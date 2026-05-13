ΕΣΡ: «Σεβασμός και μετάδοση έγκυρων πληροφοριών» – Η ανακοίνωση για την τραγωδία στην Ηλιούπολη

Σεβασμό και μετάδοση έγκυρων και επιβεβαιωμένων πληροφοριών ζητεί το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης (ΕΣΡ) με ανακοίνωσή του, μετά την τραγωδία στην Ηλιούπολη και τον σοβαρό τραυματισμό του παίκτη του Survivor, Σταύρου Φλώρου.

Η ανακοίνωση του ΕΣΡ έρχεται λίγο μετά την παρέμβαση του Κυβερνητικού Εκπροσώπου, Παύλου Μαρινάκη, ο οποίος ζήτησε την άμεση απόσυρση βίντεο που αναπαράγεται τις τελευταίες ώρες από ορισμένα Μέσα Ενημέρωσης, μετά το τραγικό περιστατικό με τα δύο 17χρονα κορίτσια που έπεσαν από την ταράτσα πολυκατοικίας στην Ηλιούπολη, κάνοντας λόγο για υλικό που κρίνεται από ειδικούς ως «βαθύτατα προβληματικό και επικίνδυνο».

Η ανακοίνωση του ΕΣΡ

Η ανακοίνωση η οποία διευκρινίζεται πως απευθύνεται σε όλους τους παρόχους υπηρεσιών Μέσων Επικοινωνίας της χώρας, αναφέρει:

Με βάση την ισχύουσα νομοθεσία και ιδίως τις διατάξεις των άρθρων 15 παρ. 2 του Συντάγματος, 3 παρ. 1 του Κανονισμού 2/1991 του ΕΣΡ, 9 παρ. 2 του Π.Δ. 77/2003, 3 παρ. 3 του Ν. 4173/2013, 6 παρ. 1 του Π.Δ. 77/2003, 7 του Π.Δ. 77/2003, 5 του Π.Δ. 77/2003, 8 παρ. 1 εδ. α του Π.Δ. 77/2003, 9 παρ. 6 του Ν. 4779/2021, 14 παρ. 2 του Π.Δ. 77/2003 παρακαλείσθε, ενόψει της έκτακτης συγκυρίας των τραγικών γεγονότων που απασχολούν την επικαιρότητα, να ασκήσετε την δέουσα εποπτεία κατά την παρουσίαση των γεγονότων αυτών, ώστε να μην υπάρξει υπέρβαση του αναγκαίου μέτρου για την ενημέρωση του κοινού, και να τηρήσετε κατά τη μετάδοση του προγράμματός σας την ισχύουσα νομοθεσία και δη να λάβετε τα κατάλληλα μέτρα για να διασφαλιστεί, ιδίως: