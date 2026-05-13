Χάος στις Φιλιππίνες: Πυροβολισμοί στη Γερουσία και ανθρωποκυνηγητό για τη σύλληψη του Ρόναλντ ντε λα Ρόσα – ΒΙΝΤΕΟ

Επιμέλεια: Νίκος Παγουλάτος

Διεθνή Νέα

Φιλιππίνες
Φωτογραφία: Reuters
Προσθέστε το enikos.gr στην Google

Σκηνές απόλυτου χάους εκτυλίχθηκαν την Τετάρτη στο κτίριο της Γερουσίας των Φιλιππίνων, καθώς ακούστηκαν ομοβροντίες πυροβολισμών, αναγκάζοντας τους παρευρισκόμενους να τρέξουν για να καλυφθούν.

Η ένταση κορυφώθηκε εν αναμονή της απόπειρας σύλληψης του κορυφαίου γερουσιαστή Ρόναλντ ντε λα Ρόσα, ο οποίος καταζητείται από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο (ΔΠΔ).

Στρατιωτική κινητοποίηση και πυρά

Μάρτυρες του πρακτορείου Reuters ανέφεραν ότι περισσότεροι από 10 στρατιωτικοί με στολές παραλλαγής και αυτόματα τουφέκια έφτασαν στο κτίριο της Γερουσίας νωρίτερα την Τετάρτη.


Παραμένει αδιευκρίνιστο ποιος άνοιξε πυρ ή τι ακριβώς συνέβη στο εσωτερικό του κτιρίου, ενώ οι στρατιωτικές αρχές δεν έχουν προβεί σε σχόλια.

Ο Γραμματέας της Γερουσίας, Μαρκ Λάντρο Μεντόζα, δήλωσε στους δημοσιογράφους: «Δεν έχουν αναφερθεί θύματα μέχρι στιγμής μετά τους πυροβολισμούς στη Γερουσία των Φιλιππίνων την Τετάρτη. Η κατάσταση εξακολουθεί να αξιολογείται μετά την απόπειρα απροσδιόριστου αριθμού οργάνων επιβολής του νόμου να εισέλθουν στο κτίριο».

Η οχύρωση του «Τιμωρού»

Ο 64χρονος Ρόναλντ ντε λα Ρόσα, πρώην αρχηγός της αστυνομίας και στενός συνεργάτης του πρώην προέδρου Ροντρίγκο Ντουτέρτε στον αιματηρό «πόλεμο κατά των ναρκωτικών», βρίσκεται οχυρωμένος στο γραφείο του στη Γερουσία από τις αρχές της εβδομάδας.

Τη Δευτέρα, πλάνα από το κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης (CCTV) τον έδειχναν να τρέχει στους διαδρόμους και τις σκάλες του κτιρίου για να ξεφύγει από τις αρχές που τον καταδίωκαν.


Λίγες ώρες πριν από τους πυροβολισμούς, ο Nτε λα Ρόσα ανήρτησε μήνυμα στο Facebook υποστηρίζοντας ότι η σύλληψή του είναι επικείμενη. «Καλώ το κοινό να κινητοποιηθεί για να αποτρέψει την παράδοσή μου στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο», πρόσθεσε.


Την Τρίτη, απευθυνόμενος στον πρόεδρο Φερντινάντ Μάρκος Τζούνιορ, δήλωσε: «Καλώ τον Πρόεδρο να μην με παραδώσει στο ΔΠΔ, αλλά είμαι έτοιμος να αντιμετωπίσω τη δικαιοσύνη στη χώρα μου».

Το κατηγορητήριο του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου

Το ΔΠΔ εξέδωσε ένταλμα σύλληψης κατά του Ντε λα Ρόσα για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας.

Το ένταλμα, το οποίο εκδόθηκε τον Νοέμβριο και αποσφραγίστηκε τη Δευτέρα, αναφέρει ότι ως αρχηγός της αστυνομίας βοήθησε στην εφαρμογή ενός ευρύτερου σχεδίου για την «εξουδετέρωση» υπόπτων και ενθάρρυνε τις επιχειρήσεις.

Οι δικαστές του ΔΠΔ σημείωσαν ότι οι δολοφονίες αποτελούσαν μέρος μιας «ευρείας και συστηματικής» εκστρατείας.

