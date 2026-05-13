Ιράν: Πώς ο πληθωρισμός και οι κυρώσεις δοκιμάζουν τους πολίτες και την αντοχή της χώρας

Ο έλεγχος του Ιράν στα Στενά του Ορμούζ στραγγαλίζει τον ενεργειακό εφοδιασμό του κόσμου και προκαλεί παγκόσμιο οικονομικό “πόνο”, αλλά οι δυσκολίες της οικονομίας της Ισλαμικής Δημοκρατίας δοκιμάζουν την ικανότητά της να αντέξει τον πόλεμο και να αψηφήσει τις απαιτήσεις της Ουάσινγκτον.

Οι Ιρανοί έχουν πληγεί από την άνοδο των τιμών σε τρόφιμα, φάρμακα και άλλα αγαθά. Ταυτόχρονα, η χώρα έχει δει μαζικές απώλειες θέσεων εργασίας και κλείσιμο επιχειρήσεων που προκλήθηκαν από τις ζημιές που προκάλεσαν οι απεργίες σε βασικούς κλάδους και το πολύμηνο κλείσιμο του διαδικτύου από την κυβέρνηση.

Το οικονομικό κόστος του πολέμου και του ναυτικού αποκλεισμού των ΗΠΑ «ήταν πολύ σημαντικό και πρωτοφανές για το Ιράν», δήλωσε στο Associated Ρress ο Χάντι Καχαλζαντέχ, Ιρανός οικονομολόγος και ερευνητής στο Πανεπιστήμιο Μπράντεϊς.

Ωστόσο, το Ιράν έχει αντέξει δεκαετίες οικονομικών πιέσεων και κυρώσεων και η ικανότητά του να προσαρμόζεται δεν έχει εξαντληθεί, τόνισε ο Καχαλζάντεχ. «Το Ιράν πιθανότατα μπορεί να αποφύγει μια πλήρη οικονομική κατάρρευση ή μια πλήρη έλλειψη βασικών αγαθών, αλλά με πολύ υψηλό κόστος», είπε. «Το κύριο κόστος θα μετακυλιστεί στους απλούς Ιρανούς μέσω υψηλότερου πληθωρισμού, περισσότερης φτώχειας, ασθενέστερων υπηρεσιών και μιας πολύ πιο δύσκολης καθημερινής ζωής».

Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο έχει προβλέψει ότι η ιρανική οικονομία θα συρρικνωθεί κατά περίπου 6 ποσοστιαίες μονάδες το επόμενο έτος. Το επίσημο στατιστικό κέντρο του Ιράν ανέφερε στα μέσα Απριλίου ότι ο ετήσιος πληθωρισμός ήταν 53,7%, ενώ ο πληθωρισμός για τα τρόφιμα ξεπέρασε το 115% σε σύγκριση με την ίδια περίοδο πέρυσι.

Εν τω μεταξύ, το ριάλ του Ιράν έχει χάσει πάνω από το ήμισυ της αξίας του τον τελευταίο χρόνο, υποχωρώντας στο ιστορικό χαμηλό των 1,9 εκατομμυρίων ανά δολάριο στο τέλος του περασμένου μήνα. Τα οικονομικά προβλήματα βοήθησαν στην πυροδότηση μαζικών διαμαρτυριών που εξαπλώθηκαν σε όλη τη χώρα τον Ιανουάριο.

Αυξανόμενες τιμές σε βασικά είδη

Παρκαρισμένος κάτω από μια διάβαση πεζών στο κέντρο της Τεχεράνης, ο 56χρονος Χοσεΐν Φαρμάνι στεκόταν αδρανής δίπλα σε άλλους οδηγούς ταξί που περίμεναν πελάτες. Άνοιξε το πορτμπαγκάζ του αυτοκινήτου του για να βγάλει έναν βραστήρα πριν σερβίρει στον εαυτό του ένα ποτήρι τσάι. Σκέφτηκε τις τρομερές αυξήσεις τιμών τον τελευταίο χρόνο. Παράλληλα με προϊόντα όπως το γάλα, η τιμή του τσαγιού έχει αυξηθεί πάνω από 50% από την έναρξη του πολέμου.

«Αν τα πράγματα συνεχίσουν να οδεύουν προς αυτή την κατεύθυνση, θα υποφέρουμε πολύ περισσότερο», είπε ο Φαρμάνι.

Οι τιμές είχαν ήδη αυξηθεί σταθερά τα τελευταία δύο χρόνια, αλλά μια έρευνα του Associated Press σε παντοπωλεία στην Τεχεράνη διαπίστωσε μεγάλες αυξήσεις από τον Φεβρουάριο, πριν από την έναρξη του πολέμου:

Το κοτόπουλο και το αρνί αυξήθηκαν κατά 45%,

το ρύζι κατά 31%

και τα αυγά κατά 60%.

Οι ιρανικές αρχές έχουν ανακοινώσει μέτρα για να βοηθήσουν τους Ιρανούς να αντέξουν τις εξουθενωτικές τιμές. Ωστόσο, πολλές από αυτές τις πολιτικές -συμπεριλαμβανομένης της αύξησης κατά 60% του κατώτατου μισθού και των προγραμμάτων κουπονιών για βασικά αγαθά- τροφοδοτούν τον πληθωρισμό, έγραψε πρόσφατα ο Taymur Rahmani, οικονομολόγος στο Πανεπιστήμιο της Τεχεράνης, σε μια κορυφαία οικονομική εφημερίδα, την Dunya-ye Eqtesad.

Από την έναρξη του πολέμου, τα δωρεάν εισιτήρια λεωφορείων και μετρό στην πρωτεύουσα δεν βοηθούν ούτε τους οδηγούς ταξί της πόλης που αγωνίζονται.

Ένας άλλος οδηγός που περίμενε κοντά, Mohammad Deljoo, 73 ετών, είπε ότι συντηρούσε την οικογένειά του με δύο παιδιά με ημερήσιο εισόδημα 4 δολαρίων. Είπε ότι δεν υπήρχε έλλειψη αγαθών στα καταστήματα και αντ’ αυτού απέδωσε το πρόβλημα στην «αύξηση των τιμών».