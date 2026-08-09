Καιρός: Έρχεται εκρηκτικό «κοκτέιλ» με 40άρια και μελτέμια – Ποιες περιοχές θα επηρεαστούν, πότε εξασθενούν οι άνεμοι

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Συνεδριάζει εκ νέου στις 10:30 σήμερα το πρωί η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου ενόψει των δύσκολων καιρικών συνθηκών που θα επικρατήσουν στη χώρα μας τα επόμενα 24ωρα, με τις υψηλές θερμοκρασίες και τα ισχυρά μελτέμια να δημιουργούν ένα «εκρηκτικό κοκτέιλ», επικίνδυνο για την εκδήλωση και εξάπλωση πυρκαγιών.

Σημειώνεται ότι σήμερα αναμένονται ισχυροί άνεμοι που θα φτάσουν σε ένταση ακόμη και τα 8 μποφόρ, ενώ τη Δευτέρα οι άνεμοι θα ενισχυθούν περαιτέρω, με την θερμοκρασία να αγγίζει τους 39 ακόμη και τους 40 βαθμούς Κελσίου στη δυτική Ελλάδα.

Στο επίκεντρο της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου, που συγκάλεσε χθες, Σάββατο, ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, Νίκος Παπαευσταθίου, παρουσία του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελου Τουρνά, βρέθηκαν οι ισχυροί βόρειοι – βορειοανατολικοί άνεμοι που θα επικρατήσουν τις επόμενες ημέρες σε μεγάλο μέρος της χώρας, σε συνδυασμό με τις υψηλές θερμοκρασίες που θα σημειωθούν κυρίως στη δυτική Ελλάδα.

Ποιες περιοχές θα επηρεαστούν

Σύμφωνα με τους επιστήμονες της Επιτροπής:

α. Για αύριο, Κυριακή 09 Αυγούστου, στη Θράκη, την Αττικοβοιωτία, την Εύβοια, την ανατολική και νότια Πελοπόννησο, στα νησιά του Βόρειου και Ανατολικού Αιγαίου, στις Κυκλάδες, στην Κρήτη και στην περιοχή Κάσου – Καρπάθου αναμένονται βόρειοι – βορειοανατολικοί άνεμοι έντασης 6 έως 7 μποφόρ, οι οποίοι κατά τόπους θα φτάσουν τα 8 μποφόρ.

β. Τη Δευτέρα 10 Αυγούστου οι άνεμοι αναμένεται θα ενισχυθούν περαιτέρω. Στην Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, την Αττικοβοιωτία, την Εύβοια, στο σύνολο της Πελοποννήσου (κυρίως στην περιοχή της Λακωνίας), στο Βόρειο, Ανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοδυτικό Αιγαίο, στα Κύθηρα και στη δυτική και νότια Κρήτη βόρειοι – βορειοανατολικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 7 και τοπικά 8 μποφόρ, ενώ δεν αποκλείεται οι ριπές τους να φτάσουν τοπικά και τα 9 μποφόρ.

γ. Η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε υψηλά επίπεδα στη δυτική Ελλάδα όπου αναμένεται να φτάσει τους 38 με 39 βαθμούς Κελσίου.

δ. Από την Τρίτη 11 Αυγούστου και μέχρι το τέλος της εβδομάδας προβλέπεται η διατήρηση των βόρειων – βορειοανατολικών ανέμων με εντάσεις 5 έως 7 μποφόρ σε αρκετές περιοχές της χώρας.

«Εκρηκτικό κοκτέιλ» με 40αρια και μελτέμια

Στο κόκκινο παραμένει ο υδράργυρος στη Δυτική Ελλάδα, την ώρα που ισχυροί βοριάδες έως 7 και τοπικά 8 μποφόρ σαρώνουν τα ανατολικά. Η Δευτέρα αναμένεται να είναι η πιο δύσκολη ημέρα, σύμφωνα με τη μετεωρολόγο του ΕΡΤnews Όλγα Παπαβγούλη.

Η χώρα θα βρεθεί ουσιαστικά χωρισμένη στα δύο τις επόμενες ημέρες. Στα ανατολικά, το ισχυρό μελτέμι θα διατηρήσει τις θερμοκρασίες σε πιο ανεκτά επίπεδα, την ώρα που στη δυτική Ελλάδα οι καταβατικοί άνεμοι θα ανεβάζουν περαιτέρω τη θερμοκρασία και θα ρίχνουν την υγρασία, δημιουργώντας ιδιαίτερα δυσμενείς συνθήκες για την εκδήλωση και την εξάπλωση πυρκαγιών.

