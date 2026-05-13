Γεωργιάδης στον Realfm 97,8 για Πανεπιστήμια: Συγκλονιστική η πρόοδος που έχει γίνει επί κυβέρνησης Μητσοτάκη – Αυτό που είδαμε στο ΑΠΘ ήταν ενδοαριστερός εμφύλιος

Για τα επεισόδια στα πανεπιστήμια, τις δημοσκοπήσεις, αλλά και το θαλάσσιο drone που εντοπίστηκε στη Λευκάδα, μίλησε ο υπουργός Υγείας και αντιπρόεδρος της ΝΔ Άδωνις Γεωργιάδης στον Realfm 97,8 και την εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου με τον Αντώνη Δελλατόλα.

Ερωτηθείς για τα χθεσινά επεισόδια στα πανεπιστήμια, έκανε λόγο για «αριστερούς που πλακώνονται μεταξύ τους» και είπε ότι αυτό που είδαμε χθες στο ΑΠΘ ήταν ένας «ενδο-αριστερός εμφύλιος».

«Η αριστερά είναι σύμφυτη με τη βία, σε όλη την ιστορία της. Δεν υπάρχει ειρηνική αριστερά. Η αριστερά είναι ριζοσπαστική δύναμη και βίαιη. Ο Στάλιν έλεγε ότι η βία είναι η μαμή της ιστορίας και τον αγαπάνε. Λοιπόν, η κυβέρνηση αυτή έχει φέρει πολύ μεγάλη πρόοδο. Σήμερα δεν υπάρχει ούτε μία ενεργή κατάληψη σε πανεπιστήμιο, έχουν απελευθερωθεί και ανακαινιστεί φοιτητικές εστίες, έχουν χτιστεί βιβλιοθήκες, έχει μπει η αστυνομία πολλές φορές μέσα στα πανεπιστήμια» είπε ο κ. Γεωργιάδης.

«Χθες η Νέα Αριστερά έβγαλε μία ανακοίνωση που είπε περίπου ότι η Νέα Δημοκρατία έχει κάνει συνήθεια να μπαίνει μέσα στο πανεπιστήμιο. Επειδή το θέμα του αναρχικού χώρου του πανεπιστήμιου, με απασχολεί από την πρώτη στιγμή που μπήκα στην πολιτική, σας λέω ότι η πρόοδος επί Κυριάκου Μητσοτάκη, είναι συγκλονιστική. Τώρα, αν μου πείτε ότι κατάφερε να κάνει ο Μητσοτάκης τους αριστερούς να μην πλακώνονται, δεν το κατάφερε» συμπλήρωσε, σημειώνοντας ότι είναι υπέρ της τοποθέτησης καμερών σε κάποια σημεία, αλλά, όπως είπε, τα πανεπιστήμια έχουν από το Σύνταγμα αυτοδιοίκητο.

«Η κυβέρνηση δεν μπορεί να επιβάλλει τίποτα από όλα αυτά. Το μόνο που μπορεί να κάνει η κυβέρνηση είναι να διακόψει τη χρηματοδότηση σε πανεπιστήμια που δεν τα κάνουν. Αυτό είναι ένα ακραίο γενικά μέτρο, γιατί θα έχει επίπτωση στη ζωή όλων των φοιτητών. Η ευθύνη για να γίνουν όλα αυτά ανήκουν στις πρυτανικές αρχές, όχι στην κυβέρνηση» τόνισε ο υπουργός Υγείας.

Τι είπε για τις δημοσκοπήσεις

Ερωτηθείς για τις δημοσκοπήσεις, καθώς φαίνεται ότι τους πολίτες απασχολούν – εκτός από την οικονομία – και πολιτικά ζητήματα, όπως αυτά που σχετίζονται με το κράτος δικαίου, είπε:

«Εδώ έχουμε δύο αντιφατικές πραγματικότητες. Αυτή που παρουσιάζεται από την επικαιρότητα και την αληθινή πραγματικότητα. Την αληθινή πραγματικότητα την παρουσίασε ο Αρμόδιος Επίτροπος που είπε ότι τα τελευταία χρόνια η Ελλάδα έχει κάνει άλμα ως προς το κράτος δικαίου. Είναι η φράση που είπε ο ίδιος, άλμα. Ενώ οι διεθνείς αρχές που μας παρακολουθούν, αναγνωρίζουν ότι η Ελλάδα έχει κάνει άλμα ως προς τη διαφάνεια, ενώ όλοι όσοι μετρούν τους δείκτες της διαφθοράς, λένε ότι η διαφθορά στην Ελλάδα πέφτει, αν ρωτήσεις 100 Έλληνες, οι περισσότεροι θεωρούν ότι είμαστε μια διεφθαρμένη κυβέρνηση. Σε αυτό προφανώς έχουμε κάνει λάθος. Ο ΟΠΕΚΕΠΕ που σήκωσε τόσο μεγάλη σκόνη, δεν είναι θέμα της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας».

«Προφυλακισμένος είναι ο κουμπάρος του κ. Ανδρουλάκη. Αγροτικές επιδοτήσεις έτρωγαν στην Ελλάδα από τη δεκαετία του 80. Το ότι δεν κατάφερε να λύσει το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ γρηγορότερα ο Μητσοτάκης προφανώς και δημιουργεί πολιτική ευθύνη» πρόσθεσε, σημειώνοντας ότι η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ αγγίζει όλο το πολιτικό φάσμα.

