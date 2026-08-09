«Δείτε δωρεάν online την Οδύσσεια»: Η νέα απάτη που παγιδεύει θεατές με ψεύτικα streaming sites

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Την τεράστια προσμονή γύρω από την «Οδύσσεια» εκμεταλλεύονται επιτήδειοι, στήνοντας ψεύτικες ιστοσελίδες που υπόσχονται δωρεάν online προβολή της πολυσυζητημένης ταινίας. Πίσω από τα δελεαστικά «Watch The Odyssey for free» κρύβονται απάτες που μπορούν να οδηγήσουν σε κλοπή τραπεζικών και προσωπικών στοιχείων, phishing αλλά και εγκατάσταση κακόβουλου λογισμικού στις συσκευές των θυμάτων.

Το σενάριο είναι ιδιαίτερα πειστικό. Κάποιος που θέλει να παρακολουθήσει την κινηματογραφική μεταφορά του ομηρικού έπους αλλά δεν έχει καταφέρει να πάει στον κινηματογράφο βλέπει μια διαφήμιση που υπόσχεται ότι μπορεί να δει την ταινία δωρεάν μέσω διαδικτύου.

Μπαίνοντας στην ιστοσελίδα, συναντά θετικές κριτικές και υψηλές βαθμολογίες από υποτιθέμενους θεατές. Για να αποκτήσει πρόσβαση, καλείται να εγγραφεί. Αρχικά του ζητούν ονοματεπώνυμο και email και στη συνέχεια τραπεζικά στοιχεία, με την αιτιολογία ότι είναι απαραίτητα για την ενεργοποίηση μιας «δωρεάν δοκιμαστικής περιόδου».

Μόνο που η ταινία δεν υπάρχει.

Οι κριτικές είναι πλαστές, η ιστοσελίδα έχει δημιουργηθεί για εξαπάτηση και τα οικονομικά στοιχεία που καταχώρισε ο χρήστης μπορούν να καταλήξουν στα χέρια εγκληματιών.

Ψεύτικες ιστοσελίδες σε πολλές γλώσσες

Πρόκειται για μια γνωστή μέθοδο ηλεκτρονικής απάτης, η οποία χρησιμοποιεί τη δημοτικότητα μεγάλων κινηματογραφικών πρεμιέρων, τηλεοπτικών σειρών ή ακόμη και videogames. Οι δράστες υπόσχονται πρόωρη ή δωρεάν πρόσβαση σε περιεχόμενο, με πραγματικό στόχο να αποσπάσουν προσωπικά και οικονομικά δεδομένα.

Η βρετανική εκστρατεία BeStreamWise, η οποία ενημερώνει το κοινό για τους κινδύνους του παράνομου streaming, προειδοποιεί ότι όσοι παραδίδουν τα προσωπικά τους στοιχεία σε τέτοιες ιστοσελίδες κινδυνεύουν όχι μόνο να χάσουν χρήματα, αλλά και να αποτελέσουν στόχο νέων απατών στο μέλλον.

«Οι εγκληματίες εκμεταλλεύονται γρήγορα τον ενθουσιασμό γύρω από μεγάλες κυκλοφορίες, όπως η “Οδύσσεια”, χρησιμοποιώντας ψεύτικους συνδέσμους streaming και ιστοσελίδες για να εξαπατήσουν τους ανθρώπους ώστε να παραδώσουν προσωπικές πληροφορίες και να εκτεθούν σε απάτη», επισημαίνει η οργάνωση.

Οι επιτήδειοι έχουν μάλιστα δημιουργήσει ιστοσελίδες σε διαφορετικές γλώσσες, ώστε η απάτη να φαίνεται ακόμη πιο πειστική.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι χρήστες οδηγούνται σε αυτές μέσω αναδυόμενων διαφημίσεων, ενώ σε άλλες τα ψεύτικα sites εμφανίζονται ακόμη και στα αποτελέσματα αναζήτησης ή προωθούνται μέσω άλλων ιστοσελίδων.

