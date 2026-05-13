Η Αφρική «σπάει» στα δύο: Μια νέα τεκτονική πλάκα γεννιέται κάτω από το νότιο τμήμα της ηπείρου

Μετρήσεις ισοτόπων ηλίου σε θερμές πηγές του Ρήγματος Καφούε αποκαλύπτουν μια άμεση σύνδεση με τον μανδύα της Γης, υποδηλώνοντας ότι ο φλοιός έχει σπάσει και ένα νέο όριο πλακών σχηματίζεται.

Επιστήμονες από το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης δημοσίευσαν μια μελέτη στο περιοδικό Frontiers in Earth Science, η οποία δείχνει ότι το Ρήγμα Καφούε —μια γεωλογική δομή στη Ζάμπια που μέχρι τώρα είχε μελετηθεί ελάχιστα— παρουσιάζει αδιαμφισβήτητα σημάδια βαθιάς δραστηριότητας.

Η ομάδα, με επικεφαλής τον καθηγητή Mike Daly, ανέλυσε την ισοτοπική σύσταση αερίων που αναβλύζουν από οκτώ γεωθερμικές πηγές και πηγάδια κατανεμημένα σε ολόκληρη την αφρικανική χώρα – έξι από αυτά εντός της πιθανολογούμενης ζώνης του ρήγματος και δύο εκτός αυτής, ως ομάδα ελέγχου.

Τα αποτελέσματα ξεπέρασαν κάθε προσδοκία. Το κλειδί της ανακάλυψης βρίσκεται στην αναλογία των ισοτόπων ηλίου. Στην ατμόσφαιρα και στον φλοιό της Γης, οι αναλογίες μεταξύ ηλίου-3 και ηλίου-4 ακολουθούν γνωστά και σταθερά μοτίβα.

Ωστόσο, στα δείγματα που ελήφθησαν από τις θερμές πηγές του Καφούε, οι ερευνητές βρήκαν μια ισοτοπική αναλογία που δεν αντιστοιχούσε ούτε σε ατμοσφαιρική ούτε σε καθαρά φλοιώδη προέλευση.

Ήταν πολύ υψηλή σε ήλιο-3, το ελαφρύ ισότοπο που αποτελεί αδιάψευστο δείκτη του μανδύα της Γης – αυτού του στρώματος λιωμένου και ημιστερεού πετρώματος που εκτείνεται μεταξύ 40 και 160 χιλιομέτρων κάτω από τα πόδια μας.

«Οι θερμές πηγές κατά μήκος του Ρήγματος Καφούε στη Ζάμπια έχουν ισοτοπικές υπογραφές ηλίου που υποδηλώνουν ότι αυτές οι πηγές έχουν άμεση σύνδεση με τον μανδύα της Γης», δήλωσε ο Daly. Πρόσθεσε, με επαγγελματική επιφύλαξη, ότι «αυτή η σύνδεση ρευστών αποτελεί απόδειξη ότι το όριο του ρήγματος Καφούε είναι ενεργό και, ως εκ τούτου, η Ζώνη Ρήγματος της Νοτιοδυτικής Αφρικής είναι επίσης ενεργή, γεγονός που θα μπορούσε να αποτελεί μια πρώιμη ένδειξη του κατακερματισμού της υποσαχάριας Αφρικής».

Για να κατανοήσουμε το μέγεθος αυτού που παρατήρησαν οι επιστήμονες, είναι απαραίτητο να θυμόμαστε ότι ένα ρήγμα δεν είναι μια απλή σχισμή. Πρόκειται για ένα μεγάλο κάταγμα στον φλοιό που προκαλεί καθίζηση του εδάφους και, παραδόξως, ελαστική ανύψωση κατά μήκος των πλευρών του.

Πολλά από αυτά τα συστήματα ρηγμάτων σταματούν στη μέση, με τη δραστηριότητά τους να παύει προτού διαπεράσουν πλήρως τη λιθόσφαιρα, το άκαμπτο στρώμα που σχηματίζει τις τεκτονικές πλάκες.

