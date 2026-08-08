Θεσσαλονίκη: Χειροπέδες σε 37χρονο που οδηγούσε κλεμμένο αυτοκίνητο – Η έρευνα για τροχαίο που οδήγησε στη σύλληψη

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Στη σύλληψη ενός 37χρονου προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές, καθώς στο πλαίσιο διερεύνησης τροχαίου ατυχήματος, διαπιστώθηκε ότι οδηγούσε κλεμμένο αυτοκίνητο, στη Θεσσαλονίκη.

Η Άμεση Δράση δέχθηκε κλήση λίγο πριν τις 4 το μεσημέρι της Παρασκευής (8/8) για τροχαίο ατύχημα στην οδό Αγίου Δημητρίου, στο ύψος του νοσοκομείου ΑΧΕΠΑ.

Ο οδηγός του οχήματος, το οποίο αποδείχθηκε ότι είχε κλαπεί από εταιρεία ενοικιάσεως αυτοκινήτων, κατήγγειλε στους αστυνομικούς ότι τον είχε εμβολίσει άλλο όχημα ύστερα από καταδίωξη. Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ τον μετέφερε στο νοσοκομείο για προληπτικές εξετάσεις.

Τη διερεύνηση της υπόθεσης ανέλαβε το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λευκού Πύργου και στο πλαίσιο της έρευνας διαπιστώθηκε ότι το αυτοκίνητο που οδηγούσε ο 37χρονος ήταν κλεμμένο, με αποτέλεσμα να συλληφθεί στο πλαίσιο του αυτοφώρου.

Η έρευνα για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε το Τροχαίο συνεχίζεται.