«Το ότι το χρεώνεται η Νέα Δημοκρατία εμένα να ξεπερνά. Πάλι επικοινωνιακά έχουμε κάνει λάθος. Δεν είναι θέμα της Νέας Δημοκρατίας. Ποιες μπλε ακρίδες; Ναι, η κυβέρνηση μας έχει την πολιτική ευθύνη που δεν το έκανε γρηγορότερα. Καμία αντίρρηση, αλλά η μεταρρύθμιση έγινε. Πήγε στην ΑΑΔΕ ο ΟΠΕΚΕΠΕ και μπήκαν κανόνες διαφάνειας και σε αυτό ο θέμα. Δεν αγαπάει η κυβέρνηση μας τη διαφθορά. Είναι μια στρεβλή αντίληψη του κόσμου, την οποία εμείς δεν έχουμε καταφέρει να πολεμήσουμε και εκεί μας έχει κατά κάποιο τρόπο κερδίσει η αντιπολίτευση ως προς τις εντυπώσεις» συνέχισε ο κ. Γεωργιάδης.

«Η σκανδαλολογία δεν κερδίζει εκλογές. Αυτό το ξέρω πια πάρα πολύ καλά. Όλες οι αντιπολιτεύσεις μιλούσαν για σκάνδαλα. Άλλοτε κέρδιζαν, άλλο έχαναν, αυτό κρινόταν όμως, σε ένα μόνο επίπεδο. Στην οικονομία και στις προοπτικές για τη ζωή των ανθρώπων.

Το μεγάλο πλεονέκτημα του Κυριάκου Μητσοτάκη αυτή τη στιγμή και ο λόγος που προηγούμαστε σταθερά στις δημοσκοπήσεις, ο λόγος για τον οποίο έχουμε αυτή τη δημοσκοπική εικόνα 10 χρόνια μετά την εκλογή του Κυριάκου Μητσοτάκη στην ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας και 7 πλέον χρόνια από την εκλογή του στην Πρωθυπουργία, είναι γιατί εξακολουθεί να είναι ο πολιτικός εκείνος ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία εκείνη η πολιτική δύναμη, που μπορούν να εξασφαλίσουν προοπτικές για το μέλλον» πρόσθεσε, ενώ αναφερόμενος στην αντιπολίτευση, σχολίασε πως πλέον στα τηλεοπτικά πάνελ ο μισός χρόνος καταναλώνεται στον τσακωμό ΠΑΣΟΚ-Τσίπρα. «Αυτός ο τσακωμός μπορεί να προσφέρει κάτι για το μέλλον των ανθρώπων;» διερωτήθηκε.

Τι είπε για το ουκρανικό drone

Επίσης, ερωτηθείς για το θαλάσσιο drone που εντοπίστηκε στη Λευκάδα, με αφορμή και τις επικρίσεις που δέχεται η κυβέρνηση για την αντίδρασή της και το πώς βρέθηκε στα ελληνικά χωρικά ύδατα, δεν θέλησε να σχολιάσει θέματα που σχετίζονται με την άμυνα της χώρας, καθώς, όπως τόνισε, «ό,τι και να πω θα παρεξηγηθεί στην κοινή γνώμη και δεν θέλω».

«Επειδή μονίμως βρίσκομαι στο στόχαστρο ότι δήθεν έχω κάποια θέματα προσωπικά με τον συνάδελφό μου υπουργό Άμυνας, που δεν έχω. Το ξεκαθαρίζω. Δεν έχω. Το χειρίζονται το Υπουργείο Άμυνας και το Υπουργείο Εξωτερικών όλο αυτό το θέμα με πολύ μεγάλη υπευθυνότητα. Είναι μια πολύ δυσάρεστη ιστορία. Ασφαλώς η Ουκρανία οφείλει να δώσει εξηγήσεις. Δεν θέλω να το ωραιοποιήσω. Η Ουκρανία οφείλει να δώσει εξηγήσεις στην ελληνική δημοκρατία για την παρουσία του θαλασσιού drone στην Ελλάδα. Από εκεί πέρα, δεν θέλω να πω κάτι παραπάνω γιατί είναι πολύ λεπτό ζήτημα εξωτερικής και αμυντικής πολιτικής και πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί» πρόσθεσε.

Κλείνοντας ο υπουργός Υγείας, αναφέρθηκε στον νέο τρόπο φορολόγησης των εφημεριών. «Γίνεται η εκκαθάριση μετά την εφαρμογή του νέου τρόπου φορολόγησης των εφημεριών. Και για πρώτη φορά οι γιατροί του ΕΣΥ βλέπουν πολύ μεγάλη διαφορά στις αμοιβές τους. Είναι ένα μέτρο που το εξαγγείλαμε πριν από ένα χρόνο. Όταν το εξαγγείλαμε δεν είχε μεγάλη επίπτωση. Τώρα όμως που το βλέπουν στο εκκαθαριστικό τους, αρχίζουν μου λένε ότι τελικά είχα δίκιο» υπογράμμισε.