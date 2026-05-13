Χάος στις Φιλιππίνες: Πυροβολισμοί στη Γερουσία και ανθρωποκυνηγητό για τη σύλληψη του Ρόναλντ ντε λα Ρόσα – ΒΙΝΤΕΟ

Σκηνές απόλυτου χάους εκτυλίχθηκαν την Τετάρτη στο κτίριο της Γερουσίας των Φιλιππίνων, καθώς ακούστηκαν ομοβροντίες πυροβολισμών, αναγκάζοντας τους παρευρισκόμενους να τρέξουν για να καλυφθούν.

Η ένταση κορυφώθηκε εν αναμονή της απόπειρας σύλληψης του κορυφαίου γερουσιαστή Ρόναλντ ντε λα Ρόσα, ο οποίος καταζητείται από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο (ΔΠΔ).

Στρατιωτική κινητοποίηση και πυρά

Μάρτυρες του πρακτορείου Reuters ανέφεραν ότι περισσότεροι από 10 στρατιωτικοί με στολές παραλλαγής και αυτόματα τουφέκια έφτασαν στο κτίριο της Γερουσίας νωρίτερα την Τετάρτη.

SHOTS FIRED INSIDE SENATE BUILDING WATCH: Gunshots rang out at the Senate building as personnel from the police and the Philippine Marines remained inside the premises. | via Jojo Sicat, https://t.co/gusqkxYQic pic.twitter.com/zruYNKA1z3 — Bilyonaryo News Channel (@bncdotph) May 13, 2026



Παραμένει αδιευκρίνιστο ποιος άνοιξε πυρ ή τι ακριβώς συνέβη στο εσωτερικό του κτιρίου, ενώ οι στρατιωτικές αρχές δεν έχουν προβεί σε σχόλια.

Ο Γραμματέας της Γερουσίας, Μαρκ Λάντρο Μεντόζα, δήλωσε στους δημοσιογράφους: «Δεν έχουν αναφερθεί θύματα μέχρι στιγμής μετά τους πυροβολισμούς στη Γερουσία των Φιλιππίνων την Τετάρτη. Η κατάσταση εξακολουθεί να αξιολογείται μετά την απόπειρα απροσδιόριστου αριθμού οργάνων επιβολής του νόμου να εισέλθουν στο κτίριο».

LOOK: Volleys of gunshots were heard at the Philippine Senate on Wednesday and people were told to run for cover, Reuters witnesses heard, as chaos mounted in anticipation of an attempt to arrest a top senator wanted by the International Criminal Court. It was unclear what was… pic.twitter.com/jHP33im53d — DZRH NEWS (@dzrhnews) May 13, 2026

Η οχύρωση του «Τιμωρού»

Ο 64χρονος Ρόναλντ ντε λα Ρόσα, πρώην αρχηγός της αστυνομίας και στενός συνεργάτης του πρώην προέδρου Ροντρίγκο Ντουτέρτε στον αιματηρό «πόλεμο κατά των ναρκωτικών», βρίσκεται οχυρωμένος στο γραφείο του στη Γερουσία από τις αρχές της εβδομάδας.

Τη Δευτέρα, πλάνα από το κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης (CCTV) τον έδειχναν να τρέχει στους διαδρόμους και τις σκάλες του κτιρίου για να ξεφύγει από τις αρχές που τον καταδίωκαν.

Surveillance video shows law enforcement agents chasing Philippine Senator Ronald dela Rosa — the chief enforcer of former President Rodrigo Duterte’s deadly ‘war on drugs’ — down hallways and upstairs inside the Philippine Senate building https://t.co/A0YVOKwRo3 pic.twitter.com/t2UTVVmS1T — Reuters (@Reuters) May 12, 2026



Λίγες ώρες πριν από τους πυροβολισμούς, ο Nτε λα Ρόσα ανήρτησε μήνυμα στο Facebook υποστηρίζοντας ότι η σύλληψή του είναι επικείμενη. «Καλώ το κοινό να κινητοποιηθεί για να αποτρέψει την παράδοσή μου στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο», πρόσθεσε.

Senator Ronald dela Rosa says in a Facebook Live that he received information that operatives of the NBI and PNP-CIDG will arrest him after today’s session. Dela Rosa: “Meron po tayong natanggap na impormasyon na pagkatapos ang aming session itong araw na ito, meron na pong mga… pic.twitter.com/Kf7SFI6dQq — ABS-CBN News (@ABSCBNNews) May 13, 2026



Την Τρίτη, απευθυνόμενος στον πρόεδρο Φερντινάντ Μάρκος Τζούνιορ, δήλωσε: «Καλώ τον Πρόεδρο να μην με παραδώσει στο ΔΠΔ, αλλά είμαι έτοιμος να αντιμετωπίσω τη δικαιοσύνη στη χώρα μου».

🚨Chaos at the #Philippine Senate: Multiple gunshots heard on the 2nd floor as tensions explode over the arrest attempt on Sen. Ronald ‘Bato’ Dela Rosa amid the ICC warrant. Senate under lockdown, staff & media told to take cover. pic.twitter.com/NbNG0Tnuc9 — Code Red (@Code_Red_TV) May 13, 2026

Το κατηγορητήριο του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου

Το ΔΠΔ εξέδωσε ένταλμα σύλληψης κατά του Ντε λα Ρόσα για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας.

Το ένταλμα, το οποίο εκδόθηκε τον Νοέμβριο και αποσφραγίστηκε τη Δευτέρα, αναφέρει ότι ως αρχηγός της αστυνομίας βοήθησε στην εφαρμογή ενός ευρύτερου σχεδίου για την «εξουδετέρωση» υπόπτων και ενθάρρυνε τις επιχειρήσεις.

Οι δικαστές του ΔΠΔ σημείωσαν ότι οι δολοφονίες αποτελούσαν μέρος μιας «ευρείας και συστηματικής» εκστρατείας.

Σημειώνεται ότι ο Ροντρίγκο Ντουτέρτε συνελήφθη τον Μάρτιο του 2025 και μεταφέρθηκε στη Χάγη.

Προσπάθειες εκτόνωσης

Εν μέσω της κρίσης, ο υπουργός Εσωτερικών των Φιλιππίνων, Τζόνβικ Ρεμούλα, εισήλθε στο κτίριο της Γερουσίας.

«Είμαι εδώ για να διασφαλίσω τον Nτε λα Ρόσα και όχι για να τον συλλάβω», είπε.

Ο Ντε λα Ρόσα έχει επανειλημμένα αρνηθεί την εμπλοκή του σε παράνομες δολοφονίες, παρά το γεγονός ότι υπό την ηγεσία του χιλιάδες άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε επιχειρήσεις κατά των ναρκωτικών, τις οποίες οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων χαρακτηρίζουν ως συστηματικές εκτελέσεις.