Αποστολάκη στον Realfm 97,8: To ΠΑΣΟΚ έχει ιστορική ευθύνη να είναι ο καταλύτης για να υπάρξει εκλογική ανατροπή – Δεν είναι ανέφικτος ο στόχος της πρώτης θέσης

Για τα φαινόμενα βίας στα Πανεπιστήμια, την τραγωδία στην Ηλιούπολη, την Κεντροαριστερά και τις δημοσκοπήσεις μίλησε η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Μιλένα Αποστολάκη, στον Realfm 97,8 και την εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου με τον Αντώνη Δελλατόλα.

Με αφορμή τα επεισόδια που συνέβησαν στο ΑΠΘ και το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, είπε: «Είναι μια αδιανόητη κατάσταση που δεν αντιστοιχεί σε μια δυτική, ευρωπαϊκά οργανωμένη, χώρα και είναι άλλο ένα πεδίο δραματικής αποτυχίας και μηδενικής αποτελεσματικότητας της κυβέρνησης. Σας θυμίζω τον ευφάνταστο τρόπο με τον οποίο θεώρησαν ότι θα αντιμετωπίσουν το ζήτημα αυτό, της περιβόητης Πανεπιστημιακής Αστυνομίας και σας θυμίζω τις διαβεβαιώσεις και τις προεκλογικές δεσμεύσεις από το 2019 ήδη για την πάταξη ενός φαινομένου, για το οποίο έχει στο πλευρό της το σύνολο της ελληνικής κοινωνίας».

«Νομίζω ότι αντιλαμβανόμαστε όλοι είναι τέτοιες οι δυνατότητες που σήμερα η τεχνολογία προσφέρει, με περιορισμένο κόστος, που δεν δικαιολογείται στον τομέα αυτό αυτή η απόλυτη αναποτελεσματικότητα, με κανέναν τρόπο. Χρειάζεται πολιτική βούληση και στοιχειώδη επιχειρησιακή επάρκεια. Εν προκειμένω, το δεύτερο είναι είδος εν ανεπαρκεία» πρόσθεσε η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ και υπεύθυνη ΚΤΕ Οικονομίας του κόμματος, σημειώνοντας πως ήταν λάθος η πανεπιστημιακή αστυνομία.

Τι είπε για τις κάμερες στα Πανεπιστήμια

Ερωτηθείσα εάν οι κάμερες και ο έλεγχος στην είσοδο των Πανεπιστημίων είναι ένα μέτρο που μπορεί να περιορίσει τέτοια φαινόμενα, απάντησε: «Ο έλεγχος στην είσοδο των Πανεπιστημίων, ασφαλώς. Οι κάμερες σε συνεννόηση με την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα ώστε να υπάρχουν όλες οι ακαδημαϊκές εγγυήσεις, είναι τα ελάχιστα και τα δεδομένα. Τα έχουν λύσει αυτά τα ζητήματα χώρες στη Δύση εδώ και καιρό, και δεν είναι δυνατόν να μην μπορούμε να τα λύσουμε στην Ελλάδα. Δεν είναι δυνατόν, δηλαδή, η ακαδημαϊκή ελευθερία και το άσυλο ουσιαστικά, να είναι έρμαιο μερικών δεκάδων εχθρών της δημοκρατίας και της ελευθερίας των ιδεών, της ελεύθερης διακίνησης των ιδεών».

Τι είπε για την τραγωδία στην Ηλιούπολη

Η κ. Αποστολάκη δήλωσε συγκλονισμένη με την τραγωδία στην Ηλιούπολη, όπου δύο ανήλικες έπεσαν από την ταράτσα πολυκατοικίας, με αποτέλεσμα η μία να καταλήξει και η δεύτερη να δίνει μάχη για τη ζωή της, ενώ ερωτηθείσα εάν είναι η ώρα να ανοίξει η συζήτηση για το εκπαιδευτικό σύστημα, αλλά και για το ρόλο της οικογένειας σε κρίσιμες στιγμές όπως οι εξετάσεις, τόνισε:

