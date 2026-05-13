Μαρκόπουλος στον Φάμελλο στη Βουλή: Εξεταστικές «μπάι πας» με προσκλήσεις δεν γίνονται

Στην επίθεση που εξαπέλυσε στην κυβέρνηση ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελλος απάντησε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ, Δημήτρης Μαρκόπουλος. «Εξεταστικές “μπάι πας” με προσκλήσεις δεν γίνονται», ανέφερε, κάνοντας ταυτόχρονα λόγο για «έλλειψη προτάσεων από τον ΣΥΡΙΖΑ» καταλογίζοντάς του «παράλογο και μονότονο αφήγημα μπροστά στα εσωκομματικά του προβλήματα».

«Με τις υποκλοπές ξεχνιόμαστε. Η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ ποια είναι; Να κάνετε μια Εξεταστική “μπάι πας” με προσκλήσεις του κ. Μενουδάκου και του κ. Τζαβέλα; Αυτή η πρόταση του κ. Φάμελλου είναι νεφελώδης. “Μπάι πας” εξεταστικές δεν μπορεί να γίνονται στη Βουλή. Μας μπλέξατε πραγματικά εδώ. Ποια είναι η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ; Το ΠΑΣΟΚ έχει καταθέσει μια πρόταση και εμείς θα εξετάσουμε τη στάση μας», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Μαρκόπουλος και πρόσθεσε:

«Επειδή δεν έχετε καμία πρόταση, στα προφανή πολιτικά εσωτερικά αδιέξοδα του χώρου σας απαντάτε με τον ίδιο μονότονο τρόπο. Δεν ξέρω αν θα πάτε ή όχι στο κόμμα Τσίπρα, πάντως νομίζω ότι το τελευταίο διάστημα με την διαρκή επίκληση στην υπόθεση των υποκλοπών ή του ΟΠΕΚΕΠΕ, νομίζω πιο κοντά σας φέρνει με το ΠΑΣΟΚ».

«Παρακολουθώ με μεγάλο ενδιαφέρον ένα παρόμοιο αφήγημα με του κ. Τσίπρα. Δεν ξέρω τελικά μήπως να πούμε τα καλορίζικα γιατί βλέπουμε πάλι την ίδια μονότονη επίθεση σε ό,τι αφορά τη ΔΕΗ. Να θυμίσουμε ότι εσείς την παραδώσατε υπερχρεωμένη με μεγάλα προβλήματα οικονομικά και ζημιές που έφταναν σχεδόν στο ένα δισ. ευρώ. Αφήστε λοιπόν εμάς που καταφέραμε να κάνουμε ήδη μια ΔΕΗ να σπάει όλα τα κοντέρ, τα οικονομικά και επιχειρηματικά, να την οδηγήσουμε στο επιτυχημένο μοντέλο», σημείωσε ακόμα ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ.

Απάντηση έδωσε ο κ. Μαρκόπουλος και στις αιχμές του κ Φάμελλου για την ΕΥΔΑΠ, τονίζοντας ότι «καμία παράκαμψη του ΑΣΕΠ δεν γίνεται, αντίθετα γίνεται προσπάθεια ενδυνάμωσης του εργατικού δυναμικού αλλά και της διοικητικής ομάδας της».

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