Η μετεωρολόγος Όλγα Παπαβγούλη, τόνισε ότι πρόκειται για μια περίοδο κατά την οποία απαιτείται αυξημένη προσοχή.

Από σήμερα οι βοριάδες ενισχύονται σημαντικά. Μια νοητή γραμμή από το Βόρειο Αιγαίο έως τη θάλασσα των Κυθήρων θα βρεθεί στο επίκεντρο των ισχυρών ανέμων, με την ένταση να φτάνει τα 6-7 μποφόρ και τοπικά ακόμη και τα 8 μποφόρ.

Ιδιαίτερα ισχυροί θα είναι οι άνεμοι και στο Νότιο Κρητικό Πέλαγος, όπου επίσης θα φτάσουν τα 7-8 μποφόρ. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στη νότια Κρήτη, καθώς οι βόρειοι άνεμοι, καθώς κατέρχονται από τους ορεινούς όγκους, επιταχύνονται και μπορούν να αποκτήσουν πολύ μεγαλύτερη ένταση.

Το μελτέμι, μάλιστα, δεν θα περιοριστεί μόνο στις παράκτιες περιοχές. Οι βορειοανατολικοί άνεμοι θα επηρεάσουν και ηπειρωτικές περιοχές, κυρίως στα ανατολικά και νότια, από την Εύβοια έως τη νοτιοανατολική Πελοπόννησο, με ιδιαίτερη έμφαση στη Λακωνία.

Αντίθετα, στο Ιόνιο οι άνεμοι θα είναι σαφώς ηπιότεροι, έως περίπου 5 μποφόρ.

40άρια στη Δυτική Ελλάδα

Η σημερινή ημέρα σηματοδοτεί και την εμφάνιση των πρώτων πιο έντονων 40αριών.

Στη δυτική χώρα, όπου το βορειοανατολικό ρεύμα λειτουργεί ως καταβάτης, ο αέρας κατέρχεται από τους ορεινούς όγκους θερμότερος και ξηρότερος. Έτσι, η θερμοκρασία ανεβαίνει και παράλληλα μειώνεται η σχετική υγρασία.

Ο υδράργυρος θα φτάσει τοπικά τους 40 βαθμούς Κελσίου, κυρίως στην περιοχή του Αγρινίου, της Αιτωλοακαρνανίας και της βορειοδυτικής Πελοποννήσου.

Δεν πρόκειται, ωστόσο, για γενικευμένα 40άρια σε μεγάλη γεωγραφική έκταση.

Στα ανατολικά οι θερμοκρασίες θα είναι πιο συγκρατημένες, ενώ στο Αιγαίο θα επικρατήσουν καλύτερες συνθήκες λόγω του ενισχυμένου βοριά. Εξαίρεση αποτελεί το νοτιοανατολικό Αιγαίο, όπου η Ρόδος και οι γύρω περιοχές επηρεάζονται από ιδιαίτερα θερμές αέριες μάζες από την Τουρκία.

Στη νότια Κρήτη οι θερμοκρασίες θα κινηθούν περίπου στους 36-38 βαθμούς Κελσίου.

Μπόρες και καταιγίδες στα ορεινά

Παρά την έντονη ζέστη και τους ισχυρούς ανέμους, δεν θα λείψουν και οι μπόρες.

Η ημέρα θα ξεκινήσει με γενικά αίθριο καιρό, όμως από το μεσημέρι οι νεφώσεις θα πυκνώσουν και θα εκδηλωθούν μπόρες κυρίως στα ορεινά. Στα βόρεια, λόγω της έντονης θέρμανσης του εδάφους, είναι πιθανό να σημειωθούν και τοπικές καταιγίδες, οι οποίες κατά τόπους μπορεί να έχουν έντονο χαρακτήρα και να συνοδεύονται από μπουρίνια.

Μεγαλύτερη προσοχή απαιτείται σε ορεινές περιοχές της Ηπείρου και της Μακεδονίας, ενώ πιο περιορισμένα θα είναι τα φαινόμενα προς την Πελοπόννησο.

Αττική: Ζέστη, βοριάδες και αυξημένος κίνδυνος πυρκαγιάς

Στην Αττική σήμερα αναμένεται αίθριος καιρός με ηλιοφάνεια, ενώ από το μεσημέρι θα αναπτυχθούν λίγες τοπικές νεφώσεις, κυρίως στα ορεινά.