«Ασφαλώς. Να ξαναδούμε ένα σύστημα, το οποίο συνομολογούμε όλοι ότι είναι ένα σύστημα που βάζει τρομερά αδιέξοδα στα παιδιά μας και κάνει ίσως εκείνα που δεν έχουν εκείνη τη στιγμή την δυνατότητα να διαχειριστούν το ότι “ή τώρα ή αλλιώς τελειώνει η ζωή σου”. Υπάρχουν εκατοντάδες χιλιάδες μαθητές που βρέθηκαν σε αυτή τη δοκιμασία και δεν μπόρεσαν να δουν διέξοδο σε περίπτωση ενδεχόμενης αποτυχίας τους, με τέτοιο στρες και τέτοια πίεση. Και ασφαλώς υπάρχει ένα ζήτημα με τις οικογένειες. Ξέρετε το να είσαι γονέας είναι το πιο σημαντικό και το πιο δύσκολο πράγμα, για το οποίο κανένας μας δεν έχει λάβει την παραμικρή εκπαίδευση. Είμαστε όλοι ανεκπαίδευτοι σε αυτή την τόσο υψηλή αποστολή και είναι βέβαιο ότι πάρα πολλοί από εμάς λαθεύουμε καθημερινά, χωρίς να το γνωρίζουμε. Μιλάω για την συντριπτική πλειοψηφία των γονέων που είναι παρόντες, που είναι αφοσιωμένοι, αλλά που δεν έχουν όλα αυτά τα εφόδια, δεν είναι επαρκώς προετοιμασμένοι για αυτή την τόσο δύσκολη αποστολή. Δεν έχουν τα ελάχιστα εργαλεία για να αντιμετωπίσουν μια τόσο σημαντική ευθύνη. Άρα είναι γροθιά στο στομάχι».

Ο στόχος του ΠΑΣΟΚ

Η κ. Αποστολάκη ρωτήθηκε στη συνέχεια για τους εκλογικούς στόχους του ΠΑΣΟΚ, την Κεντροαριστερά και τον Αλέξη Τσίπρα. «Το ΠΑΣΟΚ αυτή τη στιγμή έχει κατά την άποψή μου μια πολύ μεγάλη ευθύνη. Δεν αφορά εσωκομματικά στοιχήματα, στοχοθεσίες κτλ. Αφορά ένα μέτρο ιστορικής ευθύνης, γιατί θεωρούμε ότι η κατάσταση στην οποία βρίσκεται η χώρα είναι μια κατάσταση πάρα πολύ επικίνδυνη και για την κοινωνική συνοχή, γιατί οι ανισότητες έχουν με έναν δραματικό ρυθμό αυξηθεί, αλλά και για την ποιότητα της δημοκρατίας και για τη λειτουργία του κράτους δικαίου. Άρα το ΠΑΣΟΚ έχει ιστορική ευθύνη να είναι ο καταλύτης που θα υπάρξει μια εκλογική ανατροπή και θα αλλάξει η διακυβέρνηση της χώρας. Αυτό ξέρετε από τη δεύτερη θέση, δεν μπορεί να συμβεί. Κανένας από τη δεύτερη θέση δεν άλλαξε τη μοίρα του τόπου του και τις ζωές των ανθρώπων. Προϋποθέτει η αλλαγή, μια εκλογική ανατροπή.

Και για το ΠΑΣΟΚ αυτός είναι ο στόχος. Δηλαδή αυτή τη στιγμή στο επίκεντρο της κριτικής μας και των πρωτοβουλιών μας, είτε πρόκειται για τροπολογίες μέσα στη Βουλή που αναδεικνύουν την έλλειψη πολιτικής βούλησης της κυβέρνησης να αντιμετωπίσει τα καθημερινά και δραματικά προβλήματα των ανθρώπων, είτε πρόκειται για την κριτική που κάνουμε και για τις πρωτοβουλίες που παίρνουμε στον τομέα του κράτους δικαίου και των δικαιωμάτων, ο στόχος μας είναι η κυβέρνηση», είπε η κ. Αποστολάκη.

