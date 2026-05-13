Γεραπετρίτης: «Καμία μετατροπή της Μεσογείου σε θέατρο πολεμικών επιχειρήσεων δεν πρόκειται να γίνει ανεκτή»

Μήνυμα ότι «η Μεσόγειος, η θάλασσά μας, θα πρέπει να παραμείνει θάλασσα ειρήνης, γι’ αυτό καμία μετατροπή της σε θέατρο πολεμικών επιχειρήσεων δεν πρόκειται να γίνει ανεκτή», εξέπεμψε ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, στις κοινές δηλώσεις που παραχώρησε με τον Κροάτη ομόλογό του Γκόρνταν Γκέρλιτς Ράντμαν (Gordan Grlić Radman), ο οποίος πραγματοποιεί επίσκεψη στην Αθήνα.

«Η Ελλάδα θα μεριμνήσει, ώστε η Μεσόγειος να παραμείνει ανέπαφη από πολεμικές επιχειρήσεις και να παραμείνει μια θάλασσα ειρήνης, θάλασσα των λαών της», είπε ο υπουργός Εξωτερικών.

Όπως ανέφερε, τα τελευταία τέσσερα χρόνια οι εστίες πολέμου στην ευρύτερη γειτονιά της Ευρώπης έχουν αυξηθεί και ενταθεί σημαντικά και στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης καλούμαστε να λάβουμε αποφάσεις για πρωτόγνωρες καταστάσεις. «Η κυριότερη πρόκληση είναι η αποτροπή της διάχυσης των πολέμων», ανέφερε.

Ως χώρες της ευρύτερης γειτονίας της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, Ελλάδα και Κροατία προωθούν την περιφερειακή συνεργασία στο πλαίσιο της συμμετοχής μας στη Διαδικασία Συνεργασίας της ΝΑ Ευρώπης (SEECP) και του Τετραμερούς Σχήματος Συνεργασίας Ελλάδας – Βουλγαρίας – Ρουμανίας – Κροατίας.

«Η θάλασσα είναι μέρος της ταυτότητας της Ελλάδας και της Κροατίας. Συντονίζουμε τις ενέργειες μας στην ομάδα χωρών των MED9, στην οποία η Κροατία ασκεί την τρέχουσα Προεδρία με τρόπο εξαιρετικά εποικοδομητικό», σημείωσε.

Επεσήμανε δε πως τα Μεσογειακά κράτη ενώνουν τη φωνή τους και μαζί με την Επίτροπο για τη Μεσόγειο Ντουμπράβκα Σούιτσα (Dubravka Šuica), εργάζονται για την εφαρμογή του Συμφώνου για τη Μεσόγειο και την ανάδειξη της στρατηγικής σημασίας της Μεσογείου, την ενίσχυση της συνεργασίας για την αντιμετώπιση κοινών απειλών, όπως η παράτυπη μετανάστευση και την ενδυνάμωση των οικονομικών δεσμών μεταξύ των παράκτιων κρατών της Μεσογείου.

Συνεχάρη ακόμη την Κροατία για την επιτυχημένη διοργάνωση της πρόσφατης Συνόδου Κορυφής για την Πρωτοβουλία των Τριών Θαλασσών στο Ντουμπρόβνικ, στην οποία συμμετείχε εκ μέρους της Ελλάδας ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας.

Όπως υπενθύμισε, η Ελλάδα έγινε το 13ο μέλος της Πρωτοβουλίας των Τριών Θαλασσών το 2023. «Είναι σημαντικό ότι το Αιγαίο έγινε η «τέταρτη» θάλασσα στο όλο εγχείρημα που ενώνει τις χώρες», ανέφερε και πρόσθεσε: «Πιστεύουμε ακράδαντα ότι αυτή η νότια διάσταση είναι σημαντική και χρησιμεύει ως μια γέφυρα Νότου και Βορρά, προάγει την αμοιβαία κατανόηση μεταξύ των λαών και την διαπεριφερειακή συνεργασία, καθώς επίσης και την προώθηση κάθε μορφής διασυνδεσιμότητας».

