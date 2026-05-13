Επίδομα μητρότητας 2026: Οι 3 ημερομηνίες – κλειδιά για τις νέες πληρωμές – Τα ποσά και οι δικαιούχοι

Σε 8 ημέρες θα πραγματοποιήσει ο e-ΕΦΚΑ τη δεύτερη και την τελευταία καταβολή του επιδόματος μητρότητας (κυοφορίας και λοχείας) για τον μήνα Μάιο σε μισθωτές εργαζόμενες μητέρες και μη μισθωτές (ελεύθερες επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενες και αγρότισσες) που έχουν λάβει 56 ημέρες άδειας κυοφορίας και 63 ημέρες λοχείας, δηλαδή συνολικά 119 ημέρες.

Της Κατερίνα Φεσσά

Όπως προβλέπει ο προγραμματισμός του Φορέα, στις 21 Μαΐου θα καταβληθεί το επίδομα μητρότητας στις εργαζόμενες μητέρες που υπέβαλαν ηλεκτρονικά αίτηση στην υπηρεσία «Ηλεκτρονική Αίτηση Χορήγησης Επιδόματος Μητρότητας» κατά το διάστημα 1η Μαΐου του 2026- 15 Μαΐου του 2026 και των οποίων αυτή έχει οριστικοποιηθεί.

Σημειώνεται δε πως, η προηγούμενη καταβολή έγινε στις 7 Μαΐου.

Τα ποσά και η φορολόγηση

Υπενθυμίζεται πως, το επίδομα μητρότητας έχει ανέβει από την 1η Απριλίου του 2026 στα 920 ευρώ μεικτά από 880 ευρώ μεικτά που ήταν το προηγούμενο διάστημα επειδή αυξήθηκε εκ νέου ο κατώτατος μισθός.

Αυτό συμβαίνει διότι, το ποσό της βάσης υπολογισμού του επιδόματος μητρότητας ισούται με το ύψος του κατώτατου μισθού. Σε αυτό το σημείο όμως θα πρέπει να τονιστεί πως, το ποσό του επιδόματος που λαμβάνει ο δικαιούχος διαμορφώνεται με βάσει τις ασφαλιστικές αποδοχές του.

Για παράδειγμα, εάν μια μισθωτή εργαζόμενη ιδιωτικού τομέα λαμβάνει μισθό 1.700 ευρώ μεικτά και έχει πάρει 119 ημέρες άδειας, κυοφορίας και λοχείας, τότε:

ο e-ΕΦΚΑ υποχρεούται να της καταβάλει 920 ευρώ μεικτά -που αντιστοιχούν στον κατώτατο μισθό.

και ο εργοδότης θα πρέπει να της δώσει 780 ευρώ μεικτά, που υπολείπονται από τον μισθό της.

Διευκρινίζεται πως το επίδομα μητρότητας είναι μεν αφορολόγητο και ακατάσχετο, ωστόσο ο δικαιούχος της παροχής θα πρέπει να το δηλώσει στην φορολογική δήλωση του εντύπου Ε1.

Πότε θα γίνουν οι πληρωμές του Ιουνίου 2026

Αξίζει να σημειωθεί πως, τον επόμενο μήνα θα γίνουν άλλες δύο πληρωμές για το επίδομα μητρότητας από τον e-ΕΦΚΑ. Ειδικότερα:

Στις 8 Ιουνίου 2026 θα πληρωθεί το επίδομα μητρότητας σε όσους προχωρήσουν στην υποβολή της σχετικής αίτησης με την επισύναψη των απαραίτητων δικαιολογητικών κατά την περίοδο 16 Μαΐου 2026-2 Ιουνίου 2026 και των οποίων αυτή έχει οριστικοποιηθεί.

θα πληρωθεί το σε όσους προχωρήσουν στην υποβολή της σχετικής αίτησης με την επισύναψη των απαραίτητων δικαιολογητικών κατά την και των οποίων αυτή έχει οριστικοποιηθεί. Στις 22 Ιουνίου 2026 θα καταβληθεί το επίδομα μητρότητας στους δικαιούχους που υποβάλουν τη σχετική αίτηση από τις 3 Ιουνίου 2026 έως τις 16 Ιουνίου 2026 και των οποίων αυτή έχει γίνει η οριστικοποίηση της.

Επίσης επισημαίνεται πως εν λόγω παροχή χορηγείται:

Α. Στις άμεσα ασφαλισμένες μισθωτές του e-ΕΦΚΑ που υπάγονται στους παρακάτω τέως φορείς.

Συγκεκριμένα:

στο τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και στις εξής κατηγορίες:

αποκλειστικές νοσοκόμες

οικιακούς βοηθούς (κατ’ οίκον, περιστασιακά απασχολούμενες, αμειβόμενες με εργόσημο τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ)

ρητινοσυλλέκτες

ξεναγούς

μέλη δασικών συνεταιρισμών

στο τ. ΤΑΞΥ

στο τ. ΕΤΑΠ-ΜΜΕ

στους έμμισθους δικηγόρους του ιδιωτικού τομέα

Και οι βασικές προϋποθέσεις για τη χορήγηση του επιδόματος είναι:

Οι ασφαλισμένες να έχουν πραγματοποιήσει τουλάχιστον 200 ημέρες εργασίας εντός των 2 τελευταίων ετών που προηγούνται της ημέρας τοκετού.

Να μην εργάζονται κατά τον χρόνο επιδότησης.

Ο e-ΕΦΚΑ χορηγεί τα επιδόματα μητρότητας (κυοφορίας και λοχείας) για διάστημα συνολικά 119 ημερών. Από αυτές, οι 56 ημέρες άδειας δίνονται πριν τον τοκετό (επίδομα κυοφορίας) και οι 63 ημέρες μετά τον τοκετό (επίδομα λοχείας).

Σε περίπτωση πρόωρου τοκετού, το υπόλοιπο του επιδόματος κυοφορίας μεταφέρεται μετά τον τοκετό, προκειμένου να εξασφαλιστεί η επιδότηση για συνολικά 119 ημέρες.

Β. Στις μη μισθωτές

Οι άμεσα ασφαλισμένες ελεύθερες επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενες και αγρότισσες του e-ΕΦΚΑ (τ. ΟΑΕΕ, τ. ΕΤΑΑ, τ. ΟΓΑ και με εργόσημο ΟΓΑ) θα πρέπει να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις για να λάβουν τα επιδόματα μητρότητας (κυοφορίας και λοχείας). Δηλαδή: