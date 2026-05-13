Πιερρακάκης: Το φορολογικό νομοσχέδιο διορθώνει αδικίες και προωθεί παρεμβάσεις με έντονο αναπτυξιακό και κοινωνικό αποτύπωμα

Enikos Newsroom

Πολιτική

Κυριάκος Πιερρακάκης
Ως «μία πολύ σημαντική εκσυγχρονιστική πρωτοβουλία που δημιουργεί ασφάλεια δικαίου και μεγαλύτερη εμπιστοσύνη μεταξύ πολιτείας και επιχειρήσεων», χαρακτήρισε ο Κυριάκος Πιερρακάκης το νομοσχέδιο που συζητείται στη Βουλή και αφορά την ενσωμάτωση κοινοτικής οδηγίας σχετικά με τη διοικητική συνεργασία στον τομέα της φορολογίας, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις κλπ».

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, «είναι ένα πολυθεματικό νομοσχέδιο, το οποίο ενσωματώνει σημαντικές ευρωπαϊκές οδηγίες, εκσυγχρονίζει τη λειτουργία της φορολογικής διοίκησης, διορθώνει αδικίες και στρεβλώσεις, μειώνει τα άδικα διοικητικά βάρη. Ταυτόχρονα, προωθεί παρεμβάσεις με έντονο αναπτυξιακό και κοινωνικό αποτύπωμα».

Παράλληλα, έδωσε έμφαση στην τροπολογία για τη ΔΕΗ, επισημαίνοντας ότι «για πρώτη φορά θεσπίζουμε ένα σαφές και λειτουργικό πλαίσιο, που επιτρέπει στο ελληνικό δημόσιο, να συμμετέχει σε αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου εισηγμένων εταιρΕιών, στις οποίες διαθέτει συμμετοχή άμεσα ή έμμεσα ανεξαρτήτου ποσοστού συμμετοχής».

Υπογράμμισε ότι αυτό σημαίνει πως «δίνει τη δυνατότητα στο δημόσιο να συμμετέχει, όπου αυτό κρίνεται αναγκαίο, σε αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται σε κρίσιμους τομείς με στόχο τη διατήρηση της συμμετοχής του σε τομείς στρατηγικής σημασίας για τη χώρα. Και αυτό αφορά άμεσα στη ΔΕΗ, η οποία σήμερα δεν είναι σίγουρα η ΔΕΗ του παρελθόντος και σίγουρα όχι του 2019».

«Τότε ήταν μια επιχείρηση εγκλωβισμένη στη στασιμότητα, με συσσωρευμένα προβλήματα και περιορισμένη δυνατότητα να επενδύσει και να ανταγωνιστεί διεθνώς. Σήμερα, είναι ένας σύγχρονος καθετοποιημένος ενεργειακός όμιλος με καθοριστικό ρόλο στην ενεργειακή ασφάλεια», πρόσθεσε ο κ. Πιερρακάκης.

