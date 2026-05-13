Eurovision 2026 – Akylas: «Είχα ένα μικρό ατύχημα – Θα είμαι μια χαρά μέχρι τον τελικό»

Την Τετάρτη 13 Μαΐου, ο Akylas παρευρέθηκε σε μία εκδήλωση του «Wiwibloggs». Ο φετινός εκπρόσωπος της χώρας μας, έκανε γνωστό ότι είχε έναν μικρό τραυματισμό, μετά το τέλος του Α’ Ημιτελικού της Eurovision.

Υπενθυμίζεται ότι ο Α’ Ημιτελικός πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Τρίτης (12/5). Η ελληνική συμμετοχή με τον Akyla ενθουσίασε τους θαυμαστές του ευρωπαϊκού μουσικού διαγωνισμού, και πήρε το εισιτήριο για τον Μεγάλο Τελικό του Σαββάτου (16/5).

Ο Akylas μιλώντας στην εκδήλωση, εξήγησε πως ήταν τόσο ενθουσιασμένος, αφού η χώρα μας προκρίθηκε στον Τελικό, που ενώ πανηγύριζε για αυτό το σημαντικό βήμα, είχε ένα μικρό ατύχημα. Συγκεκριμένα, ο γνωστός καλλιτέχνης υπέστη θλάση στην πλάτη του.

Ο εκπρόσωπός μας καθησύχασε το κοινό, αναφέροντας πως «μην ανησυχείτε, θα είμαι μια χαρά μέχρι τον τελικό». Ωστόσο, εξήγησε πως χρειάστηκε να ακυρώσει κάποια πράγματα που ήταν προγραμματισμένα για σήμερα, προκειμένου να προσέξει μέχρι το Σάββατο.

Απευθυνόμενος στους Eurofans, ο Akylas τόνισε πως: «Σας ευχαριστώ για την αγάπη και την υποστήριξη».