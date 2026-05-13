Συναγερμός για ύποπτο σακίδιο δίπλα στη ΓΑΔΑ – Στο σημείο πυροτεχνουργοί

Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Τετάρτης (13/5) για ύποπτο αντικείμενο, που εντοπίστηκε δίπλα στη ΓΑΔΑ.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το ύποπτο αντικείμενο είναι ένα σακίδιο, με τους πυροτεχνουργούς να έχουν σπεύσει στο σημείο προκειμένου να κάνουν τους προβλεπόμενους ελέγχους.

Διακοπή κυκλοφορίας στη Λ. Αλεξάνδρας

Η περιοχή έχει αποκλειστεί από τις δυνάμεις της ΕΛΑΣ, ενώ έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στη Λ. Αλεξάνδρας, από το ύψος της Λ. Κηφισίας έως την Δημητσάνας, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Πατησίων.