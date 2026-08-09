Φωτιά στην Ηλεία: Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στο Μουζάκι – Δείτε φωτογραφίες

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Σε εξέλιξη βρίσκεται η πυρκαγιά που ξέσπασε το απόγευμα της Κυριακής (9/8) σε δασική έκταση στη θέση Μουζάκι, στη Δημοτική Ενότητα Ωλένης του Δήμου Πύργου, στην Ηλεία, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να ενισχύονται λόγω των συνθηκών που επικρατούν στην περιοχή.

Η φωτιά εκδηλώθηκε λίγο πριν από τις 17:00, ενώ το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε περίπου την ίδια ώρα. Οι Αρχές κινητοποίησαν άμεσα ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις, καθώς στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι, οι οποίοι δυσχεραίνουν το έργο της κατάσβεσης.

Σύμφωνα με την ενημέρωση της Πυροσβεστικής:

«Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις στην #πυρκαγιά στο Μουζάκι Πύργου Ηλείας. Επιχειρούν 56 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 18ης #ΕΜΟΔΕ, 18 οχήματα, 6 Α/Φ και 1 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ».

Ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν συνολικά 56 πυροσβέστες, δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 18ης ΕΜΟΔΕ και 18 οχήματα. Από αέρος επιχειρούν έξι αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο, ενώ στην προσπάθεια συνδράμουν και υδροφόρες ΟΤΑ.

Ο Δήμος Πύργου συμμετέχει επίσης στην επιχείρηση με υδροφόρες, προκειμένου να υποστηρίξει το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων.

Η πυρκαγιά καίει δασική έκταση, ενώ οι πυροσβέστες επιχειρούν για τον περιορισμό του μετώπου και την αποτροπή της περαιτέρω εξάπλωσής του.

Η περιοχή βρίσκεται σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς, κατηγορίας 3, ενώ οι ισχυροί άνεμοι που πνέουν στην Ηλεία δημιουργούν δυσκολίες στις επιχειρήσεις κατάσβεσης.

Έρευνα για τα αίτια της πυρκαγιάς

Για τη διερεύνηση των συνθηκών κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε η φωτιά κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ηλείας.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν να επιχειρούν στην περιοχή, με στόχο να περιορίσουν την πυρκαγιά και να αποτρέψουν την επέκτασή της σε μεγαλύτερο τμήμα της δασικής έκτασης.

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