«Το τι συμβαίνει στα υπόλοιπα κόμματα, η εσωτερική τους περιδίνηση, ενδεχόμενες επόμενες διασπάσεις, ίδρυση νέων κομμάτων, είναι πράγματα που ασφαλώς αφορούν το πολιτικό τοπίο στη χώρα και τον νέο εκλογικό χάρτη, αλλά όχι τη στρατηγική του ΠΑΣΟΚ. Η στρατηγική του ΠΑΣΟΚ είναι, ως μια αξιόπιστη δύναμη διακυβέρνησης και ευθύνης. Δεν είναι υποδοχέας οργής και τοξικότητας το ΠΑΣΟΚ. Δεν είναι υποδοχέας αγανάκτησης. Είναι φορέας διακυβέρνησης. Έχουμε κυβερνήσει, έχουμε αλλάξει τις ζωές αυτού του τόπου.

Έχουν περάσει πάνω από 12 χρόνια, που το ΠΑΣΟΚ συμμετείχε σε κυβερνητικό σχήμα στη χώρα και σήμερα, με ευθύνη και με σοβαρότητα έχει ένα πρόγραμμα που αφορά όλα τα ζητήματα που πλήττουν σήμερα την ελληνική οικογένεια και την ελληνική επιχείρηση και αγωνιζόμαστε να πάρουμε μια εντολή, ούτως ώστε να εφαρμόσουμε αυτό το πρόγραμμα», πρόσθεσε.

Η πολυδιάσπαση της Κεντροαριστεράς

Σχετικά με την πολυδιάσπαση του χώρου της Κεντροαριστεράς, σχολίασε: «Aσφαλώς η πολυδιάσπαση και ο κατακερματισμός του πολιτικού σκηνικού είναι κάτι που δεν βοηθά αυτή τη στιγμή στο να εδραιωθεί στην πεποίθηση του κόσμου ότι εδώ έχουμε μια ορατή εναλλακτική λύση».

«Το ΠΑΣΟΚ νομίζω ότι έχει δώσει πολύ σοβαρά δείγματα γραφής ως δύναμη αξιωματικής αντιπολίτευσης. Γιατί, ξέρετε, τα πρόσωπα, οι επικεφαλής, αλλά και τα κόμματα, δεν κρίνονται μόνο όταν κυβερνούν, κρίνονται και από τη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Άρα, το ΠΑΣΟΚ, με αυτή την αφετηρία, ενός κόμματος που από το 1974 και μετά έχει αλλάξει τις ζωές αυτού του τόπου και την μοίρα του, έχει ασφαλώς και σημεία που είναι σημεία λαθών.

Κανένας δεν μπορεί όταν κυβερνά και όταν έχει θέσεις ευθύνης, να είναι αλάθητος. Αλλά εάν δείτε το αποτύπωμα όλων των μεγάλων μεταρρυθμίσεων που αναμόρφωσαν τη χώρα μας, θα αναγνωρίσετε εκεί τη σφραγίδα του ΠΑΣΟΚ και των πρωταγωνιστών του. Με αυτή τη συμπυκνωμένη εμπειρία, με όλη την αυτοκριτική η οποία προηγήθηκε τα προηγούμενα χρόνια, δίνει αυτή τη στιγμή ένα δείγμα γραφής. Αυτό το δείγμα γραφής είναι ένα δείγμα ευθύνης, σοβαρότητας, τεκμηρίωσης και φυσικά άλλου δρόμου.

Δεν ερχόμαστε εδώ να γίνουμε καλύτεροι διαχειριστές. Και υπ’ αυτή την έννοια λέμε ότι δεν είναι ποτέ δυνατή η συνεργασία μας με τη Νέα Δημοκρατία, γιατί θέλουμε να την ανατρέψουμε, να ανατρέψουμε τις πολιτικές της, όχι να γίνουμε συμμέτοχοι σε αυτές» πρόσθεσε η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ.

Οι δημοσκοπήσεις

Όσον αφορά τη δημοσκοπική εικόνα του ΠΑΣΟΚ, τόνισε: «Οι δημοσκοπήσεις αυτή τη στιγμή δεν έχουν αποτυπώσει σε καμία τους εκδοχή την ανατροπή της πρώτης θέσης. Παρ’ όλα αυτά, πιστεύω ότι είναι κάτι που δεν είναι ανέφικτο. Και γι’ αυτό αγωνιζόμαστε, γιατί όπως σας είπα από τη δεύτερη θέση δεν μπορείς να αλλάξεις τη μοίρα ενός τόπου. Είναι δύσκολο, δεν είναι ανέφικτο. Και είναι ο στόχος μας μέχρι τις εκλογές».