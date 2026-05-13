Θεσσαλονίκη: 17χρονοι έκλεψαν χρυσή αλυσίδα από 13χρονο – O ένας είχε αποδράσει από ίδρυμα

Δύο 17χρονοι συνελήφθησαν από άνδρες της ΕΛ.ΑΣ., καθώς κατηγορούνται ότι άρπαξαν χρυσή αλυσίδα με σταυρό από τον λαιμό ενός 13χρονου στη Θεσσαλονίκη. Το περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της περασμένης Τρίτης, όταν οι ανήλικοι πλησίασαν το παιδί και του αφαίρεσαν βίαια την αλυσίδα που φορούσε.

Στη συνέχεια επιχείρησαν να διαφύγουν με αυτοκίνητο, το οποίο, σύμφωνα με την έρευνα των Αρχών, έφερε πινακίδες κυκλοφορίας που είχαν αφαιρεθεί σε προγενέστερο χρόνο.

Κατά την αστυνομική έρευνα διαπιστώθηκε ακόμη ότι ο ένας από τους δύο 17χρονους είχε αποδράσει από Ίδρυμα Αγωγής Ανηλίκων, όπως ανακοίνωσε η ΕΛ.ΑΣ.