Σημειώνεται ότι ο Ροντρίγκο Ντουτέρτε συνελήφθη τον Μάρτιο του 2025 και μεταφέρθηκε στη Χάγη.

Προσπάθειες εκτόνωσης

Εν μέσω της κρίσης, ο υπουργός Εσωτερικών των Φιλιππίνων, Τζόνβικ Ρεμούλα, εισήλθε στο κτίριο της Γερουσίας.

«Είμαι εδώ για να διασφαλίσω τον Nτε λα Ρόσα και όχι για να τον συλλάβω», είπε.

Ο Ντε λα Ρόσα έχει επανειλημμένα αρνηθεί την εμπλοκή του σε παράνομες δολοφονίες, παρά το γεγονός ότι υπό την ηγεσία του χιλιάδες άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε επιχειρήσεις κατά των ναρκωτικών, τις οποίες οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων χαρακτηρίζουν ως συστηματικές εκτελέσεις.

Μοιράσου το:

Προσθέστε το enikos.gr στην Google
σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Απώλεια βάρους: Ο κανόνας της πρωτεΐνης για να χάσετε εύκολα κιλά – Πώς να τον εφαρμόσετε

«ΚΛΙΜΑΚΑ»: Ανησυχητική αύξηση αυτοκτονιών στις ηλικίες 15–19 ετών

«Καμπανάκι» από τον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας: Οι διαταραχές στα Στενά του Ορμούζ «εξαντλούν τα παγκόσμια αποθέματα πετρελ...

ΠΟΕΕΤ: Υποχρεωτικές οι Κλαδικές Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας σε επισιτισμό και βιομηχανίες ζαχαρωδών – Τι έρχεται για τους...

Πώς να κάνετε το Instagram σας μη αναζητήσιμο για προστασία της ιδιωτικότητας

Η θεωρία της  «Γης – Χιονόμπαλας»: Η περίοδος που ο πλανήτης μας ήταν μια «διελκυστίνδα» μεταξύ πάγων και ηφαιστείων
περισσότερα
18:01 , Τετάρτη 13 Μαΐου 2026

Νικολά Σαρκοζί: 7 χρόνια φυλάκιση, 300.000 ευρώ πρόστιμο και 5ετή στέρηση του δικαιώματος του εκλέγεσθαι πρότεινε στο Εφετείο η Eισαγγελία

Ποινή φυλάκισης 7 ετών, πρόστιμο 300.000 ευρώ και 5ετή στέρηση του δικαιώματος του εκλέγεσθαι ...
16:05 , Τετάρτη 13 Μαΐου 2026

Κίνα: Φωτογραφίες και βίντεο από την άφιξη Τραμπ στο Πεκίνο – Η θερμή υποδοχή στο κόκκινο χαλί

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, προσγειώθηκε στο Πεκίνο για την πολυαναμενόμενη συνάντηση ...
15:59 , Τετάρτη 13 Μαΐου 2026

Χανταϊός: Σε κρίσιμη κατάσταση μία γυναίκα στη Γαλλία – Συναγερμός μετά τον εντοπισμό 22 επαφών στη χώρα

Μια γυναίκα από τη Γαλλία που νοσηλεύεται με χανταϊό βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση σε νοσοκομ...
15:48 , Τετάρτη 13 Μαΐου 2026

NYT: Το Ιράν διατηρεί το 70% των πυραύλων του – Η απόρρητη έκθεση των μυστικών υπηρεσιών που «καίει» τον Τραμπ

Ενώ η κυβέρνηση Τραμπ καλλιεργεί δημόσια την εικόνα ενός ολοκληρωτικού στρατιωτικού θριάμβου ε...
MUST READ

Δολοφονία στην Κρήτη: «Αν είχα 1.000 σφαίρες, θα του τις “έριχνα”» είπε ο 54χρονος δράστης – Η χάρη που ζήτησε από τους αστυνομικούς

LIVE – 70η ημέρα πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με Ιράν – Όλες οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

«Χαμόγελο του Παιδιού» στο enikos.gr για τον πατέρα που βιντεοσκόπησε στο TikTok τον γιο του να πυροβολεί: 60% αύξηση των αναφορών παραβατικότητας ανηλίκων μέσω social media