Η θερμοκρασία θα φτάσει έως τους 37 βαθμούς Κελσίου, ενώ και χθες καταγράφηκαν ιδιαίτερα υψηλές θερμοκρασίες, με τις μέγιστες στα δυτικά τμήματα του νομού να πλησιάζουν τους 39 βαθμούς.

Οι άνεμοι θα είναι το μεγάλο ζητούμενο, καθώς οι βοριάδες θα ενισχυθούν σημαντικά, φτάνοντας κατά τόπους τα 7 μποφόρ, ιδιαίτερα προς τον Ευβοϊκό.

Η συνύπαρξη υψηλών θερμοκρασιών, ξηρής ατμόσφαιρας και ισχυρών ανέμων δημιουργεί αυξημένο κίνδυνο πυρκαγιάς.

Η σύσταση των αρχών είναι σαφής: αποφεύγονται οι υπαίθριες εργασίες και κάθε δραστηριότητα που θα μπορούσε να προκαλέσει πυρκαγιά.

Θεσσαλονίκη: Ηλιοφάνεια και τοπικές καταιγίδες

Στη Θεσσαλονίκη η ημέρα θα ξεκινήσει με ηλιοφάνεια, όμως σταδιακά θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά και βορειότερα τμήματα.

Η θερμοκρασία θα φτάσει περίπου τους 37 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα είναι ασθενείς, έως 4 μποφόρ.

Δευτέρα, η πιο δύσκολη ημέρα

Ιδιαίτερα κρίσιμη χαρακτηρίζεται η Δευτέρα, καθώς οι βοριάδες αναμένεται να ενισχυθούν περαιτέρω.

Σύμφωνα με την Όλγα Παπαβγούλη, η Δευτέρα ενδέχεται να είναι η δυσκολότερη ημέρα ως προς τους ανέμους, καθώς οι ισχυρές εντάσεις δεν θα περιοριστούν μόνο στις παράκτιες περιοχές, αλλά θα επεκταθούν και στο εσωτερικό της ηπειρωτικής χώρας.

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται σε περιοχές της Στερεάς Ελλάδας και της Πελοποννήσου, αλλά κυρίως στη Λακωνία, όπου οι άνεμοι μπορεί να φτάσουν τα 7 και τοπικά τα 8 μποφόρ.

Παράλληλα, στη Δυτική Ελλάδα θα συνεχιστεί η έντονη ζέστη, με τον υδράργυρο να πλησιάζει τους 39 βαθμούς, ενώ στα ανατολικά η θερμοκρασία θα υποχωρήσει ελαφρώς, στους 34-36 βαθμούς.

Την Τρίτη παραμένουν οι ισχυροί βοριάδες

Την Τρίτη οι ισχυροί βόρειοι και βορειοανατολικοί άνεμοι θα παραμείνουν, τουλάχιστον κατά τις πρωινές ώρες.

Από το μεσημέρι, πάντως, αναμένεται να περιοριστεί κάπως η γεωγραφική τους έκταση και η κατάσταση να βελτιωθεί ελαφρώς, χωρίς όμως να εξαφανιστεί ο κίνδυνος.

Οι άνεμοι θα εξακολουθήσουν να φτάνουν τα 7 μποφόρ, ενώ στα ανατολικά η θερμοκρασία θα κινηθεί περίπου στους 35 βαθμούς. Στη Δυτική Ελλάδα, αντίθετα, αναμένεται νέα άνοδος, με τον υδράργυρο να πλησιάζει και πάλι τους 39-40 βαθμούς Κελσίου.

Νέα ενίσχυση του μελτεμιού προς τον Δεκαπενταύγουστο

Η τάση που διαφαίνεται για τις επόμενες ημέρες δείχνει ότι το μελτέμι θα παραμείνει ισχυρό, ενώ υπάρχει ένδειξη για νέα, ακόμη σημαντικότερη ενίσχυση των βοριάδων όσο πλησιάζουμε στον Δεκαπενταύγουστο.

Παράλληλα, φαίνεται να έρχεται και πτώση της θερμοκρασίας, ιδιαίτερα προς τις ημέρες του 15Αύγουστου.

Ωστόσο, όπως σημείωσε η μετεωρολόγος, πρόκειται ακόμη για τάση και η εικόνα θα ξεκαθαρίσει περισσότερο όσο πλησιάζουν οι συγκεκριμένες ημερομηνίες.

Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα

Συναγερμός έχει σημάνει στις αρχές, καθώς σήμερα, Κυριακή 9 Αυγούστου, προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς για την Αττική και άλλες πέντε περιφέρειες της χώρας.

