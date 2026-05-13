NYT: Το Ιράν διατηρεί το 70% των πυραύλων του – Η απόρρητη έκθεση των μυστικών υπηρεσιών που «καίει» τον Τραμπ

Ενώ η κυβέρνηση Τραμπ καλλιεργεί δημόσια την εικόνα ενός ολοκληρωτικού στρατιωτικού θριάμβου επί του Ιράν, απόρρητες εκθέσεις των αμερικανικών υπηρεσιών πληροφοριών που φέρνουν στο φως οι New York Times αποκαλύπτουν μια εντελώς διαφορετική και σαφώς πιο ανησυχητική πραγματικότητα.

Παρά τις σφοδρές επιθέσεις των τελευταίων μηνών, το Ιράν φαίνεται πως όχι μόνο άντεξε στα πλήγματα, αλλά διατηρεί ανέπαφο ένα κρίσιμο μέρος των πυραυλικών του δυνατοτήτων, θέτοντας υπό αμφισβήτηση την αποτελεσματικότητα της επιχείρησης «Επική Οργή».

Σύμφωνα με τους NYT, οι νέες διαβαθμισμένες αξιολογήσεις των μυστικών υπηρεσιών αναφέρουν ότι το Ιράν έχει ανακτήσει την επιχειρησιακή πρόσβαση σε 30 από τις 33 θέσεις πυραύλων που διαθέτει κατά μήκος των Στενών του Ορμούζ.

Το εύρημα αυτό καταρρίπτει τους ισχυρισμούς του Λευκού Οίκου περί «εξουδετερωμένου» στρατού και υποδηλώνει ότι η Τεχεράνη παραμένει μια υπολογίσιμη απειλή για τα αμερικανικά πολεμικά πλοία και τα πετρελαιοφόρα που διασχίζουν το στρατηγικό πέρασμα.

Επιχειρησιακή ετοιμότητα και «υπόγεια» ισχύς

Πηγές με γνώση των αξιολογήσεων δήλωσαν στην αμερικανική εφημερίδα ότι οι Ιρανοί είναι σε θέση να χρησιμοποιήσουν κινητούς εκτοξευτές εντός των εγκαταστάσεων για να μετακινήσουν πυραύλους, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις μπορούν να πραγματοποιήσουν εκτοξεύσεις απευθείας από τις υπάρχουσες βάσεις.

Μόνο τρεις τοποθεσίες κατά μήκος των Στενών παραμένουν εντελώς απρόσιτες.

Όπως επισημαίνεται στο ρεπορτάζ, το Ιράν:

Διατηρεί περίπου το 70% των κινητών εκτοξευτών του σε όλη τη χώρα.

των κινητών εκτοξευτών του σε όλη τη χώρα. Κατέχει ακόμα το 70% του προπολεμικού αποθέματος πυραύλων του (βαλλιστικοί και cruise).

του προπολεμικού αποθέματος πυραύλων του (βαλλιστικοί και cruise). Έχει ανακτήσει την πρόσβαση στο 90% των υπόγειων εγκαταστάσεων αποθήκευσης και εκτόξευσης, οι οποίες θεωρούνται πλέον «μερικώς ή πλήρως λειτουργικές».

Η διάψευση του αφηγήματος Τραμπ – Χέγκσεθ

Τα ευρήματα αυτά έρχονται σε ευθεία σύγκρουση με τις δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και του υπουργού Άμυνας, Πιτ Χέγκσεθ.

Στις 9 Μαρτίου, ο Τραμπ είχε δηλώσει στο CBS News ότι οι πύραυλοι του Ιράν «έχουν σκορπίσει» και ότι η χώρα «δεν έχει τίποτα πια από στρατιωτική άποψη».

Αντίστοιχα, ο Χέγκσεθ υποστήριξε τον Απρίλιο ότι η επιχείρηση «Επική Οργή» είχε «αποδεκατίσει τον στρατό του Ιράν και τον κατέστησε ανίκανο για μάχη για τα επόμενα χρόνια».

Η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Ολίβια Γουέιλς, ερωτηθείσα από τους NYT, επέμεινε ότι ο στρατός του Ιράν έχει «συντριβεί». «Όποιος πιστεύει ότι το Ιράν έχει ανασυγκροτήσει τον στρατό του είναι είτε παραπλανημένος είτε φερέφωνο των Φρουρών της Επανάστασης (IRGC)», πρόσθεσε.

Από την πλευρά του, ο προσωρινός εκπρόσωπος Τύπου του Πενταγώνου, Τζόελ Βαλντέζ, επιτέθηκε στην εφημερίδα.

«Είναι ντροπή οι New York Times και άλλοι να ενεργούν ως πράκτορες δημοσίων σχέσεων του ιρανικού καθεστώτος, προκειμένου να παρουσιάσουν την Επιχείρηση Επική Οργή ως οτιδήποτε άλλο εκτός από ένα ιστορικό επίτευγμα», σχολίασε.

Πυρομαχικά και ανήσυχοι σύμμαχοι

Το ρεπορτάζ των NYT υπογραμμίζει ένα κρίσιμο πρόβλημα: την εξάντληση των αμερικανικών αποθεμάτων πυραύλων.

Οι ΗΠΑ χρησιμοποίησαν τεράστιες ποσότητες κρίσιμων πυρομαχικών (Tomahawk, Patriot, ATACMS), εξαντλώντας σε ορισμένες περιπτώσεις αποθέματα ετών.

Σύμφωνα με τους NYT, κατά τη διάρκεια του πολέμου εκτοξεύτηκαν:

Περίπου 1.100 πύραυλοι cruise μεγάλου βεληνεκούς (σχεδόν το σύνολο του διαθέσιμου αποθέματος των ΗΠΑ).

μεγάλου βεληνεκούς (σχεδόν το σύνολο του διαθέσιμου αποθέματος των ΗΠΑ). Περισσότεροι από 1.000 πύραυλοι Tomahawk (ποσότητα που αντιστοιχεί σε 10 χρόνια παραγωγής).

(ποσότητα που αντιστοιχεί σε 10 χρόνια παραγωγής). Πάνω από 1.300 πύραυλοι Patriot.

Αυτή η «αιμορραγία» πυρομαχικών προκαλεί έντονη ανησυχία στους Ευρωπαίους συμμάχους, οι οποίοι φοβούνται ότι οι δικές τους παραγγελίες για την Ουκρανία θα καθυστερήσουν, καθώς το Πεντάγωνο θα προτεραιοποιήσει την αναπλήρωση των δικών του αποθηκών.

Στρατηγικά σφάλματα;

Οι αξιολογήσεις δείχνουν ότι οι ΗΠΑ ίσως υποτίμησαν την ανθεκτικότητα του Ιράν.

Λόγω περιορισμένων αποθεμάτων βομβών «bunker-buster», οι Αμερικανοί διοικητές επέλεξαν συχνά να σφραγίζουν τις εισόδους των υπόγειων βάσεων αντί να τις καταστρέφουν ολοσχερώς.

Το αποτέλεσμα, σύμφωνα με τις πληροφορίες των NYT, ήταν «μεικτό», επιτρέποντας στην Τεχεράνη να αποκαταστήσει την πρόσβαση πολύ ταχύτερα από το αναμενόμενο.

Παρά τις απώλειες στην ηγεσία του και την κλυδωνιζόμενη οικονομία του, το Ιράν φαίνεται πως διατηρεί το «χαρτί» της στρατιωτικής αποτροπής, περιπλέκοντας τους υπολογισμούς του Ντόναλντ Τραμπ σε περίπτωση που η εύθραυστη εκεχειρία καταρρεύσει.