Σε ό,τι αφορά στη Μέση Ανατολή, η διατήρηση της εκεχειρίας μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν και η συνέχιση των διπλωματικών προσπαθειών «επιτρέπουν να είμαστε συγκρατημένα αισιόδοξοι για εξεύρεση λύσης», τόνισε ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών.

Σημείωσε δε πως η Ελλάδα διατηρεί τη βούλησή της να συνδράμει, όταν οι συνθήκες το επιτρέψουν, στις πρωτοβουλίες για τη διασφάλιση της ελεύθερης διέλευσης από τα Στενά του Ορμούζ. «Η διατήρηση της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας αποτελεί καθολική υποχρέωση που εδράζεται στο Διεθνές Δίκαιο και δη, στη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας», επεσήμανε.

«Μία από τις βασικές προτεραιότητες της θητείας μας στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ είναι η διασφάλιση της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας παντού», υπογράμμισε και πρόσθεσε. «Η ελευθερία αυτή είναι άμεσα συνυφασμένη με την παγκόσμια εφοδιαστική αλυσίδα, την ενέργεια, τις εμπορικές συναλλαγές, την επισιτιστική ασφάλεια και ήταν ένα κεντρικό θέμα στη Συνάντηση της Ρώμης πριν λίγες ημέρες».

Η Γάζα, ανέφερε ο Έλληνας υπουργός, εξακολουθεί να αποτελεί καίρια εστία ανησυχίας και ενδιαφέροντος. «Απαιτεί διαρκή και συντονισμένη διπλωματική εγρήγορση, με προτεραιότητα την άμεση βελτίωση της ανθρωπιστικής κατάστασης, με την παροχή ενισχυμένης βοήθειας σε όλα τα επίπεδα».

Σε ό,τι αφορά στην ανθρωπιστική βοήθεια προς τη Γάζα, η Ελλάδα είναι μεταξύ των χωρών που έχουν παράσχει τη μεγαλύτερη βοήθεια σε πολλά επίπεδα, ανέφερε και πρόσθεσε πως η χώρα θα είναι παρούσα σε όλες τις εξελίξεις για τη Γάζα.

Υπογραμμίσαμε ακόμη την ανάγκη για διατήρηση της κατάπαυσης του πυρός και την πλήρη εφαρμογή της Δεύτερης Φάσης του Σχεδίου Ειρήνης, με βάση την Απόφαση 2803 του ΣΑΗΕ.

«Καμία έκπτωση για τις υποψήφιες προς ένταξη χώρες στην τήρηση του Διεθνούς Δικαίου»

Ο υπουργός Εξωτερικών επεσήμανε πως λόγω της γεωγραφίας και της ιστορίας της, η Ελλάδα αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στα Δυτικά Βαλκάνια.

«Ως το αρχαιότερο μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην περιοχή, παραμένει επισπεύδουσα χώρα στην ένταξη των Δυτικών Βαλκανίων στην ευρωπαϊκή οικογένεια, με βάση τις αρχές της αιρεσιμότητας και των ιδίων επιδόσεων, χωρίς βεβαίως να αφίσταται από την υποχρέωση που φέρουν όλα τα ενδιαφερόμενα κράτη να τηρούν το κοινοτικό κεκτημένο, τις αρχές του κράτους δικαίου, το Διεθνές Δίκαιο και τις σχέσεις καλής γειτονίας», ανέφερε.

«Ιδιαίτερα είναι προφανές ότι καμία έκπτωση δεν μπορεί να γίνει για τις υποψήφιες προς ένταξη χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε ό,τι αφορά την τήρηση του Διεθνούς Δικαίου, περιλαμβανομένων όλων των διεθνών συνθηκών, όπως επίσης και των Θεμελιωδών, των αρχών του κράτους δικαίου και της δημοκρατίας», τόνισε χαρακτηριστικά.

