Αθηνά Λινού: Είναι πιθανό να μετέχω στο κόμμα του Τσίπρα

Άννα Δόλλαρη

Πολιτική

Αθηνά Λινού
Προσθέστε το enikos.gr στην Google

Ανοιχτό άφησε το ενδεχόμενο η ανεξάρτητη βουλευτής Αθηνά Λινού, να ενταχθεί στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα.

Επισημαίνεται ότι η κ. Λινού, παρευρέθηκε στην εκδήλωση του πρώην προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ που έλαβε χώρα στο Χαλάνδρι.

«Είναι πιθανό, αλλά χρειάζεται μελέτη. Κάθε πράγμα στον καιρό του. Το κόμμα δεν έχει ιδρυθεί», ανέφερε η κυρία Λινού σε συνέντευξή της στο Action24.

«Εάν χρειάζεται να είμαι στο κόμμα, θα είμαι στο κόμμα…», είπε και σημείωσε ότι έχουν επικοινωνία κατά καιρούς.

 

Σε παλαιότερη τοποθέτησή της είχε υπογραμμίσει ότι πριν από τον διχασμό του ΣΥΡΙΖΑ, όταν ο Αλέξης Τσίπρας είχε τα ηνία, η ίδια είχε καταπληκτικές σχέσεις με όλα τα μέλη του κόμματος, υπονοώντας ταυτόχρονα ότι ο πρώην πρωθυπουργός καλλιεργούσε ενωτικό κλίμα.

Μοιράσου το:

Προσθέστε το enikos.gr στην Google
σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Μπορούν τα εμβόλια να προκαλέσουν αυτισμό και διαβήτη; Μεγάλη μελέτη απαντά για την επίπτωση του αλουμινίου

Το φυσικό λίπασμα από την κουζίνα που κάνει τα φυτά να πιάνουν και να μεγαλώνουν πιο γρήγορα

Επίδομα μητρότητας 2026: Αυτές είναι οι τρεις ημερομηνίες- κλειδιά για τις νέες πληρωμές-Πότε θα γίνουν και ποιους θα αφορά

Φόβοι για νέες αυξήσεις στα καύσιμα: Ποια πόλη έχει τη φθηνότερη αμόλυβδη βενζίνη – «Καίνε» ρεύμα και φυσικό αέριο

Τέσσερις τεχνολογικές καινοτομίες στον κλάδο της φιλοξενίας – Πώς πρωταγωνιστεί η AI;

Κουίζ: Πόσο καλός είσαι στην ελληνική μυθολογία; Δοκίμασε τις γνώσεις σου και κάνε το 3 στα 3
περισσότερα
21:06 , Τρίτη 12 Μαΐου 2026

Συνάντηση Πλεύρη με τον Επίτροπο Μπρούνερ: Στο επίκεντρο οι μεταναστευτικές εξελίξεις και η θωράκιση των ευρωπαϊκών συνόρων

Με βασικό αντικείμενο την εφαρμογή του Νέου Συμφώνου για τη Μετανάστευση και το ‘Ασυλο, ...
20:42 , Τρίτη 12 Μαΐου 2026

«Πράσινο φως» στον ΑΔΜΗΕ για την υποβολή αιτήματος χρηματοδότησης της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου

Το «πράσινο φως» στον ΑΔΜΗΕ προκειμένου να υποβάλει επίσημα αίτημα χρηματοδότησης προς την Ευρ...
20:13 , Τρίτη 12 Μαΐου 2026

Νάντια Γιαννακοπούλου: Αφιέρωσε τραγούδι στον Ζαχαριάδη για τον Αλέξη Τσίπρα – Η απάντηση του Εκπρόσωπου Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ

«Άλλα μου λεν’ τα μάτια σου και άλλα η καρδιά σου…». Με αυτό το λαϊκό τραγούδι του Πόλυς Πάνου...
19:40 , Τρίτη 12 Μαΐου 2026

Δένδιας από Βρυξέλλες: Η παρουσία του ουκρανικού drone επηρεάζει την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας

Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, συμμετείχε σήμερα, Τρίτη 12 Μαΐου 2026, στο Συμβούλι...
MUST READ

Δολοφονία στην Κρήτη: «Αν είχα 1.000 σφαίρες, θα του τις “έριχνα”» είπε ο 54χρονος δράστης – Η χάρη που ζήτησε από τους αστυνομικούς

LIVE – 70η ημέρα πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με Ιράν – Όλες οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

«Χαμόγελο του Παιδιού» στο enikos.gr για τον πατέρα που βιντεοσκόπησε στο TikTok τον γιο του να πυροβολεί: 60% αύξηση των αναφορών παραβατικότητας ανηλίκων μέσω social media