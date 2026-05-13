Στρατής Λιαρέλλης: Τέλος στη συνεργασία του με τον ANT1

Enikos Newsroom

Media & Τηλεοπτικά Νέα

Λιαρέλλης
Τίτλοι τέλους έπεσαν στη συνεργασία του ΑΝΤ1 με τον Στρατή Λιαρέλλη.

Η ανακοίνωση του ΑΝΤ1

Ο Όμιλος Antenna ανακοινώνει την ολοκλήρωση της μακρόχρονης και επιτυχημένης συνεργασίας του με τον Στρατή Λιαρέλλη, Εντεταλμένο Σύμβουλο Διοίκησης.

Μετά από σχεδόν 30 χρόνια συνεχούς και ουσιαστικής παρουσίας στον Όμιλο Antenna, ο Στρατής Λιαρέλλης ολοκληρώνει τον κύκλο του, έχοντας συμβάλει σημαντικά στην ανάπτυξη και εξέλιξη του Ομίλου, καθώς και στην ενίσχυση της θέσης του στο σύγχρονο περιβάλλον των media.

Στον ΑΝΤ1 εντάχθηκε το 1990 ως πολιτικός συντάκτης και ανέλαβε διαδοχικά καίριες θέσεις ευθύνης: το 2010 τη Διεύθυνση Ειδήσεων και Ενημέρωσης, το 2012 τη Γενική Διεύθυνση του ΑΝΤ1 και το 2014 τη θέση του Managing Director Antenna Group Greece. Από το 2019 κατείχε τη θέση του Εντεταλμένου Συμβούλου Διοίκησης του Ομίλου.

Κατά τη διάρκεια της πορείας του, διακρίθηκε για τη στρατηγική του σκέψη, την αποτελεσματικότητα και την αποφασιστικότητά του, καθώς και την ικανότητά του να δημιουργεί καλές σχέσεις.

Ο Όμιλος Antenna, διατηρώντας ισχυρούς δεσμούς με τον Στρατή Λιαρέλλη, τον ευχαριστεί για την πολύτιμη προσφορά του όλα αυτά τα χρόνια.

«Μετά από σχεδόν τρεις δεκαετίες γεμάτες δημιουργία και σημαντικές εμπειρίες, αισθάνομαι ότι ήρθε η στιγμή να ολοκληρωθεί αυτός ο κύκλος. Ευχαριστώ θερμά τον Θοδωρή Κυριακού για την εμπιστοσύνη και τη στήριξή του όλα αυτά τα χρόνια, καθώς και όλους τους συνεργάτες μου στον Όμιλο Antenna. Αποχωρώ με αίσθημα εκτίμησης για όσα πετύχαμε μαζί και με τη βεβαιότητα ότι οι δρόμοι μας δεν χωρίζουν. Απλά μπαίνουν σε μια διαφορετική ρότα. Ο Όμιλος Antenna, υπό την ηγεσία του Θοδωρή Κυριακού, είμαι βέβαιος ότι θα συνεχίσει να μεγαλουργεί και να κατακτά νέες κορυφές στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο» δήλωσε ο Στρατής Λιαρέλλης.

