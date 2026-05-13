ΕΣΗΕΑ: «Ευθύνη όλων των δημοσιογράφων η τήρηση της δεοντολογίας» – Η ανακοίνωση για την τραγωδία στην Ηλιούπολη

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ, με αφορμή «φαινόμενα υπερπροβολής και αντιδεοντολογικής κάλυψης» της τραγωδίας στην Ηλιούπολη, εξέδωσε ανακοίνωση και υπενθυμίζει «σε όλους τους δημοσιογράφους και κυρίως στις διοικήσεις των ΜΜΕ την υποχρέωσή τους να υπηρετούν την ενημέρωση με υπευθυνότητα και απαρέγκλιτη τήρηση των κανόνων δημοσιογραφικής δεοντολογίας».

«Η δημοσιογραφία οφείλει να συμβάλλει στην κατανόηση των κοινωνικών φαινομένων με ψυχραιμία, τεκμηρίωση και υπευθυνότητα, αποφεύγοντας την υπερβολή και τον εντυπωσιασμό» τονίζει η ΕΣΗΕΑ.

Και προσθέτει: «Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ υπογραμμίζει την ανάγκη ιδιαίτερης προσοχής στον τρόπο παρουσίασης ευαίσθητων ειδήσεων, κυρίως όταν αφορούν ανήλικους αλλά και ενδεχόμενη αυτοχειρία, με απόλυτο σεβασμό στην προσωπικότητα και την αξιοπρέπεια των εμπλεκομένων».

«Ευχόμαστε ολόψυχα ταχεία ανάρρωση στην τραυματία και θερμά συλλυπητήρια στην οικογένεια της αποθανούσης» καταλήγει η ΕΣΗΕΑ.