Πιερία: Στο μικροσκόπιο βίντεο και μαρτυρίες για τη δολοφονία του 73χρονου – Τα ευρήματα της ιατροδικαστικής που έφεραν την ανατροπή

Στο σκοτάδι παραμένουν οι έρευνες των αστυνομικών αρχών για τον δράστη της δολοφονίας του 73χρονου, στο χωριό Κάτω Άγιος Ιωάννης Πιερίας.

Οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κατερίνης που έχουν αναλάβει τις έρευνες εξετάζουν εξονυχιστικά υλικό από κάμερες ασφαλείας της περιοχής, ενώ έχουν λάβει και σειρά καταθέσεων από διάφορα άτομα, ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν έχει βρεθεί κάποιο σημαντικό στοιχείο που θα μπορούσε να οδηγήσει στην ταυτοποίηση του δράστη και την σύλληψή του, σύμφωνα με το thestival.gr.

Υπενθυμίζεται ότι ένας γείτονας του 73χρονου ήταν εκείνος που βρήκε τον ηλικιωμένο νεκρό το πρωί της 6ης Μαΐου στην αυλή του σπιτιού του και ενημέρωσε την Αστυνομία.

Αρχικά, ο θάνατος του 73χρονου είχε αποδοθεί σε παθολογικά αίτια, όμως τα ιατροδικαστικά ευρήματα της νεκροψίας- νεκροτομής ανέτρεψαν την υπόθεση καθώς αποδείχτηκε ότι ο 73χρονος έφερε τραύματα που αποδίδονται σε εγκληματική ενέργεια.

Κατά τις έρευνες της αστυνομίας στο σπίτι του 73χρονου δεν εντοπίστηκε αίμα στην αυλή, ενώ δεν διαπιστώθηκε παραβίαση της οικίας του, το εσωτερικό της οποίας ήταν τακτοποιημένο. Κατά συνέπεια, όπως συμπεραίνουν, δεν φαίνεται να υπήρξε κάποια συμπλοκή μεταξύ δράστη και θύματος εντός του σπιτιού.

Τα ιατροδικαστικά ευρήματα

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του ιατροδικαστή, ο θάνατος του ηλικιωμένου επήλθε περίπου 12 ώρες πριν εντοπιστεί νεκρός και πιθανότατα ο δράστης του επιτέθηκε σε άλλο σημείο μακριά από την οικία του.

Σημειώνεται ότι ο ηλικιωμένος έφερε κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις αλλά και πολλές μικρές πληγές στο κεφάλι, που αρχικά δεν ήταν ορατές λόγω του τριχωτού της κεφαλής, και αποκαλύφθηκαν κατά την ιατροδικαστική εξέταση. Το θύμα έφερε επίσης κακώσεις στον θώρακα, σπασμένα πλευρά και είχε υποστεί εσωτερική αιμορραγία.