Το “Όπλο που Κοχλάζει”: Ο αόρατος ψίθυρος των αερίων αποκαλύπτει τα μυστικά του μανδύα

Αλλά αυτό που ο Daly και η ομάδα του εντόπισαν στη Ζάμπια είναι ακριβώς η απόδειξη ότι το κάταγμα έχει ολοκληρώσει τη διαδρομή του: ρευστά που προέρχονται απευθείας από τον μανδύα φτάνουν στην επιφάνεια χωρίς να μολυνθούν ή να αραιωθούν από το πέρασμά τους μέσα από τον ανώτερο φλοιό.

Η μέθοδος που χρησιμοποίησαν οι ερευνητές ήταν τόσο κομψή όσο και αποκαλυπτική. Αντί να αναζητήσουν θεαματικές ηφαιστειακές εκρήξεις ή καταστροφικούς σεισμούς, εστίασαν στον αόρατο “ψίθυρο” των αερίων.

Συνέλεξαν δείγματα από τον αυθόρμητο αναβρασμό του νερού στις θερμές πηγές, ένα φαινόμενο που οι γεωλόγοι αποκαλούν, με μια δόση επαγγελματικής ειρωνείας, “το όπλο που κοχλάζει” (bubbling gun).

Στο εργαστήριο, διαχώρισαν τα ισότοπα ηλίου και ανέλυσαν επίσης την παρουσία διοξειδίου του άνθρακα. Τα αποτελέσματα ήταν οριστικά: Η αναλογία ηλίου ταυτιζόταν με εκείνη που έχει μετρηθεί στο αρχαίο και καλά εδραιωμένο Σύστημα Ρήγματος της Ανατολικής Αφρικής και, επιπλέον, ο άνθρακας που εντοπίστηκε είχε την ίδια ισοτοπική υπογραφή με τον άνθρακα που προέρχεται από ρευστά του μανδύα.

Το Ρήγμα Καφούε δεν είναι μια απομονωμένη δομή. Οι γεωλόγοι παρατηρούν εδώ και χρόνια μια ζώνη αδυναμίας μήκους 2.500 χιλιομέτρων που ελίσσεται από την Τανζανία έως τη Ναμίμπια, ένα σύστημα που ορισμένοι ερευνητές έχουν εικάσει ότι θα μπορούσε ακόμη και να συνδέεται με τη Μεσοατλαντική Ράχη.

Η τοπογραφία της περιοχής είχε ήδη τραβήξει την προσοχή της ομάδας της Οξφόρδης λόγω των γεωθερμικών ανωμαλιών της και της πληθώρας θερμών πηγών, όμως απαιτούνταν οι χημικές αποδείξεις που παρουσιάζουν τώρα. Και η απόδειξη αυτή είναι ηχηρή: ο μανδύας έχει αναδυθεί.

Οι οικονομικές προεκτάσεις αυτής της ανακάλυψης είναι άμεσες και απτές. Τα συστήματα ρηγμάτων στα αρχικά τους στάδια, όπως αυτό που επιβεβαιώθηκε τώρα στη Ζάμπια, προσφέρουν δυνατότητες για γεωθερμική ενέργεια που θα μπορούσαν να μετασχηματίσουν τις τοπικές οικονομίες.

Σε αντίθεση με τα ώριμα ρήγματα, όπου τα ρευστά του μανδύα φτάνουν ήδη αναμεμειγμένα με επιθετικά και αραιωμένα ηφαιστειακά αέρια, σε αυτά τα πρώιμα στάδια η πρόσβαση στην εσωτερική θερμότητα της Γης είναι πιο καθαρή και διαχειρίσιμη.

Επιπλέον, η παρουσία μη μολυσμένου ηλίου και υδρογόνου ανοίγει προοπτικές για την εξόρυξη αυτών των πόρων, οι οποίοι έχουν εφαρμογές στην ιατρική, την αεροδιαστημική και τη βιομηχανική τεχνολογία. Με άλλα λόγια: εκεί όπου η ήπειρος σπάει, υπάρχει ενέργεια και πόροι που περιμένουν να αξιοποιηθούν.

Όμως οι μακροπρόθεσμες συνέπειες είναι σχεδόν αδιανόητης κλίμακας.

