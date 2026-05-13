ΗΠΑ: Συνελήφθη στον Παναμά καταζητούμενος «φάντασμα» για τη δολοφονία ροκ τραγουδιστή πριν από 32 χρόνια

Ένας φυγόδικος από την πολιτεία του Μίσιγκαν, των ΗΠΑ, ο οποίος κατηγορείται ότι δολοφόνησε τον καλύτερό του φίλο και συγκάτοικό του, συνελήφθη στον Παναμά έπειτα από περισσότερα από 30 χρόνια διαφυγής, ενώ οι αμερικανικές αρχές περιέγραφαν την υπόθεσή του ως εκείνη ενός πραγματικού «φαντάσματος».

Ο 56χρονος Ρίτσαρντ Γουέρστιν συνελήφθη στις 29 Απριλίου σε πάρκο σκύλων στην Πόλη του Παναμά, σύμφωνα με την Υπηρεσία Ομοσπονδιακών Δικαστικών Επιμελητών των ΗΠΑ (US Marshals Service), αναφέρει η New York Post.

Οι αρχές υποστηρίζουν ότι ο Γουέρστιν δολοφόνησε στις 15 Σεπτεμβρίου 1993 τον 23χρονο Ρόντνεϊ Μπάρνερ, τραγουδιστή του συγκροτήματος Cold as Life, μέσα στο σπίτι που μοιράζονταν στο Ντιτρόιτ.

Ο τραγουδιστής δολοφονήθηκε στον ύπνο του

Ο Μπάρνερ, γνωστός και με το καλλιτεχνικό όνομα Rawn Beauty, πυροβολήθηκε θανάσιμα στο κεφάλι ενώ κοιμόταν.

Το μουσικό περιοδικό Revolver Magazine είχε περιγράψει τον τραγουδιστή ως έναν «θρυλικό και άγριο frontman», του οποίου η εκρηκτική προσωπικότητα επηρέασε σημαντικά τους στίχους και την εικόνα του συγκροτήματος.

Ο Γουέρστιν συνελήφθη λίγες ημέρες μετά τη δολοφονία, όμως δεν εμφανίστηκε ποτέ στο δικαστήριο για τη δίκη του και εξαφανίστηκε.

Ένταλμα σύλληψης εκδόθηκε επισήμως τον Ιούνιο του 1994, ενώ μέχρι σήμερα δεν έχει αποκαλυφθεί πιθανό κίνητρο για τη δολοφονία.

Ζούσε επί χρόνια με ψεύτικες ταυτότητες

Σύμφωνα με τις αρχές, ο Γουέρστιν χρησιμοποιούσε διάφορα ψευδώνυμα, μεταξύ αυτών και το όνομα Τζόζεφ Άλαν Σταύρος.

Κατά τη σύλληψή του βρέθηκαν στην κατοχή του πλαστά έγγραφα ταυτοποίησης και οι αρχές κατάφεραν να επιβεβαιώσουν την πραγματική του ταυτότητα μόνο μέσω δακτυλικών αποτυπωμάτων.

«Ήταν φάντασμα από το 1994», ανέφερε πηγή που επικαλείται το τηλεοπτικό δίκτυο WDIV.

«Ήταν πολύ πονηρός και ιδιαίτερα επιδέξιος όσο βρισκόταν σε φυγή».

Ο βοηθός επικεφαλής των US Marshals, Τζέιμς Άλεν, δήλωσε:

«Είναι ψεύτης. Είχε πιστέψει πλήρως τη νέα ζωή που είχε δημιουργήσει».

Είχε συλληφθεί πολλές φορές χωρίς να αναγνωριστεί

Οι αμερικανικές αρχές αποκάλυψαν ότι ο Γουέρστιν είχε καταφέρει να αποφεύγει την αναγνώριση επί δεκαετίες, παρότι είχε συλληφθεί επανειλημμένα σε διάφορες πολιτείες των Ηνωμένων Πολιτειών, μεταξύ αυτών στο Μίσιγκαν και την Αριζόνα, για υποθέσεις εμπρησμών και οπλοκατοχής.

Η πραγματική του ταυτότητα, ωστόσο, δεν είχε αποκαλυφθεί ποτέ.

Οι US Marshals ανέλαβαν επίσημα την υπόθεση το 2022 και μέσα από την έρευνα διαπίστωσαν ότι ο φυγόδικος χρησιμοποιούσε διαφορετικά ονόματα επί δεκαετίες.

Τελικά εντοπίστηκε στην Πόλη του Παναμά, όπου — σύμφωνα με τις αρχές — ζούσε παράνομα από το 2005 χωρίς να έχει αποκτήσει νόμιμο καθεστώς παραμονής.

«Πίστευε ότι δεν θα τον βρουν ποτέ»

Ο Άλεν δήλωσε ότι ο Γουέρστιν είχε «ριζώσει» στον Παναμά και θεωρούσε πως είχε ξεφύγει οριστικά από τις αμερικανικές αρχές.

«Πίστευε 100% ότι δεν θα βρεθεί ποτέ», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Τα δακτυλικά αποτυπώματα δεν λένε ψέματα».

Στις 9 Μαΐου, αξιωματούχοι των US Marshals ταξίδεψαν στον Παναμά για την έκδοσή του στις ΗΠΑ, όπου αναμένεται να οδηγηθεί σε φυλακή της κομητείας Γουέιν στο Μίσιγκαν.

Σε φωτογραφία που δημοσιοποίησαν οι αρχές, ο Γουέρστιν εμφανίζεται να συνοδεύεται από πράκτορες σε αεροδρόμιο του Χιούστον μετά την επιστροφή του στις Ηνωμένες Πολιτείες.

«Η επιμονή και η αφοσίωση της Υπηρεσίας Ομοσπονδιακών Δικαστικών Επιμελητών να φέρνει ενώπιον της δικαιοσύνης άτομα όπως ο Γουέρστιν αποτελεί βασικό κομμάτι της αποστολής μας στο Ντιτρόιτ», δήλωσε ο Άλεν.

«Η σύλληψή του αποτελεί βήμα προς τη δικαίωση των φίλων και της οικογένειας του θύματος και δείχνει ότι όσοι πιστεύουν πως μπορούν να εγκληματούν χωρίς συνέπειες θα λογοδοτούν τελικά».