες όπως η Kesha, η Ολίβια Ροντρίγκο, ο Νόα Κάχαν και η Σαμπρίνα Κάρπεντερ έχουν επίσης καταδικάσει τη χρήση των τραγουδιών τους από τον Λευκό Οίκο χωρίς άδεια.