Ο καθηγητής Daly, σε μια άσκηση επιστημονικής σύνεσης, εξήγησε ότι τα τρέχοντα μοντέλα υποδεικνύουν δύο πιθανά σενάρια για τον κατακερματισμό της Αφρικής. Από τη μία πλευρά, η Μεγάλη Ρηξιγενής Κοιλάδα της Κένυας, με τα εντυπωσιακά γεωλογικά χαρακτηριστικά της, θεωρείται εδώ και δεκαετίες ο κύριος υποψήφιος για να γίνει η γραμμή κατάγματος που θα χωρίσει την ήπειρο.

Ωστόσο, η ταχύτητα ρηγμάτωσης σε εκείνο το σύστημα είναι αργή, και οι ωκεάνιες ράχες που περιβάλλουν την Αφρική ασκούν τάση που παρεμποδίζει την απαραίτητη έκταση για να ολοκληρωθεί η ρήξη. Η Ζώνη Ρήγματος της Νοτιοδυτικής Αφρικής, της οποίας το Καφούε αποτελεί πλέον το επιβεβαιωμένο κομμάτι, αναδεικνύεται ως μια υπολογίσιμη εναλλακτική λύση.

Αυτή η ζώνη διαθέτει όλα τα χαρακτηριστικά που σχετίζονται με την ενεργή ρηγμάτωση, αλλά έχει επίσης ένα δομικό πλεονέκτημα: η πλέξη του περιφερειακού υποστρώματος, δηλαδή οι εγγενείς αδυναμίες του φλοιού σε εκείνη την περιοχή, είναι ευνοϊκά ευθυγραμμισμένες με τις γύρω ωκεάνιες ράχες και τη γεωμορφολογία της ηπείρου.

Η “Ανάσα” της Ηπείρου: Όταν οι φυσαλίδες της Ζάμπια ξαναγράφουν τον χάρτη του μέλλοντος

Αυτή η ευθυγράμμιση, σύμφωνα με τον Daly, θα μπορούσε να προσφέρει ένα πολύ χαμηλότερο όριο αντίστασης για την ηπειρωτική ρήξη. Μεταφρασμένο σε απλή γλώσσα: η αφρικανική ήπειρος θα μπορούσε να σπάσει κατά μήκος της Ζάμπια πριν από την Κένυα, και αυτή η μελέτη αποτελεί την πρώτη ένδειξη ότι η διαδικασία έχει ήδη ξεκινήσει.

Ο ίδιος ο Daly, έχοντας επίγνωση του μεγέθους των ισχυρισμών του, διατύπωσε μια απαραίτητη επιφύλαξη, όπως αρμόζει σε κάθε σεβαστό γεωλόγο: «Αυτή η μελέτη βασίζεται σε αναλύσεις ηλίου από μια μόνο γενική περιοχή στο Σύστημα Ρήγματος της Νοτιοδυτικής Αφρικής, το οποίο έχει μήκος χιλιάδων χιλιομέτρων. Αυτή η προκαταρκτική μελέτη ακολουθείται από πιο εκτεταμένες έρευνες, το επόμενο βήμα των οποίων θα ολοκληρωθεί φέτος».

Τα δείγματα που αναλύθηκαν προέρχονται από ένα τεράστιο και ακόμη ελάχιστα εξερευνημένο σύστημα, και οι ερευνητές προειδοποιούν ότι το μοτίβο που παρατηρήθηκε στη Ζάμπια ενδέχεται να μην επαναλαμβάνεται σε ολόκληρο το μήκος του ρήγματος.

Εν τω μεταξύ, η ομάδα της Οξφόρδης έχει ήδη ξεκινήσει την επόμενη φάση της έρευνάς της. Οι νέες, πιο εκτενείς μελέτες πρέπει να επιβεβαιώσουν εάν η σύνδεση με τον μανδύα που εντοπίστηκε στο Καφούε είναι μια τοπική ανωμαλία ή, αντίθετα, η πρώτη ένδειξη μιας διαδικασίας που θα ξαναγράψει τους γεωλογικούς χάρτες του μέλλοντος.

Διότι αυτό που βρήκαν αυτοί οι επιστήμονες στις φυσαλίδες ορισμένων θερμών πηγών της Ζάμπια δεν είναι απλώς μια ακαδημαϊκή περιέργεια: είναι η ανάσα μιας ηπείρου που, με ατάραχη βραδύτητα, αποφασίζει πού και πότε θα σπάσει.