Αναλυτικά, σύμφωνα με το Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας (civilprotection.gov.gr), για σήμερα, προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4) για τις εξής περιοχές:

Περιφέρεια Αττικής (συμπεριλαμβανομένης της νήσου Κυθήρων)

Περιφέρεια Πελοποννήσου (ΠΕ Κορινθίας, ΠΕ Αργολίδας, ΠΕ Αρκαδίας, ΠΕ Λακωνίας)

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (ΠΕ Βοιωτίας, ΠΕ Φθιώτιδας, ΠΕ Εύβοιας)

Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου (ΠΕ Λέσβου, ΠΕ Χίου, ΠΕ Σάμου, ΠΕ Ικαρίας)

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (Περιφερειακές Ενότητες Κυκλάδων)

Περιφέρεια Κρήτης

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (civilprotection.gov.gr) του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας έχει ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσιακά εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες, καθώς και τις Περιφέρειες και τους Δήμους των ανωτέρω περιοχών, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα πολιτικής προστασίας προκειμένου να αντιμετωπίσουν άμεσα τυχόν επεισόδια πυρκαγιών.

Παράλληλα, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας συνιστά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν ενέργειες στην ύπαιθρο που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια, όπως το κάψιμο ξερών χόρτων και κλαδιών ή υπολειμμάτων καθαρισμού, η χρήση μηχανημάτων που προκαλούν σπινθήρες όπως δισκοπρίονα, συσκευές συγκόλλησης, η χρήση υπαίθριων ψησταριών, το κάπνισμα μελισσών, η ρίψη αναμμένων τσιγάρων, κ.α. Επίσης, υπενθυμίζεται ότι κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου απαγορεύεται η καύση των αγρών.

Σε περίπτωση που αντιληφθούν πυρκαγιά, οι πολίτες παρακαλούνται να ειδοποιήσουν αμέσως την Πυροσβεστική Υπηρεσία στον αριθμό κλήσης 199.

Για περισσότερες πληροφορίες και οδηγίες αυτοπροστασίας από τους κινδύνους των δασικών πυρκαγιών, οι πολίτες μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση civilprotection.gov.gr.

Ποιες περιοχές τέθηκαν σε Red Code

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, έθεσε σε κατάσταση κινητοποίησης (Red Code) σήμερα, Κυριακή 09 Αυγούστου, τις παρακάτω περιοχές:

* H Περιφέρεια Αττικής (συμπεριλαμβανομένης της Νήσου Κυθήρων)

* Οι Περιφερειακές Ενότητες Κορινθίας, Αργολίδας, Αρκαδίας και Λακωνίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου

* Η Περιφέρεια Κρήτης

* Οι Περιφερειακές Ενότητες Βοιωτίας, Φθιώτιδας, και Ευβοίας, της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

* Οι Περιφερειακές Ενότητες Λέσβου, Χίου, Σάμου και Ικαρίας της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου

* Οι Περιφερειακές Ενότητες Κυκλάδων της Περιφέρειας Νότιου Αιγαίου.

καθώς σύμφωνα με την Ομάδα Έκδοσης του Ημερήσιου Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιών της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας ο κίνδυνος πυρκαγιών στις εν λόγω περιοχές προβλέπεται να είναι Πολύ Υψηλός (κατηγορία κινδύνου 4).

Στην κατάσταση κινητοποίησης (Red Code) ο Εθνικός Μηχανισμός τίθεται σε πλήρη κινητοποίηση, ενεργοποιώντας και αναπτύσσοντας το αναγκαίο ανθρώπινο δυναμικό και τα αντίστοιχα προς τις ανάγκες, υλικά και μέσα για την ετοιμότητα ενόψει επαπειλούμενου κινδύνου, για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την διαχείριση των συνεπειών από την εκδήλωση καταστροφικού φαινομένου και δρομολογούνται δράσεις βραχείας αποκατάστασης, αρωγής και υποστήριξης για τη μετρίαση των επιπτώσεων καταστροφής.

Στο πλαίσιο των παραπάνω οι Δήμοι και οι Περιφέρειες στις ανωτέρω περιοχές καλούνται να συγκαλέσουν άμεσα τα Τοπικά Επιχειρησιακά Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας (Τ.Ε.Σ.Ο.Π.Π.) και τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας (Π.Ε.Σ.Ο.Π.Π.) αντίστοιχα, προκειμένου να εξετάσουν θέματα που συνδέονται με την ετοιμότητα και την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση δασικών πυρκαγιών.