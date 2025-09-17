Αγρίνιο: Άγρια επίθεση από μεθυσμένο 30χρονο σε γιατρό – Αναζητείται από την Αστυνομία

Αντωνία Ρηγάτου

κοινωνία

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΓΡΙΝΙΟ

Οι αστυνομικές αρχές αναζητούν έναν 30χρονο μετά από επίθεση σε ιατρό στο τοπικό νοσοκομείο στο Αγρίνιο. Ο 30χρονος που φέρεται να ήταν μεθυσμένος, έχοντας ιστορικό πλήθους υποθέσεων, επιτέθηκε και γρονθοκόπησε τον 45χρονο γιατρό που προσπαθούσε να του παράσχει πρώτες βοήθειες.

Σύμφωνα με πληροφορίες του agrinionews.gr, έρευνες ενεργούν οι αστυνομικές αρχές στο Αγρίνιο για τον εντοπισμό ενός 30χρονου, γνωστού για πλήθος υποθέσεων που έχουν απασχολήσει κατά το παρελθόν. Ο άνδρας το περασμένο βράδυ μετέβη σε κατάσταση μέθης στα επείγοντα του Νοσοκομείου Αγρινίου, φέροντας μάλιστα ελαφρύ κόψιμο στην παλάμη του.

Ο 45χρονος ιατρός που έσπευσε για του παρέχει τις πρώτες βοήθειες ωστόσο, δεν θα περίμενε σε καμία περίπτωση αυτό που ακολούθησε. Ο 30χρονος του επιτέθηκε και τον γρονθοκόπησε και ακολούθως τράπηκε σε φυγή. Το περιστατικό ασφαλώς προξενεί μεγάλο προβληματισμό στον υγειονομικό κόσμο και όχι μόνο.

00:24 , Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου 2025

