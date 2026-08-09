Μήλος: Εισαγγελική παρέμβαση για την προσγείωση ελικοπτέρου στο Σαρακήνικο – Τι προβλέπει το Προεδρικό Διάταγμα

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Αυτεπάγγελτη προκαταρκτική εξέταση διέταξε ο Εισαγγελέας Σύρου για την προσγείωση ελικοπτέρου στο Σαρακήνικο της Μήλου, περιστατικό που καταγράφηκε σε βίντεο και προκάλεσε την κινητοποίηση των αρμόδιων Αρχών.

Το περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής 7 Αυγούστου, όταν το ελικόπτερο προσγειώθηκε στην περιοχή και οι επιβαίνοντες αποβιβάστηκαν, κατευθύνθηκαν προς τη θάλασσα και στη συνέχεια αναχώρησαν με το ίδιο μέσο.

Επιχειρηματίας που δραστηριοποιείται στη Μήλο και βρισκόταν στο σημείο κατέγραψε το συμβάν με το κινητό του τηλέφωνο. Το βίντεο δημοσιοποιήθηκε και κυκλοφόρησε ευρέως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με αποτέλεσμα η υπόθεση να τεθεί υπό διερεύνηση.

Η εισαγγελική παρέμβαση

Οι αστυνομικές αρχές ενημερώθηκαν για το περιστατικό και, στη συνέχεια, ενημέρωσαν τον αρμόδιο εισαγγελέα. Ο Εισαγγελέας Σύρου διέταξε αυτεπάγγελτη προκαταρκτική εξέταση και έδωσε εντολή στο Αστυνομικό Τμήμα Μήλου να συγκεντρώσει το απαραίτητο προανακριτικό υλικό και να εξακριβώσει τα στοιχεία των εμπλεκομένων.

Στόχος της έρευνας είναι να αποσαφηνιστούν οι ακριβείς συνθήκες της προσγείωσης, να διαπιστωθεί εάν τηρήθηκαν οι προβλεπόμενες διαδικασίες και να διερευνηθεί εάν προκύπτουν τυχόν ποινικές ευθύνες.

Για το συμβάν ενημερώθηκαν επίσης οι αρμόδιες υπηρεσίες της πολιτικής αεροπορίας, ενώ η υπόθεση εξετάζεται και από την Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της.

Τι προβλέπει το Προεδρικό Διάταγμα

Το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο επιτρέπει, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, την προσγείωση ελικοπτέρου σε χώρο εκτός αδειοδοτημένου ελικοδρομίου.

Ειδικότερα, σύμφωνα με το άρθρο 12 του Π.Δ. 19/2009, ένα ελικόπτερο μπορεί να χρησιμοποιήσει πεδίο προσγείωσης εκτός αδειοδοτημένου ελικοδρομίου, εφόσον πληρούνται οι προβλεπόμενες προϋποθέσεις.

Η συγκεκριμένη δυνατότητα, ωστόσο, δεν συνεπάγεται ότι ένα ελικόπτερο μπορεί να προσγειώνεται χωρίς περιορισμούς σε οποιοδήποτε σημείο. Μεταξύ άλλων, η χρήση τέτοιου πεδίου προσγείωσης επιτρέπεται κατά τη διάρκεια της ημέρας, ενώ δεν επιτρέπεται σε περιοχή που υπάγεται σε καθεστώς περιβαλλοντικής ή άλλης προστασίας.

Οι αρμόδιες Αρχές καλούνται πλέον να εξετάσουν εάν η προσγείωση στο Σαρακήνικο πληρούσε τις προϋποθέσεις που προβλέπει το θεσμικό πλαίσιο και εάν είχαν τηρηθεί οι απαιτούμενοι κανόνες για τη συγκεκριμένη πτήση.

Η εισαγγελική και διοικητική διερεύνηση βρίσκεται σε εξέλιξη, με τις Αρχές να συγκεντρώνουν τα διαθέσιμα στοιχεία προκειμένου να εξακριβώσουν εάν προκύπτουν παραβάσεις και, κατά συνέπεια, ευθύνες για τα εμπλεκόμενα πρόσωπα.