Eurovision 2026 – Akylas: «Είχα ένα μικρό ατύχημα – Θα είμαι μια χαρά μέχρι τον τελικό»

Ελένη Φλισκουνάκη

Media & Τηλεοπτικά Νέα

Akylas
Credits: EBU / Sarah Louise Bennett
Προσθέστε το enikos.gr στην Google

Την Τετάρτη 13 Μαΐου, ο Akylas παρευρέθηκε σε μία εκδήλωση του «Wiwibloggs». Ο φετινός εκπρόσωπος της χώρας μας, έκανε γνωστό ότι είχε έναν μικρό τραυματισμό, μετά το τέλος του Α’ Ημιτελικού της Eurovision. 

Eurovision 2026 – Akylas: Η νέα ανάρτηση στο Instagram, μετά την πρόκριση στον μεγάλο τελικό

Υπενθυμίζεται ότι ο Α’ Ημιτελικός πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Τρίτης (12/5). Η ελληνική συμμετοχή με τον Akyla ενθουσίασε τους θαυμαστές του ευρωπαϊκού μουσικού διαγωνισμού, και πήρε το εισιτήριο για τον Μεγάλο Τελικό του Σαββάτου (16/5).

Ο Akylas μιλώντας στην εκδήλωση, εξήγησε πως ήταν τόσο ενθουσιασμένος, αφού η χώρα μας προκρίθηκε στον Τελικό, που ενώ πανηγύριζε για αυτό το σημαντικό βήμα, είχε ένα μικρό ατύχημα. Συγκεκριμένα, ο γνωστός καλλιτέχνης υπέστη θλάση στην πλάτη του.

Eurovision 2026: Πώς άλλαξαν οι αποδόσεις στα στοιχήματα μετά τον Ά ημιτελικό – Οι εκπλήξεις, ο Akylas και τα παρασκήνια

Ο εκπρόσωπός μας καθησύχασε το κοινό, αναφέροντας πως «μην ανησυχείτε, θα είμαι μια χαρά μέχρι τον τελικό». Ωστόσο, εξήγησε πως χρειάστηκε να ακυρώσει κάποια πράγματα που ήταν προγραμματισμένα για σήμερα, προκειμένου να προσέξει μέχρι το Σάββατο.

Απευθυνόμενος στους Eurofans, ο Akylas τόνισε πως: «Σας ευχαριστώ για την αγάπη και την υποστήριξη». 

Eurovision 2026: Η πρώτη ανάρτηση του Ακύλα μετά την πρόκριση της Ελλάδας στον τελικό του Σαββάτου – Δείτε βίντεο

 

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

 

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη wiwibloggs (@wiwibloggs)

Μοιράσου το:

Προσθέστε το enikos.gr στην Google
σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Κρατάτε ακόμα σημειώσεις στο χαρτί και όχι στο κινητό; Ιαπωνική μελέτη αποκαλύπτει τι σημαίνει αυτό

Νοσοκομείο Νίκαιας: Αντιδράσεις για τη μείωση θέσεων ειδικευόμενων γιατρών

ΕΣΥ: Προκήρυξη για νέες μόνιμες θέσεις γιατρών στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων

Βιολογική μελισσοκομία και κτηνοτροφία: Ακυρώνονται προγράμματα ύψους 134 εκατ. ευρώ – Όσα δήλωσε ο Μαργαρίτης Σχοινάς

Νέα μοντέλα Roomba: Πιο μικρά, πιο ισχυρά και σε χαμηλότερες τιμές

Κουίζ: Πόσο καλά θυμάστε την ελληνική μυθολογία; Μπορείτε να απαντήσετε σωστά και στις 3 ερωτήσεις;
περισσότερα
15:13 , Τετάρτη 13 Μαΐου 2026

ΕΣΡ: «Σεβασμός και μετάδοση έγκυρων πληροφοριών» – Η ανακοίνωση για την τραγωδία στην Ηλιούπολη

Σεβασμό και μετάδοση έγκυρων και επιβεβαιωμένων πληροφοριών ζητεί το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλ...
15:08 , Τετάρτη 13 Μαΐου 2026

Στρατής Λιαρέλλης: Τέλος στη συνεργασία του με τον ANT1

Τίτλοι τέλους έπεσαν στη συνεργασία του ΑΝΤ1 με τον Στρατή Λιαρέλλη. Η ανακοίνωση του ΑΝΤ1 Ο Ό...
13:48 , Τετάρτη 13 Μαΐου 2026

Akylas: «Τα συναισθήματά μας δεν περιγράφονται» – Οι δηλώσεις της αδελφής του μετά την πρόκριση στον τελικό της Eurovision

Ο Akylas σάρωσε στη σκηνή του Α’ Ημιτελικού της Eurovision και η αδελφή του έκανε δηλώσεις εκφ...
12:02 , Τετάρτη 13 Μαΐου 2026

Grammy 2027: Ανακοινώθηκαν ημερομηνίες, νέα τηλεοπτική στέγη και τα μεγάλα φαβορί της χρονιάς

Τα 69α Βραβεία Grammy θα πραγματοποιηθούν στις 7 Φεβρουαρίου 2027 στο Crypto.com Arena στο Λος...
MUST READ

Δολοφονία στην Κρήτη: «Αν είχα 1.000 σφαίρες, θα του τις “έριχνα”» είπε ο 54χρονος δράστης – Η χάρη που ζήτησε από τους αστυνομικούς

LIVE – 70η ημέρα πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με Ιράν – Όλες οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

«Χαμόγελο του Παιδιού» στο enikos.gr για τον πατέρα που βιντεοσκόπησε στο TikTok τον γιο του να πυροβολεί: 60% αύξηση των αναφορών παραβατικότητας ανηλίκων μέσω social media