Επιστολή Αμερικανών βουλευτών στον Ρούμπιο: Ζητούν διευκρινίσεις για τις δηλώσεις Μπάρακ για τα F-35 και τη στάση των ΗΠΑ απέναντι στην Τουρκία

Επιστολή έστειλαν στον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο μέλη της Βουλής των Αντιπροσώπων ζητώντας διευκρινίσεις για τις δημόσιες τοποθετήσεις του Αμερικανού Πρέσβη στην Τουρκία, Τομ Μπάρακ και να ξεκαθαρίσει αν απηχούν την επίσημη γραμμή της αμερικανικής κυβέρνησης.

Η συγκεκριμένη επιστολή κυκλοφορεί αυτή τη στιγμή στο Κογκρέσο για τη συλλογή υπογραφών. Στο επίκεντρο της επιστολής βρίσκονται η πιθανή επαναπροσέγγιση Ουάσινγκτον και ‘Αγκυρας στο πρόγραμμα των F-35 και οι δηλώσεις του κ. Μπάρακ για τον ρόλο της Χεζμπολάχ στο λιβανικό μέτωπο.

Ειδικότερα, οι νομοθέτες θεωρούν ότι οι δηλώσεις του Αμερικανού πρέσβη δημιουργούν ασάφεια ως προς τη στάση της Ουάσινγκτον σε θέματα που συνδέονται άμεσα με την αμερικανική νομοθεσία, την ασφάλεια του ΝΑΤΟ και την περιφερειακή ισορροπία στη Μέση Ανατολή και την Ανατολική Μεσόγειο.

Τα δύο σκέλη της επιστολής

Το πρώτο σκέλος της επιστολής αφορά στην Τουρκία και το πρόγραμμα των F-35. Οι βουλευτές επισημαίνουν ότι το Κογκρέσο έχει ήδη θέσει αυστηρούς όρους μετά την προμήθεια των ρωσικών S-400 από την ‘Αγκυρα. Υπό αυτό το πρίσμα, ζητούν από το Στέιτ Ντιπάρτμεντ να εξηγήσει εάν υπάρχει οποιαδήποτε αλλαγή στην αμερικανική πολιτική ή εάν εξακολουθούν να ισχύουν πλήρως οι περιορισμοί που προβλέπει η νομοθεσία.

Σε αυτό το πλαίσιο, ζητείται να διευκρινιστεί πώς εφαρμόζονται οι κυρώσεις που προβλέπει ο νόμος CAATSA (Νόμος για την Αντιμετώπιση των Αντιπάλων της Αμερικής Μέσω Κυρώσεων) στην περίπτωση της Τουρκίας και ποια βήματα θα έπρεπε να κάνει η ‘Αγκυρα πριν τεθεί ξανά προς συζήτηση η συμμετοχή της στο πρόγραμμα των αμερικανικών μαχητικών.

Οι νομοθέτες υπενθυμίζουν ότι η τουρκική πλευρά δεν έχει μέχρι σήμερα ικανοποιήσει τις βασικές προϋποθέσεις που έχουν τεθεί από την αμερικανική νομοθεσία. Σε αυτές περιλαμβάνονται η απομάκρυνση των S-400, η δέσμευση ότι δεν θα αποκτηθούν παρόμοια ρωσικά συστήματα στο μέλλον και η επιβεβαίωση ότι δεν έχουν παραληφθεί πρόσθετα ρωσικά αμυντικά συστήματα.

Το δεύτερο σκέλος της επιστολής αφορά στις αναφορές του Τομ Μπάρακ για τον Λίβανο, το Ισραήλ και τη Χεζμπολάχ. Και σε αυτή την περίπτωση, οι βουλευτές ζητούν από το Στέιτ Ντιπάρτμεντ να τοποθετηθεί για το εάν θεωρεί συμβατές με την αμερικανική πολιτική δηλώσεις που εμφανίζονται να βάζουν στην ίδια ζυγαριά το Ισραήλ και τη Χεζμπολάχ.

Ο Αμερικανός πρέσβης Τομ Μπάρακ είχε κάνει τις συγκεκριμένες δηλώσεις στο Διπλωματικό Φόρουμ στην Αττάλεια. Κατά την συμμετοχή του σε πάνελ, είχε χαρακτηρίσει την εκεχειρία στον Λίβανο εξαιρετικά εύθραυστη και είχε υποστηρίξει ότι από την εξίσωση απουσιάζουν δύο κρίσιμοι παράγοντες, η Χεζμπολάχ και το Ιράν. Είχε επίσης αναφέρει ότι πρέπει να υπάρξει μια διαδικασία διαλόγου ή πολιτικής διαχείρισης με τη Χεζμπολάχ, η οποία, όπως είπε, δεν μπορεί να έχει ως στόχο την εξόντωσή της.