Φόβοι για νέες αυξήσεις στα καύσιμα: Ποια πόλη έχει την φθηνότερη αμόλυβδη βενζίνη – «Καίνε» ρεύμα και φυσικό αέριο

Δημήτρης Χριστούλιας

Oικονομία

Αναπόφευκτες όπως φαίνεται, θα είναι οι ανατιμήσεις στα καύσιμα τις επόμενες ημέρες, επιβαρύνοντας ακόμη περισσότερο το κίστος μετακίνησης των πολιτών.

Τα τελευταία 24ωρα καταγράφεται νέα άνοδος στην τιμή του πετρελαίου Μπρεντ μετά το νέο αδιέξοδο στις διαπραγματεύσεις ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και στο Ιράν.

Η τιμή του πετρελαίου Μπρεντ κινείται πλέον κοντά στα 110 δολάρια το βαρέλι.

Το γεγονός αυτό έχει ως αποτέλεσμα να παραμένει σταθερά κοντά στα 2,10 ευρώ το λίτρο και σήμερα η μέση τιμή της αμόλυβδης βενζίνης ενώ σε υψηλά επίπεδα βρίσκεται και η τιμή στο πετρέλαιο κίνησης.

Ποιες είναι οι αυξήσεις από τις αρχές του χρόνου

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία από το Παρατηρητήριο Τιμών για τα καύσιμα της Ανεξάρτητη Αρχής Ελέγχου Αγοράς και Προστασίας Καταναλωτή η μέση τιμή της αμόλυβδης βενζίνης είναι στα 2,09 ενώ η μέση τιμή στο πετρέλαιο κίνησης είναι στο 1,85 ευρώ.

Όταν ξεκίνησε ο πόλεμος, η μέση τιμή της αμόλυβδης βενζίνης ήταν στο 1,75 ευρώ το λίτρο και σήμερα πωλείται προς 2,09 ευρώ το λίτρο, με τη διαφορά να φτάνει τα 34 λεπτά το λίτρο.

Αντίστοιχα το πετρέλαιο κίνησης, στις αρχές Μαρτίου πωλούνταν προς 1,57 ευρώ το λίτρο, κατά μέσο όρο και σήμερα προς 1,85 ευρώ το λίτρο με την αύξηση να φτάνει τα 28 λεπτά το λίτρο. Όπως όλα δείχνουν η αμόλυβδη βενζίνη θα ξεπεράσει τα 2.10 ευρώ ανά λίτρο τις επόμενες ημέρες και το πετρέλαιο κίνησης το 1,90 ευρώ ανά λίτρο.

Στο Κιλκίς η φθηνότερη αμόλυβδη…

Η πιο φθηνή αμόλυβδη βενζίνη διατίθεται στο Κιλκίς με τη μέση τιμή στα 2,06 ευρώ ανά λίτρο και το πιο φθηνό πετρέλαιο κίνησης στην Κατερίνη με τη μέση τιμή να φτάνει το 1,81 ευρώ ανά λίτρο.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η εκρηκτική άνοδος τόσο στην ενέργεια όσο και στα καύσιμα βάζουν «φωτιά» στον πληθωρισμό.

Η εκτόξευση στις τιμές των καυσίμων έχει επίπτωση και στις τιμές των αεροπορικών εισιτηρίων.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής τα αεροπορικά εισιτήρια έχουν αυξηθεί κατά 18,6% μέσα σε έναν χρόνο. Επίσης, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής καταγράφονται ετήσιες αυξήσεις στον ηλεκτρινός κατά 14%, στο φυσικό αέριο 19,3%, στο πετρέλαιο θέρμανσης 53,2%, στο πετρέλαιο κίνησης 32,4% και στην βενζίνη 17,1%.

Υπενθυμίζεται ότι πολύ σημαντική άνοδο στο 5,4% καταγράφει ο πληθωρισμός τον Απρίλιο από 3,9% τον Μάρτιο, 2,7% τον Φεβρουάριο και 2,5% τον Ιανουάριο με τις ετήσιες ανατιμήσεις στα τρόφιμα να φτάνουν στο 4,4%. Δηλαδή βλέπουμε ότι μέσα σε 3 μήνες ο πληθωρισμός έχει διπλασιασθεί.

Φόβοι για νέες αυξήσεις στα καύσιμα: Ποια πόλη έχει τη φθηνότερη αμόλυβδη βενζίνη – «Καίνε» ρεύμα και φυσικό αέριο

