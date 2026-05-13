Κέιτ Μίντλετον: Στην Ιταλία για το πρώτο επίσημο ταξίδι στο εξωτερικό μετά τη διάγνωση με καρκίνο

Η Κέιτ Μίντλετον έφτασε στην Ιταλία για μια ιδιαίτερα συμβολική διήμερη επίσκεψη, η οποία σηματοδοτεί το πρώτο επίσημο ταξίδι της στο εξωτερικό μετά τη διάγνωση με καρκίνο το 2024.

Η Πριγκίπισσα της Ουαλίας, 44 ετών, ταξίδεψε την Τετάρτη από το Λονδίνο προς την Ρέτζιο Εμίλια, στο πλαίσιο επίσκεψης επικεντρωμένης στο έργο της γύρω από την πρώιμη παιδική ανάπτυξη και την εκπαίδευση των μικρών παιδιών.

Η ίδια είχε ανακοινώσει στις αρχές του 2025 ότι βρίσκεται σε ύφεση της νόσου, ενώ τους τελευταίους μήνες έχει μιλήσει ανοιχτά για τη δύσκολη και σταδιακή πορεία επιστροφής της μετά τη θεραπεία.

Σύμφωνα με συνεργάτες της, το ταξίδι αποτελεί «μια πραγματικά σημαντική στιγμή» στη διαδικασία ανάρρωσής της αλλά και ένα νέο κεφάλαιο στη δημόσια δράση της.

Στο επίκεντρο η πρώιμη παιδική ανάπτυξη

Η επίσκεψη δεν αφορά μόνο την επιστροφή της Κέιτ στη διεθνή δημόσια ζωή, αλλά και τη διεύρυνση της πολυετούς εκστρατείας της γύρω από τα πρώτα χρόνια ζωής των παιδιών.

Συνεργάτες της αναφέρουν ότι η Πριγκίπισσα επιθυμεί να ανοίξει μια ευρύτερη διεθνή συζήτηση γύρω από τη στήριξη των μικρών παιδιών και των ανθρώπων που τα μεγαλώνουν.

«Έχει ενέργεια, ενθουσιασμό και ανυπομονεί», δήλωσε βασιλικός συνεργάτης πριν από το ταξίδι.

Η Κέιτ έχει καταστήσει την κατανόηση και βελτίωση των πρώτων πέντε χρόνων ζωής ενός παιδιού μία από τις βασικές αποστολές της δημόσιας παρουσίας της, με τους συνεργάτες της να σημειώνουν ότι πλέον επιχειρεί να δώσει στη συγκεκριμένη ατζέντα πιο διεθνή διάσταση.

Συνάντηση με τις τοπικές αρχές στο Ρέτζιο Εμίλια

Πρώτος σταθμός της επίσκεψης ήταν το δημαρχείο της Ρέτζιο Εμίλια, όπου την υποδέχθηκαν ο δήμαρχος Μάρκο Μασάρι και τοπικοί αξιωματούχοι.

Εκεί ενημερώνεται για την ιστορία, τον πολιτισμό αλλά και τη διεθνώς αναγνωρισμένη εκπαιδευτική φιλοσοφία της πόλης, η οποία θεωρείται πρωτοπόρος στις προοδευτικές προσεγγίσεις για την παιδική ανάπτυξη και την προσχολική εκπαίδευση.

Μετά τη συνάντηση, η Πριγκίπισσα αναμένεται να χαιρετήσει πολίτες που συγκεντρώθηκαν στην περιοχή για να τη δουν από κοντά.

«Είναι τόσο δημοφιλής όσο ήταν η Νταϊάνα»

Ο Ιταλός δημοσιογράφος Πάουλο Ροζάτο της εφημερίδας Il Resto del Carlino δήλωσε στο PEOPLE ότι η Κέιτ παραμένει εξαιρετικά αγαπητή στην Ιταλία.

«Είναι η πιο δημοφιλής. Είναι όπως ήταν η Πριγκίπισσα Νταϊάνα. Είναι σύμβολο καλής εκπαίδευσης και οικογένειας», ανέφερε.

Και πρόσθεσε:

«Αυτό είναι το καλύτερο μέρος στην Ιταλία για να έρθει. Η περιοχή αυτή μπορεί να δείξει πολλά θετικά στοιχεία της χώρας: την εκπαίδευση, το φαγητό. Οι Ιταλοί αγαπούν τη βασιλική οικογένεια γιατί έχουν ανάγκη από μια καλή ιστορία και μια καλή εικόνα οικογένειας. Η ανακοίνωση της επίσκεψής της έφερε χαρά».

Η προσωπική σημασία του ταξιδιού

Η επίσκεψη βασίζεται στο έργο του The Royal Foundation Centre for Early Childhood και της καμπάνιας Shaping Us, η οποία επικεντρώνεται στη σημασία των σχέσεων και του περιβάλλοντος στα πρώτα χρόνια ζωής ενός παιδιού.

Το Παλάτι του Κένσινγκτον ανέφερε ότι η Κέιτ δίνει πλέον ολοένα μεγαλύτερη έμφαση στη διεθνή συνεργασία και στην ανταλλαγή ιδεών μεταξύ διαφορετικών χωρών και συστημάτων.

Σύμφωνα με στενούς συνεργάτες της, η μάχη της με τον καρκίνο έχει ενισχύσει ακόμη περισσότερο την αφοσίωσή της στο συγκεκριμένο έργο.

«Είναι ένα σημαντικό βήμα στη διαδρομή ανάρρωσης της Πριγκίπισσας. Αντλεί μεγάλη χαρά από αυτή τη δουλειά», δήλωσε συνεργάτης της.

«Είναι απολύτως λογικό το πρώτο διεθνές ταξίδι της μετά την ασθένεια να επικεντρώνεται σε ένα θέμα που θέλει να υποστηρίζει για δεκαετίες».

Τα επόμενα διεθνή ταξίδια και οι αναμνήσεις από την Ιταλία

Η επίσκεψη στην Ιταλία αναμένεται να είναι η πρώτη από μια σειρά διεθνών αποστολών γύρω από την πρώιμη παιδική ηλικία, με στόχο — σύμφωνα με το περιβάλλον της — τη δημιουργία ενός παγκόσμιου κινήματος γύρω από το θέμα, με αντίστοιχη βαρύτητα με εκείνη που δίνεται σήμερα στην κλιματική αλλαγή.

Το ταξίδι έχει και προσωπική σημασία για την Κέιτ, καθώς είχε περάσει μέρος του gap year της στη Φλωρεντία πριν σπουδάσει στο Πανεπιστήμιο του Σεντ Άντριους, όπου γνώρισε τον Πρίγκιπα Ουίλιαμ.

Σύμφωνα με συνεργάτες της, η Πριγκίπισσα συζητούσε το ταξίδι στο σπίτι με τον σύζυγό της και τα παιδιά τους, Πρίγκιπας Τζορτζ, Πριγκίπισσα Σάρλοτ και Πρίγκιπας Λούις, οι οποίοι — όπως ειπώθηκε — ανυπομονούν να ακούσουν τις εμπειρίες της όταν επιστρέψει στο Ηνωμένο Βασίλειο.