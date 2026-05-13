Ηράκλειο: Στη φυλακή μετά την απολογία του ο 30χρονος για τον σοβαρό τραυματισμό της συζύγου του – «Σε καμία περίπτωση δεν θα την πείραζα»

Τον δρόμο για την φυλακή έδειξαν ανακριτής και εισαγγελέας στον 30χρονο, ο οποίος κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος της 28χρονης συζύγου του, η οποία εντοπίστηκε αιμόφυρτη το μεσημέρι του Σαββάτου στην άκρη του δρόμου, στην περιοχή Παντάνασα, στο Ηράκλειο Κρήτης.

Μετά την απολογία του στον ανακριτή, ο 30χρονος κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος για απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος της συζύγου του, αφού οι ισχυρισμοί του δεν έπεισαν τις αρχές.

Υπενθυμίζεται ότι η νεαρή μητέρα τεσσάρων παιδιών νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στο ΠΑΓΝΗ με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και περιτραυματική αμνησία.

«Όταν συνέλθει η 28χρονη, θα πει την αλήθεια»

Κατά την απολογία του ενώπιον της αρμόδιας ανακρίτριας, σύμφωνα με πληροφορίες του Cretalive, ο 30χρονος φέρεται να επέμεινε ότι δεν άγγιξε, δεν έσπρωξε και δεν χτύπησε την σύζυγό του, υποστηρίζοντας ότι «δεν υπήρξε καμία κακόβουλη ενέργεια» από μέρους του.

Φέρεται δε να ισχυρίστηκε ότι όταν η 28χρονη συνέλθει, «θα πει την αλήθεια».

Αναφερόμενος στα όσα συνέβησαν το απόγευμα του Σαββάτου, είπε πως όλοι – πλην του μεγαλύτερου παιδιού – έφυγαν μαζί από το σπίτι, με τα δύο μεγαλύτερα παιδιά να βρίσκονται στο πίσω μέρος της «κλούβας» και το μωρό σε καλαθάκι ανάμεσα στους δύο γονείς μέσα στην καμπίνα.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ανέφερε πως κατά τη διαδρομή υπήρξε μια μικρής έντασης λεκτική αντιπαράθεση μεταξύ του ζευγαριού για θέμα που σχετιζόταν με την οικογένεια της 28χρονης. Ο ίδιος υποστήριξε πως είπε στην σύζυγό του «θα γυρίσουμε να το ξεκαθαρίσουμε τώρα».

Σύμφωνα με τον ίδιο, περίπου ενάμιση χιλιόμετρο πριν από το σημείο όπου εντοπίστηκε τραυματισμένη η γυναίκα, έκανε αναστροφή και χτύπησε ο προφυλακτήρας του οχήματος, ο οποίος και αποκολλήθηκε.

Ο 30χρονος φέρεται να υποστήριξε ότι συνέχισαν την πορεία της επιστροφής μέσα σε φορτισμένο κλίμα και ότι ξαφνικά είδε την πόρτα να ανοίγει και την σύζυγό του να πέφτει στο οδόστρωμα, χωρίς -όπως επιμένει- να έχει προηγηθεί κάποια δική του ενέργεια.

Υποστήριξε ακόμη, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ότι τα δύο παιδιά είδαν τη μητέρα τους πεσμένη στον δρόμο από το πίσω τζάμι της «κλούβας», επαναλαμβάνοντας ότι «σε καμία περίπτωση δεν θα πείραζε τη γυναίκα του, έχοντας μάλιστα και τα παιδιά μέσα στο όχημα».

Σημειώνεται ότι στο Δικαστικό Μέγαρο Ηρακλείου βρέθηκαν ο πατέρας, η αδελφή και άλλοι συγγενείς της 28χρονης, περιμένοντας με αγωνία τις εξελίξεις γύρω από την υπόθεση που έχει συγκλονίσει το πανελλήνιο.

Οι καταγγελίες συγγενών της 28χρονης: «Την χτυπούσε ακόμη και όταν ήταν έγκυος»

Οι συγγενείς της 28χρονης μητέρας έχουν δώσει κρίσιμα στοιχεία στις αρχές, με τα αδέλφια της να καταγγέλλουν ξυλοδαρμούς από τον 30χρονο ακόμη και όταν η γυναίκα ήταν έγκυος, σύμφωνα με όσα μεταδόθηκαν στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 με τον Νίκο Χατζηνικολάου.

Στο μεταξύ, σοκ προκαλούν και οι εικόνες από τις πρώτες στιγμές μετά το περιστατικό, όταν η 28χρονη ήταν πεσμένη στην άκρη του δρόμου μέσα σε μια λίμνη αίματος, σοβαρά τραυματισμένη, σχεδόν αναίσθητη.

Η μητέρα της που έφτασε στο σημείο, γονάτισε δίπλα της και μέσα στη στενοχώρια και τον πανικό με την εικόνα που αντίκρισε προσπαθούσε να σκουπίσει τα αίματα από το πρόσωπο και το σώμα της κόρης της.

«Είχε χτυπήσει και εμένα», λέει η μητέρα της

Σύμφωνα με όσα είπε η μητέρα της 28χρονης στην εκπομπή Live News στο MEGA, ο γαμπρός της είχε χτυπήσει και την ίδια.

«Μου είχε ρίξει κλωτσιά και έπεσα κάτω, ενώ ήμουν εγχειρισμένη 10 ημέρες» τόνισε χαρακτηριστικά.

Όταν την ενημέρωσε για το περιστατικό το μεσημέρι του Σαββάτου, ο γαμπρός της δεν της είπε για τροχαίο. Απλά της επεσήμανε ότι άνοιξε η πόρτα και «η Γωγώ έπεσε»

Αναμένεται η κατάθεση της 28χρονης

Φως στην υπόθεση και τις συνθήκες αναμένεται να ρίξει η κατάθεση της ίδιας της 28χρονης, η οποία νοσηλεύεται στο ΠΑΓΝΗ.

Θα εξεταστεί για ακόμη μία φορά και το 7χρονο παιδί που βρισκόταν στο αυτοκίνητο, την ώρα του συμβάντος παρουσία παιδοψυχολόγου και ειδικών.