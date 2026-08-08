Έρχονται ισχυροί άνεμοι 8 μποφόρ και υψηλές θερμοκρασίες τα επόμενα 24ωρα – Συνεδρίασε η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου, ποιες περιοχές θα επηρεαστούν

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Συνεδρίασε σήμερα, Σάββατο 8 Αυγούστου, η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου με θέμα τις δύσκολες καιρικές συνθήκες που θα επικρατήσουν στη χώρα μας τα επόμενα 24ωρα.

Συγκεκριμένα, στο επίκεντρο της συνεδρίασης, που συγκάλεσε ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, Νίκος Παπαευσταθίου, παρουσία του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελου Τουρνά, βρέθηκαν οι ισχυροί βόρειοι – βορειοανατολικοί άνεμοι που θα επικρατήσουν τις επόμενες ημέρες σε μεγάλο μέρος της χώρας, σε συνδυασμό με τις υψηλές θερμοκρασίες που θα σημειωθούν κυρίως στη δυτική Ελλάδα.

Σημειώνεται ότι αύριο αναμένονται ισχυροί άνεμοι που θα φτάσουν σε ένταση ακόμη και τα 8 μποφόρ, ενώ τη Δευτέρα οι άνεμοι θα ενισχυθούν κι άλλο, με την θερμοκρασία να αγγίζει τους 39 βαθμούς Κελσίου στη δυτική Ελλάδα.

Ποιες περιοχές θα επηρεαστούν

Σύμφωνα με τους επιστήμονες της Επιτροπής:

α. Για αύριο, Κυριακή 09 Αυγούστου, στη Θράκη, την Αττικοβοιωτία, την Εύβοια, την ανατολική και νότια Πελοπόννησο, στα νησιά του Βόρειου και Ανατολικού Αιγαίου, στις Κυκλάδες, στην Κρήτη και στην περιοχή Κάσου – Καρπάθου αναμένονται βόρειοι – βορειοανατολικοί άνεμοι έντασης 6 έως 7 μποφόρ, οι οποίοι κατά τόπους θα φτάσουν τα 8 μποφόρ.

β. Τη Δευτέρα 10 Αυγούστου οι άνεμοι αναμένεται θα ενισχυθούν περαιτέρω. Στην Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, την Αττικοβοιωτία, την Εύβοια, στο σύνολο της Πελοποννήσου (κυρίως στην περιοχή της Λακωνίας), στο Βόρειο, Ανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοδυτικό Αιγαίο, στα Κύθηρα και στη δυτική και νότια Κρήτη βόρειοι – βορειοανατολικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 7 και τοπικά 8 μποφόρ, ενώ δεν αποκλείεται οι ριπές τους να φτάσουν τοπικά και τα 9 μποφόρ.

γ. Η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε υψηλά επίπεδα στη δυτική Ελλάδα όπου αναμένεται να φτάσει τους 38 με 39 βαθμούς Κελσίου.

δ. Από την Τρίτη 11 Αυγούστου και μέχρι το τέλος της εβδομάδας προβλέπεται η διατήρηση των βόρειων – βορειοανατολικών ανέμων με εντάσεις 5 έως 7 μποφόρ σε αρκετές περιοχές της χώρας.

Η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου θα συνεδριάσει εκ νέου αύριο στις 10:30 το πρωί.