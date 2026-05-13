Θεατρικά Βραβεία «Μελίνα Μερκούρη» και «Δημήτρης Χορν»: Για πρώτη φορά από το Υπουργείο Πολιτισμού

Νάντια Ρηγάτου

Lifestyle

tsoumarakis
Προσθέστε το enikos.gr στην Google

Τα Θεατρικά Βραβεία «Μελίνα Μερκούρη» και «Δημήτρης Χορν» φέτος απονέμονται, για πρώτη φορά, από το Υπουργείο Πολιτισμού, σε ειδική τελετή που θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 18 Μαΐου 2026, στις 20:30, στο Ακροπόλ Παλλάς.

Η απονομή εντάσσεται πλέον στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Πολιτισμού, μετά την ψήφιση του Νόμου 5179/2025. Την πρώτη τελετή απονομής θα πραγματοποιήσει η Υπουργός Πολιτισμού, Λίνα Μενδώνη. Τα βραβεία απονέμονται κάθε χρόνο σε μία νέα ηθοποιό και έναν νέο ηθοποιό, αντίστοιχα, για την καλύτερη ερμηνεία τους κατά την προηγούμενη θεατρική περίοδο.

Θεατρικό Βραβείο «Μελίνα Μερκούρη»

Το θεατρικό βραβείο «Μελίνα Μερκούρη» θεσπίστηκε το 2007 από το «Ίδρυμα Μελίνα Μερκούρη». Απονέμεται κάθε χρόνο σε νέα ηθοποιό, απόφοιτη δραματικής σχολής, η οποία έχει, ήδη, διαμορφώσει αξιόλογη πορεία στο θέατρο, με συμμετοχές σε παραστάσεις και ερμηνείες σε ρόλους που ανέδειξαν το ταλέντο της, κατά την προηγούμενη θεατρική περίοδο.

Στη διακριθείσα ηθοποιό απονέμονται χρηματικό έπαθλο 5.000 ευρώ και τιμητικό δίπλωμα, ενώ της παραδίδεται, τιμής ένεκεν, από τη νικήτρια του προηγούμενου έτους η Χρυσή Καρφίτσα της Μελίνας Μερκούρη, την οποία κρατά για ένα έτος, μέχρι την παράδοσή της στην επόμενη νικήτρια.

Φέτος, τη Χρυσή Καρφίτσα της Μελίνας Μερκούρη, θα παραδώσει η περσινή βραβευθείσα ηθοποιός Μαίρη Μηνά.

Οι 3 υποψήφιες για το Βραβείο «Μελίνα Μερκούρη» για τη θεατρική περίοδο 2024-2025, με αλφαβητική σειρά, είναι οι ακόλουθες:

  • Έβελυν Ασουάντ, για τον ρόλο της Κασσάνδρας, στο έργο “Ορέστεια” του Αισχύλου, σε σκηνοθεσία Θεόδωρου Τερζόπουλου στα Επιδαύρια 2024 (και σε επανάληψη το 2025)
  • Νάντια Κατσούρα,για τον ρόλο της Μαργαρίτας, στο έργο “Φάουστ” του Γκαίτε, σε διασκευή – σκηνοθεσία Άρη Μπινιάρη, στο Εθνικό Θέατρο
  • Λήδα Κουτσοδασκάλουγια τον ρόλο της Λώρας, στο έργο “Γυάλινος Κόσμος”, σε σκηνοθεσία Antonio Latella στο Θέατρο Τέχνης Κάρολος Κουν.

Η αξιολόγηση και η απόφαση απονομής του Βραβείου διενεργούνται από πενταμελή Επιτροπή που συγκροτείται με απόφαση της Υπουργού Πολιτισμού και αποτελείται από πρόσωπα εγνωσμένου κύρους του θεάτρου και των παραστατικών τεχνών. Την Επιτροπή απαρτίζουν:

