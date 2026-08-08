ΠΟΕΔΗΝ: Βίαιο περιστατικό στο νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός» – Γυναίκα ασθενής τραυμάτισε γιατρό

Ένα ακόμη ακραίο περιστατικό βίας συνέβη σήμερα, Σάββατο (8/8) στο νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός», όταν γυναίκα ασθενής ξαπλωμένη πάνω σε φορείο εντός των επειγόντων ιατρείων σηκώθηκε από αυτό, επιτέθηκε λεκτικά στην γιατρό που βρήκε μπροστά της και ακολούθως την ξυλοφόρτωσε με συνέπεια να την τραυματίσει, όπως καταγγέλλει η ΠΟΕΔΗΝ.

Την καταγγελία φέρνει στο φως ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων Δημοσίων Νοσοκομείων (ΠΟΕΔΗΝ), Μιχάλης Γιαννάκος ο οποίος κάνει λόγο για «ένα ακόμη περιστατικό βίας σε βάρος γιατρού». Ο ίδιος ενημερώθηκε για το βίαιο περιστατικό από την Πρόεδρο του Σωματείου και τον Διοικητή του νοσοκομείου «Ερυθρός Σταυρός», που του μετέφεραν «το περιστατικό του ξυλοδαρμού μιας ειδικευόμενης γιατρού από γυναίκα ασθενή εντελώς αναίτια».

Από την επίθεση της μαινόμενης ασθενούς, «η γιατρός έπεσε κάτω», αναφέρει ο Μιχάλης Γιαννάκος. «Ευτυχώς, η γιατρός δεν τραυματίστηκε σοβαρά», επισημαίνει, σημειώνοντας πως «βρίσκεται σπίτι της σε κατάσταση σοκ».

Επίθεση και στους αστυνομικούς

Για το περιστατικό ειδοποιήθηκε η Αστυνομία, όμως η βίαιη συμπεριφορά της ασθενούς δεν σταμάτησε ούτε εκεί. «Η ασθενής ήταν εξίσου επιθετική και στους αστυνομικούς. Προφανώς υπό την επήρεια αλκοόλ ή άλλων ουσιών», ενημερώνει ο Μιχάλης Γιαννάκος. Η μαινόμενη ασθενής συνελήφθη και ακολούθως υπεβλήθησαν μηνύσεις από τη γιατρό και τους αστυνομικούς.

«Τα νοσοκομεία χρειάζονται φύλαξη»

«Και μη χειρότερα! Έχουμε καταντήσει σάκος του μποξ», τονίζει ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος. «Θα πρέπει όλοι να κατανοήσουν ότι οι εργαζόμενοι στα επείγοντα ιατρεία των νοσοκομείων, δεν είναι ούτε ταχυδακτυλουργοί να εξετάζουν ταυτόχρονα όλους τους ασθενείς, ούτε θαυματοποιοί ώστε όταν εξετάζονται οι ασθενείς να μην νοιώθουν τον ελάχιστο σωματικό πόνο», υπογραμμίζει ο Μιχάλης Γιαννάκος.

Μετά, λοιπόν, από το τελευταίο περιστατικό βίας εις βάρος γιατρού εντός νοσοκομείου, ο Μιχάλης Γιαννάκος επαναφέρει το αίτημα για φύλαξη των νοσοκομείων. «Πόσες φορές έχουμε επισημάνει ότι τα νοσοκομεία χρειάζονται καλύτερη φύλαξη», λέει με αγανάκτηση.