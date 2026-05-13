Αθηνά Λινού: Είναι πιθανό να μετέχω στο κόμμα του Τσίπρα

Ανοιχτό άφησε το ενδεχόμενο η ανεξάρτητη βουλευτής Αθηνά Λινού, να ενταχθεί στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα.

Επισημαίνεται ότι η κ. Λινού, παρευρέθηκε στην εκδήλωση του πρώην προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ που έλαβε χώρα στο Χαλάνδρι.

«Είναι πιθανό, αλλά χρειάζεται μελέτη. Κάθε πράγμα στον καιρό του. Το κόμμα δεν έχει ιδρυθεί», ανέφερε η κυρία Λινού σε συνέντευξή της στο Action24.

«Εάν χρειάζεται να είμαι στο κόμμα, θα είμαι στο κόμμα…», είπε και σημείωσε ότι έχουν επικοινωνία κατά καιρούς.

Σε παλαιότερη τοποθέτησή της είχε υπογραμμίσει ότι πριν από τον διχασμό του ΣΥΡΙΖΑ, όταν ο Αλέξης Τσίπρας είχε τα ηνία, η ίδια είχε καταπληκτικές σχέσεις με όλα τα μέλη του κόμματος, υπονοώντας ταυτόχρονα ότι ο πρώην πρωθυπουργός καλλιεργούσε ενωτικό κλίμα.