  • Δηώ Καγγελάρη, Θεατρολόγος, Διευθύντρια Σπουδών της Δραματικής Σχολής του Εθνικού Θεάτρου, πρώην Επίκουρη Καθηγήτρια – Τμήμα Θεάτρου ΑΠΘ, ως Πρόεδρος
  • Ματίνα Καλτάκη, Κριτικός Θεάτρου, Δημοσιογράφος
  • Μιχαήλ Μαρμαρινός, Σκηνοθέτης, Καλλιτεχνικός Διευθυντής του Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου
  • Αμαλία Μουτούση, Ηθοποιός
  • Ρένη Πιττακή, Ηθοποιός

Θεατρικό Βραβείο «Δημήτρης Χορν»

Το θεατρικό βραβείο «Δημήτρης Χορν» θεσπίστηκε το 2001 από τον σκηνοθέτη Σταμάτη Φασουλή και είναι αφιερωμένο στη μνήμη του μεγάλου ηθοποιού Δημήτρη Χορν. Απονέμεται κάθε χρόνο σε νέο ανερχόμενο ηθοποιό που ξεχώρισε για την ερμηνεία του, κατά την προηγούμενη θεατρική περίοδο.

Στον διακριθέντα ηθοποιό απονέμονται χρηματικό έπαθλο 5.000 ευρώ και τιμητικό δίπλωμα, ενώ του παραδίδεται τιμής ένεκεν από τον νικητή του προηγούμενου έτους ο Χρυσός Σταυρός που φορούσε ο Δημήτρης Χορν (δωρεά του στενού συνεργάτη του Δημήτρη Χορν, Θεοδόση Ισαακίδη), τον οποίον κρατά για ένα έτος, μέχρι την παράδοσή του στον επόμενο νικητή.

Φέτος, τον Χρυσό Σταυρό του Δημήτρη Χορν θα παραδώσει ο περσινός βραβευθείς Γιάννης Τσουμαράκης.

Οι 6 υποψήφιοι για το Βραβείο «Δημήτρης Χορν», για την θεατρική περίοδο 2024-2025, με αλφαβητική σειρά, είναι οι ακόλουθοι:

  • Χρήστος Διαμαντούδης,για τον ρόλο του Χάμεντ, στο έργο “Το Αγόρι με τις δύο καρδιές” των Χάμεντ και Χεσαάμ Αμίρι, σε σκηνοθεσία Τάκη Τζαμαργιά στο θέατρο Άλμα.
  • Γιώργος Ζυγούρης,για τον ρόλο του Μιτς, στο έργο “Λεωφορείο ο Πόθος” του Τενεσί Ουίλιαμς, σε σκηνοθεσία Δημήτρη Καραντζά στο θέατρο Προσκήνιο.
  • Βασίλης Μπούτσικος,για τον ρόλο του Αγοριού στο έργο “Καταραμένος κόσμος” των Βασίλη Μαυρογεωργίου και Τζούλιας Διαμαντοπούλου, σε σκηνοθεσία Βασίλη Μαυρογεωργίου, στο Θέατρο Τέχνης (Φρυνίχου) και για τον ρόλο του Πωλητή στο “Βαδίζοντας” του Τόμας Μπέρνχαρντ σε σκηνοθεσία Αλεξάνδρας Καζάζου, στο θέατρο Δίπυλον.
  • Πάνος Παπαδόπουλος,για τον ρόλο του Βλαδίμηρου στο έργο “Περιμένοντας τον Γκοντό” του Σάμουελ Μπέκετ, σε σκηνοθεσία Θωμά Μοσχόπουλου, στο θέατρο Πόρτα.
  • Νίκος Στεργιώτης,για τον ρόλο του Τσάμπι στο έργο “Να ξέρετε πως αυτό που ακούτε είναι σφύριγμα τρένου” του Θανάση Τριαρίδη, σε σκηνοθεσία των Νίκου Μαρνά και Γιώργου Γκιόκα, στο θέατρο Studio, Μαυρομιχάλη.
  • Βασίλης Τρυφουλτσάνης,για τον ρόλο του Πασκουάλ Άντερσεν στο έργο “Το Συνέδριο για το Ιράν” του Ιβάν Βιριπάγιεφ, σε σκηνοθεσία Χρήστου Θεοδωρίδη, στο θέατρο ΠΛΥΦΑ .

