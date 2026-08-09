Μήλος: Ελικόπτερο… προσγειώθηκε στο Σαρακήνικο για να κάνουν μπάνιο οι επιβάτες του – ΒΙΝΤΕΟ

Πρωτοφανείς εικόνες εκτυλίχθηκαν στην προστατευόμενη παραλία Σαρακήνικο της Μήλου, όπου ένα ελικόπτερο προσγειώθηκε στα πετρώματα για να αποβιβάσει επιβάτες που επιθυμούσαν να κάνουν μπάνιο. Το περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο, προκαλώντας συζητήσεις για την προστασία του απαράμιλλης ομορφιάς τοπίου.

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ελικόπτερο Σαρακήνικο
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Πρωτοφανείς εικόνες εκτυλίχθηκαν στο Σαρακήνικο της Μήλου, όπου ελικόπτερο προσγειώθηκε στα πετρώματα της παραλίας για να κάνουν μπάνιο οι επιβάτες του.
  • Το Σαρακήνικο είναι μία προστατευόμενη περιοχή, γνωστή για το κατάλευκο, απόκοσμο σεληνιακό τοπίο της.
  • Η παραλία βρίσκεται στην επικαιρότητα για έναν πρωτοφανή λόγο, καθώς βίντεο δείχνει το ελικόπτερο να έχει προσγειωθεί στα πετρώματα, αποβιβάζοντας τους επιβάτες.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Πρωτοφανείς εικόνες εκτυλίχθηκαν στο Σαρακήνικο, την απαράμιλλης ομορφιάς παραλία της Μήλου, όπου ένα ελικόπτερο… πάρκαρε στα πετρώματα της παραλίας, ώστε οι επιβαίνοντες να κάνουν ανενόχλητοι το μπάνιο τους.

Το Σαρακήνικο είναι μία προστατευόμενη περιοχή, γνωστή για το κατάλευκο, απόκοσμο σεληνιακό τοπίο της.

Αυτή τη φορά βρίσκεται στην επικαιρότητα για άλλο λόγο. Ένα ελικόπτερο καταγράφεται σε βίντεο να έχει προσγειωθεί στα πετρώματα της παραλίας, αποβιβάζοντας στη συνέχεια τους επιβάτες, προκειμένου να κάνουν με την άνεσή τους, το μπάνιο τους.

Δείτε το βίντεο:

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