Υπόσχονται ακόμη και μεταγλωττισμένη «Οδύσσεια»

Η εταιρεία κυβερνοασφάλειας Kaspersky αναφέρει ότι ορισμένα από τα sites προσαρμόζουν την παγίδα ανάλογα με τη γεωγραφική θέση του χρήστη.

Μπορεί, για παράδειγμα, να ισχυρίζονται ότι διαθέτουν μεταγλωττισμένη έκδοση της ταινίας στη γλώσσα του θύματος, η οποία επιλέγεται ανάλογα με τη γεωγραφική του τοποθεσία.

Όταν ο χρήστης πατήσει το κουμπί αναπαραγωγής, εμφανίζεται μήνυμα που τον ενημερώνει ότι πρέπει να δημιουργήσει λογαριασμό για να «ξεκλειδώσει» δωρεάν το περιεχόμενο.

Αφού καταχωρίσει email και πλήρες όνομα, ακολουθεί το κρίσιμο βήμα: του ζητούν τα στοιχεία της τραπεζικής του κάρτας, υποστηρίζοντας ότι απαιτούνται για την ενεργοποίηση της δωρεάν δοκιμής. Σε αρκετές περιπτώσεις υπόσχονται μάλιστα απεριόριστη πρόσβαση σε περιεχόμενο από πολλές διαφορετικές συσκευές.

Το μεγάλο «καμπανάκι» που πρέπει να προσέχουν οι θεατές

Η Olga Altukhova, αναλύτρια της Kaspersky, τονίζει ότι οι καταναλωτές πρέπει να είναι ιδιαίτερα επιφυλακτικοί όταν μία ταινία που μόλις κυκλοφόρησε και εξακολουθεί να προβάλλεται στους κινηματογράφους εμφανίζεται ξαφνικά διαθέσιμη για streaming σε μια άγνωστη πλατφόρμα.

«Συνιστούμε έντονα στους χρήστες να έχουν πρόσβαση σε περιεχόμενο μόνο μέσω επίσημων υπηρεσιών, ώστε να προστατεύουν τα προσωπικά τους δεδομένα και να αποφεύγουν πιθανές οικονομικές απώλειες», αναφέρει.

Οι κίνδυνοι, πάντως, δεν περιορίζονται στην κλοπή χρημάτων ή τραπεζικών στοιχείων. Μέσω παράνομων streaming sites μπορεί να εγκατασταθεί κακόβουλο λογισμικό (malware) στον υπολογιστή ή σε άλλη συσκευή, επιτρέποντας ακόμη και την απομακρυσμένη πρόσβαση σε δεδομένα.

Η Kaspersky συνιστά επίσης στους χρήστες να εξετάζουν προσεκτικά τη διεύθυνση URL μιας ιστοσελίδας προτού καταχωρίσουν οποιοδήποτε στοιχείο, ώστε να βεβαιώνονται ότι βρίσκονται σε νόμιμη υπηρεσία.

Τι πρέπει να κάνει κάποιος εάν πέσει θύμα

Όποιος αντιληφθεί ότι έχει δώσει τα στοιχεία του σε απατηλή ιστοσελίδα θα πρέπει να επικοινωνήσει αμέσως με την τράπεζά του.

Στη συνέχεια, συνιστάται να αλλάξει τους κωδικούς πρόσβασης σε κρίσιμες υπηρεσίες και εφαρμογές, ιδιαίτερα σε τραπεζικούς, επενδυτικούς και συνταξιοδοτικούς λογαριασμούς.

Παράλληλα, θα πρέπει να ενεργοποιήσει όπου είναι δυνατόν τον έλεγχο ταυτότητας πολλαπλών παραγόντων (multi-factor authentication), προσθέτοντας ένα επιπλέον επίπεδο προστασίας απέναντι σε πιθανή παραβίαση των λογαριασμών του.