Φάμελλος στη Βουλή: «Η πραγματική οικονομία βυθίζεται – Η διαφθορά σας σκοτώνει και την ανάπτυξη» – Σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση

Συνολική και σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση εξαπέλυσε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος μιλώντας στην Βουλή στην συνεδρίαση για το νομοσχέδιο που αφορά φορολογικές ρυθμίσεις.

Ο Σωκράτης Φάμελλος ξεκίνησε από το θαλάσσιο drone στην Λευκάδα. Ρώτησε: «Γιατί δεν έγινε αντιληπτή η παραβίαση αυτή; Ελέγχετε τις δραστηριότητες άλλων κρατών στις περιοχές δικαιοδοσίας του ελληνικού κράτους; Γιατί το εντόπισαν έστω και μετά την παραβίαση ψαράδες και όχι το Πολεμικό Ναυτικό ή το Λιμενικό; Υπάρχουν και άλλα τέτοια περιστατικά; Τι έχετε κάνει για να αποφύγουμε κινδύνους που δημιουργούνται για την ασφάλεια της χώρας και των πολιτών;».

Συνεχίζοντας αναφέρθηκε στο σκάνδαλο των υποκλοπών: «Η συνέντευξη Γρηγοριάδη ήταν αποκαλυπτική. Μας είπε ότι το 2022 που παραιτήθηκε, τα πήρε όλα πάνω του για να προστατεύσει την παράταξη και την κυβέρνηση. ‘Αρα, παραδέχεται ότι υπήρχε ευθύνη της Νέας Δημοκρατίας και της κυβέρνησης και αυτή έπρεπε να καλυφθεί. Αυτό αποτελεί μόνο παραδοχή του σκανδάλου αλλά ή και υπενθύμιση προς τον κ. Μητσοτάκη για τη δική του εμπλοκή;».

Γενικεύοντας υποστήριξε: «Ένας λαβύρινθος σκανδάλων που ξεκινούν και τελειώνουν στο Μαξίμου. Ένας κρυπτόμενος και πολλαπλά τελικά εκβιαζόμενος πρωθυπουργός που ακόμη δεν έχει ψελλίσει κουβέντα για τις απειλές του απόστρατου Ισραηλινού Ντίλιαν. Το απόστημα έχει σπάσει. Και τα σκάνδαλα αποκαλύπτονται. Όπως και οι ευθύνες σας».



«Η πραγματική οικονομία βυθίζεται»

Ο Σωκράτης Φάμελλος υπογράμμισε ότι «στα θέματα της οικονομίας, έχουμε πολύ αρνητικές εξελίξεις» και εξήγησε: «Η πραγματική οικονομία βυθίζεται, ό,τι και να λέει η ΝΔ. Η χώρα καταγράφει «μια πολύ μεγάλη αύξηση του εμπορικού ελλείμματος 13,4% τον Φεβρουάριο».

Την ίδια στιγμή, η Ελλάδα έχει τη χαμηλότερη αγοραστική δύναμη στην Ευρώπη ενώ ο πληθωρισμός εκτινάσσεται στην καθημερινότητα: 19% στο κρέας, 32% στο ντίζελ, 53% στη θέρμανση, 13,8% στη στέγαση. Πληθωρισμός 5,4% έναντι 2% πέρυσι! Προσπαθείτε να περιορίσετε τη συζήτηση στο δημόσιο χρέος αλλά αφήνετε στην άκρη τις ανάγκες των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων. Και εσείς πανηγυρίζετε για ένα πλεόνασμα 12,1 δισεκατομμυρίων ευρώ. Πλεόνασμα που κλέψατε από την αγορά και την κοινωνία».

Ακολούθως επανέλαβε τις προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ για την αντιμετώπιση της ακρίβειας αλλά για ένα άλλο παραγωγικό μοντέλο:

Αναστολή του ΦΠΑ για ένα εξάμηνο σε τρόφιμα και φάρμακα.

Μόνιμη μείωση του ΦΠΑ σε όλα τα νησιά.

Μείωση του ειδικού φόρου στα καύσιμα στο χαμηλότερο επιτρεπτό συντελεστή της ΕΕ.

Πλαφόν στο κέρδος διύλισης, για να σταματήσουν τα ουρανοκατέβατα κέρδη.

Έλεγχο κέρδους στην εφοδιαστική αλυσίδα.

Και ταυτόχρονα, επιστροφή της 13ης σύνταξης, του 13ου και 14ου μισθού, που αποτελούν πάγιο αίτημα της ΑΔΕΔΥ που απεργεί σήμερα.

Συλλογικές συμβάσεις για τους εργαζόμενους.

Μια δημόσια πολιτική στέγης, που θα έχει κοινωνική κατοικία και έλεγχο της αγοράς στέγης και του leasing.

«Η διαφθορά σας σκοτώνει και την ανάπτυξη», ανέφερε ο Σωκράτης Φάμελλος απευθυνόμενος προς τον Κυριάκο Πιερρακάκη και πρόσθεσε, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ: «Οι προτεραιότητές της κυβέρνησης είναι τα σκάνδαλα τύπου ΟΠΕΚΕΠΕ, οι απευθείας αναθέσεις, το ξεπούλημα δημόσιας περιουσίας, η οικογενειοκρατία, το ρουσφέτι. Σήμερα η κυβέρνηση φέρνει ένα νομοσχέδιο. Είναι η απόδειξη της αποτυχίας της. Με επίκληση οδηγίες έχουμε ένα άναρχο άθροισμα άσχετων ρυθμίσεων. Και μέσα σε αυτό τον αχταρμά σχεδιάζετε ακόμα ένα σκάνδαλο στην ΕΥΔΑΠ. Εκεί σε ΕΥΔΑΠ-ΕΥΑΘ το σχέδιό σας είναι καθαρό. Το νερό να είναι περιοχή δράσης κερδοσκόπων και όχι κοινωνικό αγαθό. Δεν θα σας επιτρέψουμε την ιδιωτικοποίηση, όπως σας αποτρέψαμε επανειλημμένως το 2014, το 2022 και το 2023, έτσι θα κάνουμε και τώρα!».

Για τη Λέσβο

Κλείνοντας αναφέρθηκε στην χθεσινή του επίσκεψη στη Λέσβο: «Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ στηρίζει τα αιτήματα των κτηνοτρόφων της Λέσβου και απαιτεί άμεσα στοχευμένες παρεμβάσεις, που θα τους επιτρέψουν να ζήσουν στο τόπο τους, να παράγουν και να προστατευθούν και τα τοπικά προϊόντα. Απαιτούμε:

Πλήρη αποζημίωση για το απολεσθέν ζωικό κεφάλαιο.

Χρηματοδότηση γγια την αναπλήρωση των κοπαδιών με παραγωγικά ζώα και προστασία της αυτόχθονης φυλής.

Αναπλήρωση εισοδήματος των κτηνοτρόφων και των δευτερογενώς εμπλεκομένων επαγγελματιών.

Στήριξη μικρών επιχειρήσεων στον τομέα όπως τυροκομεία.

-Αμεση αναστολή οικονομικών υποχρεώσεων όλων των εμπλεκομένων κλάδων.

Δύο μήνες μετά και δεν υπάρχει τίποτα. Έχουν χάσει 25.000 ζώα θα σφαγιαστούν ακόμα 15.000, 2 μήνες δεν έχουν εισόδημα και πληρώνουν φόρους και ασφάλιστρα!».