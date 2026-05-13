ΕΣΗΕΑ: «Ευθύνη όλων των δημοσιογράφων η τήρηση της δεοντολογίας» – Η ανακοίνωση για την τραγωδία στην Ηλιούπολη

Σήφης Γαρυφαλάκης

Media & Τηλεοπτικά Νέα

ΕΣΗΕΑ
Προσθέστε το enikos.gr στην Google

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ, με αφορμή «φαινόμενα υπερπροβολής και αντιδεοντολογικής κάλυψης» της τραγωδίας στην Ηλιούπολη, εξέδωσε ανακοίνωση και υπενθυμίζει «σε όλους τους δημοσιογράφους και κυρίως στις διοικήσεις των ΜΜΕ την υποχρέωσή τους να υπηρετούν την ενημέρωση με υπευθυνότητα και απαρέγκλιτη τήρηση των κανόνων δημοσιογραφικής δεοντολογίας».

«Η δημοσιογραφία οφείλει να συμβάλλει στην κατανόηση των κοινωνικών φαινομένων με ψυχραιμία, τεκμηρίωση και υπευθυνότητα, αποφεύγοντας την υπερβολή και τον εντυπωσιασμό» τονίζει η ΕΣΗΕΑ.

Και προσθέτει: «Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ υπογραμμίζει την ανάγκη ιδιαίτερης προσοχής στον τρόπο παρουσίασης ευαίσθητων ειδήσεων, κυρίως όταν αφορούν ανήλικους αλλά και ενδεχόμενη αυτοχειρία, με απόλυτο σεβασμό στην προσωπικότητα και την αξιοπρέπεια των εμπλεκομένων».

«Ευχόμαστε ολόψυχα ταχεία ανάρρωση στην τραυματία και θερμά συλλυπητήρια στην οικογένεια της αποθανούσης» καταλήγει η ΕΣΗΕΑ.

 

Μοιράσου το:

Προσθέστε το enikos.gr στην Google
σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Απώλεια βάρους: Ο κανόνας της πρωτεΐνης για να χάσετε εύκολα κιλά – Πώς να τον εφαρμόσετε

«ΚΛΙΜΑΚΑ»: Ανησυχητική αύξηση αυτοκτονιών στις ηλικίες 15–19 ετών

ΟΠΕΚΑ – Επίδομα παιδιού: Πότε θα ανοίξει ξανά η πλατφόρμα για τις αιτήσεις

Πιερρακάκης για φορολογικό νομοσχέδιο: Διορθώνει αδικίες, στρεβλώσεις, μειώνει άδικα διοικητικά βάρη, προωθεί παρεμβάσεις μ...

Επιστήμονες ανακάλυψαν τον «διακόπτη» ύπνου που χτίζει μυς και καίει λίπος

Πώς να κάνετε το Instagram σας μη αναζητήσιμο για προστασία της ιδιωτικότητας
περισσότερα
15:13 , Τετάρτη 13 Μαΐου 2026

ΕΣΡ: «Σεβασμός και μετάδοση έγκυρων πληροφοριών» – Η ανακοίνωση για την τραγωδία στην Ηλιούπολη

Σεβασμό και μετάδοση έγκυρων και επιβεβαιωμένων πληροφοριών ζητεί το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλ...
15:08 , Τετάρτη 13 Μαΐου 2026

Στρατής Λιαρέλλης: Τέλος στη συνεργασία του με τον ANT1

Τίτλοι τέλους έπεσαν στη συνεργασία του ΑΝΤ1 με τον Στρατή Λιαρέλλη. Η ανακοίνωση του ΑΝΤ1 Ο Ό...
13:48 , Τετάρτη 13 Μαΐου 2026

Akylas: «Τα συναισθήματά μας δεν περιγράφονται» – Οι δηλώσεις της αδελφής του μετά την πρόκριση στον τελικό της Eurovision

Ο Akylas σάρωσε στη σκηνή του Α’ Ημιτελικού της Eurovision και η αδελφή του έκανε δηλώσεις εκφ...
12:02 , Τετάρτη 13 Μαΐου 2026

Grammy 2027: Ανακοινώθηκαν ημερομηνίες, νέα τηλεοπτική στέγη και τα μεγάλα φαβορί της χρονιάς

Τα 69α Βραβεία Grammy θα πραγματοποιηθούν στις 7 Φεβρουαρίου 2027 στο Crypto.com Arena στο Λος...
MUST READ

Δολοφονία στην Κρήτη: «Αν είχα 1.000 σφαίρες, θα του τις “έριχνα”» είπε ο 54χρονος δράστης – Η χάρη που ζήτησε από τους αστυνομικούς

LIVE – 70η ημέρα πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με Ιράν – Όλες οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

«Χαμόγελο του Παιδιού» στο enikos.gr για τον πατέρα που βιντεοσκόπησε στο TikTok τον γιο του να πυροβολεί: 60% αύξηση των αναφορών παραβατικότητας ανηλίκων μέσω social media