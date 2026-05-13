Σοκ στην Τσεχία: Κλέφτης άρπαξε μέσα από εκκλησία μια κάρα 800 ετών της Αγίας Ζβισλάβα του Λέμπερκ

Σήφης Γαρυφαλάκης

Διεθνή Νέα

Τσεχία, Κλέφτης, εκκλησία, κάρα, Αγία Ζβισλάβα του Λέμπερκ
Προσθέστε το enikos.gr στην Google

Κλέφτης άρπαξε μια κάρα 800 ετών που πιστεύεται ότι ανήκει στην Αγία Ζβισλάβα του Λέμπερκ από μία προθήκη σε εκκλησία στη βόρεια Τσεχία και έφυγε τρέχοντας με το λείψανο, ανακοίνωσε σήμερα η αστυνομία.

Μια θολή φωτογραφία από κάμερα ασφαλείας δείχνει μια σιλουέτα ενός άνδρα ντυμένου στα μαύρα κουβαλώντας στα χέρια του αυτό που η αστυνομία είπε ότι ήταν η κάρα της Ζντισλάβα του Λέμπερκ με τον άνδρα να τρέχει ανάμεσα στα παγκάκια της βασιλικής του Αγίου Λαυρεντίου και της Αγίας Ζντισλάβα στο Γιαμπλόνε vα Ποντζίστντι, 110 χλμ βόρεια της Πράγας, χθες Τρίτη.

Η Αγία Ζβισλάβα του Λέμπερκ έζησε από το 1220 έως το 1252 και ήταν γνωστή για τη γενναιοδωρία της και το έργο της για τους φτωχούς. Αγιοποιήθηκε από τον πάπα Ιωάννη Παύλο Β’ το 1995.

Τσεχία, Κλέφτης, εκκλησία, κάρα, Αγία Ζβισλάβα του Λέμπερκ

«Αυτά είναι καταστροφικά νέα», δήλωσε ο Αρχιεπίσκοπος της Πράγας Στάνισλαβ Πρίμπιλ στο πρακτορείο ειδήσεων CTK.

«Η κάρα ήταν αντικείμενο ευλάβειας από προσκυνητές… Δεν μπορώ να πιστέψω ότι κάποιος σχεδόν μέρα μεσημέρι κλέβει από την εκκλησία ένα λείψανο του οποίου η αξία είναι πάνω απ’ όλα ιστορική αλλά και πνευματική για τους πιστούς».

Η αστυνομία αναγνώρισε τον ύποπτο ως ένα άνδρα, αλλά μια εκπρόσωπος αργότερα δήλωσε ότι δεν ήταν σίγουρη και αξιολογείται υλικό από την κάμερα ασφαλείας.

 

Μοιράσου το:

Προσθέστε το enikos.gr στην Google
σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Απώλεια βάρους: Ο κανόνας της πρωτεΐνης για να χάσετε εύκολα κιλά – Πώς να τον εφαρμόσετε

«ΚΛΙΜΑΚΑ»: Ανησυχητική αύξηση αυτοκτονιών στις ηλικίες 15–19 ετών

ΟΠΕΚΑ – Επίδομα παιδιού: Πότε θα ανοίξει ξανά η πλατφόρμα για τις αιτήσεις

Πιερρακάκης για φορολογικό νομοσχέδιο: Διορθώνει αδικίες, στρεβλώσεις, μειώνει άδικα διοικητικά βάρη, προωθεί παρεμβάσεις μ...

Επιστήμονες ανακάλυψαν τον «διακόπτη» ύπνου που χτίζει μυς και καίει λίπος

Πώς να κάνετε το Instagram σας μη αναζητήσιμο για προστασία της ιδιωτικότητας
περισσότερα
19:18 , Τετάρτη 13 Μαΐου 2026

Τραμπ VS Σι: Ποιος έχει το πάνω χέρι; – Πώς ο πόλεμος στο Ιράν μπορεί να αποδυναμώσει τον πρόεδρο των ΗΠΑ

Στο Πεκίνο είναι στραμμένα βλέμματα του πλανήτη, λόγω της επίσκεψης του Ντόναλντ Τραμπ στην Κί...
18:48 , Τετάρτη 13 Μαΐου 2026

Ιράν: «O έλεγχος των Στενών του Ορμούζ θα μας αποφέρει σημαντικά οικονομικά οφέλη» λέει η Τεχεράνη

Ένας εκπρόσωπος Τύπου του ιρανικού στρατού εκτίμησε σήμερα πως ο έλεγχος από την Τεχεράνη των ...
18:01 , Τετάρτη 13 Μαΐου 2026

Νικολά Σαρκοζί: 7 χρόνια φυλάκιση, 300.000 ευρώ πρόστιμο και 5ετή στέρηση του δικαιώματος του εκλέγεσθαι πρότεινε στο Εφετείο η Eισαγγελία

Ποινή φυλάκισης 7 ετών, πρόστιμο 300.000 ευρώ και 5ετή στέρηση του δικαιώματος του εκλέγεσθαι ...
16:28 , Τετάρτη 13 Μαΐου 2026

Χάος στις Φιλιππίνες: Πυροβολισμοί στη Γερουσία και ανθρωποκυνηγητό για τη σύλληψη του Ρόναλντ ντε λα Ρόσα – ΒΙΝΤΕΟ

Σκηνές απόλυτου χάους εκτυλίχθηκαν την Τετάρτη στο κτίριο της Γερουσίας των Φιλιππίνων, καθώς ...
MUST READ

Δολοφονία στην Κρήτη: «Αν είχα 1.000 σφαίρες, θα του τις “έριχνα”» είπε ο 54χρονος δράστης – Η χάρη που ζήτησε από τους αστυνομικούς

LIVE – 70η ημέρα πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με Ιράν – Όλες οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

«Χαμόγελο του Παιδιού» στο enikos.gr για τον πατέρα που βιντεοσκόπησε στο TikTok τον γιο του να πυροβολεί: 60% αύξηση των αναφορών παραβατικότητας ανηλίκων μέσω social media