Η αξιολόγηση και η απόφαση απονομής του Βραβείου διενεργούνται από πενταμελή Επιτροπή που συγκροτείται με απόφαση της Υπουργού Πολιτισμού και αποτελείται από πρόσωπα εγνωσμένου κύρους του θεάτρου και των παραστατικών τεχνών. Την Επιτροπή απαρτίζουν:

  • Σταμάτης Φασουλής, Σκηνοθέτης, Ηθοποιός, ως Πρόεδρος
  • Αντιγόνη Καράλη, Δημοσιογράφος
  • Λυδία Κονιόρδου, Ηθοποιός, Σκηνοθέτης, Παιδαγωγός Θεάτρου
  • Μυρτώ Λοβέρδου, Δημοσιογράφος, Κριτικός Θεάτρου
  • Ειρήνη Μουντράκη, Διδάκτωρ Θεατρολογίας

Τα ονόματα των νικητών των βραβείων ανακοινώνονται κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης απονομής.

Μοιράσου το:

Προσθέστε το enikos.gr στην Google
σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Απώλεια βάρους: Ο κανόνας της πρωτεΐνης για να χάσετε εύκολα κιλά – Πώς να τον εφαρμόσετε

«ΚΛΙΜΑΚΑ»: Ανησυχητική αύξηση αυτοκτονιών στις ηλικίες 15–19 ετών

«Καμπανάκι» από τον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας: Οι διαταραχές στα Στενά του Ορμούζ «εξαντλούν τα παγκόσμια αποθέματα πετρελ...

ΠΟΕΕΤ: Υποχρεωτικές οι Κλαδικές Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας σε επισιτισμό και βιομηχανίες ζαχαρωδών – Τι έρχεται για τους...

Πώς να κάνετε το Instagram σας μη αναζητήσιμο για προστασία της ιδιωτικότητας

Η θεωρία της  «Γης – Χιονόμπαλας»: Η περίοδος που ο πλανήτης μας ήταν μια «διελκυστίνδα» μεταξύ πάγων και ηφαιστείων
περισσότερα
17:27 , Τετάρτη 13 Μαΐου 2026

Η χήρα του Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ συγκλονίζει τρεις μήνες μετά τον θάνατό του: «Μου λείπει… Λείπει σε όλους»

Η Κίμπερλι Βαν Ντερ Μπικ μίλησε ανοιχτά για το πένθος της τρεις μήνες μετά τον θάνατο του συζύ...
13:13 , Τετάρτη 13 Μαΐου 2026

Κατερίνα Καινούργιου: «Είναι κρίμα αυτό που κάνετε, έχω στενοχωρηθεί» – Ξέσπασε για όσα γράφονται για τα κιλά της εγκυμοσύνης

Για το θέμα των κιλών που έχει χάσει μετά την εγκυμοσύνη για το οποίο πολλά ακούγονται και γρά...
03:15 , Τετάρτη 13 Μαΐου 2026

Πέτρος Γαϊτάνος για Eurovision: «Δεν μπορώ να βλέπω έναν άνδρα με μούσι ντυμένο γυναίκα πόρνη»

Σερ δηλώσεις για το θεσμό της Eurovision που θα συζητηθούν προχώρησε ο Πέτρος Γαϊτάνος κατά τη...
02:22 , Τετάρτη 13 Μαΐου 2026

Eurovision 2026: Η πρώτη ανάρτηση του Ακύλα μετά την πρόκριση της Ελλάδας στον τελικό του Σαββάτου – Δείτε βίντεο

Ο Akylas έκανε την πρώτη του ανάρτηση μετά την πρόκριση της Ελλάδας στον μεγάλο τελικό της Eur...
MUST READ

Δολοφονία στην Κρήτη: «Αν είχα 1.000 σφαίρες, θα του τις “έριχνα”» είπε ο 54χρονος δράστης – Η χάρη που ζήτησε από τους αστυνομικούς

LIVE – 70η ημέρα πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με Ιράν – Όλες οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

«Χαμόγελο του Παιδιού» στο enikos.gr για τον πατέρα που βιντεοσκόπησε στο TikTok τον γιο του να πυροβολεί: 60% αύξηση των αναφορών παραβατικότητας ανηλίκων μέσω social media