«Πιστεύουμε ότι έχει δοθεί μια νέα δυναμική στην πολιτική της διεύρυνσης και η Ελλάδα, όπως και η Κροατία, έχουμε συμβάλει με δικές μας πρωτοβουλίες, η οποία πλέον είναι εξαιρετικά σημαντική για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας της Ευρώπης. Φιλοδοξούμε, με ορίζοντα την ελληνική Προεδρία στο Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης το δεύτερο εξάμηνο του 2027, να είμαστε σε θέση να κάνουμε μια πραγματική αναβάθμιση σε ό,τι αφορά την ένταξη των Δυτικών Βαλκανίων», τόνισε.

Ανέφερε, ακόμη, ότι ως σύμμαχοι στο ΝΑΤΟ, και τις δύο χώρες απασχολεί το μέλλον της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας, η δίκαιη κατανομή των αμυντικών βαρών και η περαιτέρω προώθηση των διατλαντικών σχέσεων.

Το Ζάγκρεμπ είναι ένας πολύτιμος εταίρος και σύμμαχος, με τον οποίο οι σχέσεις βασίζονται σε κοινές αξίες και αρχές επεσήμανε και επανέλαβε την αμέριστη στήριξη στην ένταξη της Κροατίας στον ΟΟΣΑ (Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης).

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζήτησαν ακόμη για την περαιτέρω ενδυνάμωση της διμερούς οικονομικής μας συνεργασίας, ιδίως στους τομείς των επενδύσεων, των μεταφορών, του τουρισμού, των πολιτιστικών και μορφωτικών ανταλλαγών.

Κροάτης ΥΠΕΞ: «Ελλάδα και Κροατία διαδραματίζουν συμπληρωματικούς ρόλους ως πυλώνες ενεργειακής ασφάλειας στην Κεντρική και Νότια Ευρώπη»

Ο υπουργός Εξωτερικών της Κροατίας από την πλευρά του εξήρε τις διμερείς σχέσεις των δύο χωρών και τη συνεργασίας σε επίπεδο ΕΕ και στο ΝΑΤΟ, αλλά και στο πλαίσιο του MED9.

Ανέφερε πως Αθήνα και Ζάγκρεμπ έχουν κοινές θέσεις σε πολλά θέματα και κάλεσε σε ακόμη μεγαλύτερη συνεργασίας σε θέματα ενέργειας, αλλά και στην αμυντική βιομηχανία.

«Ελλάδα και Κροατία διαδραματίζουν συμπληρωματικούς ρόλους ως πυλώνες ενεργειακής ασφάλειας στην κεντρική και Νότια Ευρώπη», τόνισε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι συμβάλλουν στη διαφοροποίηση των ενεργειακών πηγών.

Υπογράμμισε ακόμη την προσήλωση των δύο χωρών στον ευρωπαϊκό πυλώνα του ΝΑΤΟ, ενώ τόνισε πως Ουκρανία και Μέση Ανατολή αποτελούν απόλυτες προτεραιότητες.

«Πρέπει να βρεθεί λύση για να προστατευθεί η Ελευθερία της ναυσιπλοΐας στα στενά του Ορμούζ», ανέφερε.

Σημείωσε ακόμη πως με τον Έλληνα ΥΠΕΞ αντάλλαξαν απόψεις για τη μετανάστευση και τόνισε πως και οι δύο χώρες έχουν κοινό συμφέρον να λειτουργήσει το σύστημα διαχείρισης της μετανάστευσης.

Τέλος, αναφορικά με τα Δυτικά Βαλκάνια, υπογράμμισε την ανάγκη «να προχωρήσει με τρόπο αξιόπιστο η διεύρυνση της ΕΕ με βάση τα επιτεύγματα της κάθε χώρας».