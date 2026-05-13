Κολυδάς: Άστατος ο καιρός τις επόμενες ημέρες – Έρχεται πτώση της θερμοκρασίας, πού θα σημειωθούν βροχές

Άστατος θα είναι ο καιρός τις επόμενες ημέρες κυρίως στα ηπειρωτικά, με βροχές, καταιγίδες και πτώση της θερμοκρασίας. Η ανοιξιάτικη αυτή μεταβολή του καιρού αναμένεται από την Πέμπτη, ενώ τα φαινόμενα θα είναι πιο περιορισμένα την Κυριακή.

Η ανάρτηση Κολυδά

Σύμφωνα με τον Θοδωρή Κολυδά η αστάθεια αποτελεί «μία καιρική “κανονικότητα” του Μαΐου».

Αναλυτικά, ο γνωστός μετεωρολόγος επισημαίνει σε ανάρτησή του ότι «τις επόμενες ημέρες ο καιρός θα διατηρήσει ανοιξιάτικο αλλά σχετικά άστατο χαρακτήρα, κυρίως στα ηπειρωτικά. Λόγω της διέλευσης συστημάτων από τα βόρεια την Πέμπτη αναμένονται τοπικές βροχές στο Ιόνιο, τα βόρεια ηπειρωτικά και το βορειοανατολικό Αιγαίο, ενώ από το μεσημέρι όμβροι ή μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν και σε άλλες ηπειρωτικές περιοχές. Η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω πτώση, κυρίως στα ηπειρωτικά».

Εξηγεί ότι «την Παρασκευή η αστάθεια θα περιορίζεται κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια, με τοπικές βροχές ή όμβρους, ενώ το πρωί και το βράδυ η ορατότητα θα είναι κατά τόπους περιορισμένη, ιδιαίτερα στα δυτικά. Το Σάββατο οι νεφώσεις θα αυξηθούν γρήγορα και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι στο Ιόνιο, τα ηπειρωτικά και το βόρειο Αιγαίο. Την Κυριακή τα φαινόμενα θα είναι πιο περιορισμένα, κυρίως στα δυτικά και βόρεια, ενώ η θερμοκρασία θα παρουσιάσει μικρή άνοδο στα νότια».

🎯ΑΣΤΑΘΕΙΑ – ΜΙΑ ΚΑΙΡΙΚΗ”ΚΑΝΟΝΙΚΟΤΗΤΑ” ΤΟΥ ΜΑΙΟΥ

✅Τις επόμενες ημέρες ο καιρός θα διατηρήσει ανοιξιάτικο αλλά σχετικά άστατο χαρακτήρα, κυρίως στα ηπειρωτικά. Λόγω της διέλευσης συστημάτων από τα βόρεια την Πέμπτη αναμένονται τοπικές βροχές στο Ιόνιο, τα βόρεια ηπειρωτικά και… pic.twitter.com/D1NwStfkZN — Theodoros Kolydas (@KolydasT) May 13, 2026

ΕΜΥ: Ο καιρός τις επόμενες ημέρες

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 14-05-2026

Στο Ιόνιο, τα βόρεια ηπειρωτικά και το βορειοανατολικό Αιγαίο νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές ενώ βαθμιαία θα εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες, όμως νωρίς το βράδυ ο καιρός θα βελτιωθεί στιις περισσότερες περιοχές.

Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, αλλά από το μεσημέρι στα ηπειρωτικά θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα εκδηλωθούν όμβροι ή μεμονωμένες καταιγίδες με βαθμιαία εξασθένηση από αργά το απόγευμα.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα βορειοανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ και στις υπόλοιπες περιοχές από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 και στο νότιο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω πτώση, κυρίως στα ηπειρωτικά και θα φτάσει στα βόρεια τους 22 με 24 βαθμούς και στις υπόλοιπες περιοχές τους 24 με 27 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15-05-2026

Λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες στη Μακεδονία και βαθμιαία στα υπόλοιπα ηπειρωτικά με τοπικές βροχές ή όμβρους, κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια.

Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη κυρίως στα δυτικά όπου και θα σχηματιστούν ομίχλες.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα βορειοανατολικά από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ και στις υπόλοιπες περιοχές δυτικοί νοτιοδυτικοί 3 με 5 και στα νότια τοπικά 6 μποφόρ, με εξασθένηση το βράδυ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 16-05-2026

Λίγες νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι στο Ιόνιο, τα ηπειρωτικά και το βόρειο Αιγαίο, με βελτίωση στις περισσότερες περιοχές το βράδυ.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 17-05-2026