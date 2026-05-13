Χανταϊός: Σε κρίσιμη κατάσταση μία γυναίκα στη Γαλλία – Συναγερμός μετά τον εντοπισμό 22 επαφών στη χώρα

Κατερίνα Χαμαλέλη

Διεθνή Νέα

Φωτογραφία: Reuters
Μια γυναίκα από τη Γαλλία που νοσηλεύεται με χανταϊό βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση σε νοσοκομείο του Παρισιού, καθώς πάσχει από ιδιαίτερα σοβαρή μορφή του ιού, την ώρα που οι γαλλικές αρχές έχουν ήδη εντοπίσει 22 άτομα που θεωρούνται στενές επαφές πιθανών φορέων.

Η ασθενής, η οποία ήταν επιβάτιδα του κρουαζιερόπλοιου MV Hondius, υποβάλλεται σε θεραπεία με τεχνητό πνεύμονα στο Νοσοκομείο Bichat.

Ο λοιμωξιολόγος Ξαβιέ Λεσκίρ δήλωσε ότι ο ιός έχει προκαλέσει σοβαρές βλάβες στους πνεύμονες και την καρδιά της, προσθέτοντας ότι βρίσκεται «στο τελικό στάδιο υποστηρικτικής θεραπείας», αναφέρει το Sky News.

Ο Γκεμπρεγέσους δημοσίευσε φωτογραφία επιβάτη του MV Hondius

Ο γενικός διευθυντής του Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγέσους ανάρτησε φωτογραφία επιβάτη του MV Hondius από την Τενερίφη.

Στην εικόνα, ο άνδρας — ντυμένος με προστατευτικό εξοπλισμό — σχηματίζει καρδιά με τα χέρια του μέσα σε λεωφορείο.

Ο Γκεμπρεγέσους γράφει: «Ένα μήνυμα ευγνωμοσύνης από επιβάτη που επαναπατρίστηκε από την Τενερίφη της Ισπανίας μετά το ξέσπασμα χανταϊού στο κρουαζιερόπλοιο Hondius. Μπορώ μόνο να φανταστώ την ανακούφιση που ένιωσε. Ευχαριστούμε, Ισπανία»

Το πλοίο, που είχε παραμείνει αγκυροβολημένο στην Τενερίφη όσο αποβιβάζονταν οι επιβάτες, κατευθύνεται πλέον προς την Ολλανδία.

Το Ηνωμένο Βασίλειο επιτρέπει απομόνωση στο σπίτι

Η κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου ανακοίνωσε ότι ομάδα 20 επιβατών του MV Hondius που βρισκόταν σε απομόνωση στο Νοσοκομείο Arrowe Park θα μπορέσει σύντομα να επιστρέψει σπίτι της για να ολοκληρώσει εκεί την απομόνωση.

Η UK Health Security Agency ανέφερε ότι θα συνεχίσει την καθημερινή παρακολούθηση των επιβατών και την υποστήριξή τους.

Μακρόν: «Η κατάσταση είναι υπό έλεγχο»

Ο Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε από σύνοδο στην Κένυα ότι η κατάσταση με τον χανταϊό στη Γαλλία «βρίσκεται υπό έλεγχο».

«Η κυβέρνηση πήρε τις σωστές αποφάσεις και εφαρμόζει εξαιρετικά αυστηρό υγειονομικό πρωτόκολλο», ανέφερε.

Η υπουργός Υγείας της Γαλλίας Στεφανί Ριστ επιβεβαίωσε ότι έχουν εντοπιστεί συνολικά 22 επαφές πιθανών φορέων του ιού.

«Όλοι έχουν εντοπιστεί, εξεταστεί, νοσηλευτεί και βρίσκονται υπό αυστηρή υγειονομική παρακολούθηση», δήλωσε.

