Notos: Κλείνει το πολυκατάστημα στη Σταδίου έπειτα από 25 χρόνια – Πότε θα σταματήσει να λειτουργεί

Επιμέλεια: Στέλιος Μπαμιατζής

Oικονομία

ΝΟΤΟΣ
Πάνω από 25 χρόνια πέρασαν και το πολυκατάστημα Notos στο ιστορικό κτίριο στη συμβολή των οδών Σταδίου και Αιόλου στο κέντρο της Αθήνας, ανακοινώνει ότι σταματά τη λειτουργία του στις 31 Αυγούστου 2026.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η εξέλιξη αυτή προκύπτει έπειτα από απόφαση των ιδιοκτητών του κτιρίου, να μην ανανεώσουν τη μισθωτική σύμβαση, η οποία έληξε στις 31/12/2024 και η εταιρεία πρέπει να συμμορφωθεί με την απαίτηση να αποδώσει τις εγκαταστάσεις.

Το κτίριο, ένα κοινωνικό τοπόσημο στο κέντρο της πόλης και έδρα του πολυκαταστήματος για πάνω από δύο δεκαετίες, θα πρέπει να εκκενωθεί, μετά την ως άνω ημερομηνία.

Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, αυτή η αναγκαστική εξέλιξη είναι πολύ δυσάρεστη για όλη τη μεγάλη οικογένεια της Notos, η οποία εκφράζει την ειλικρινή ευγνωμοσύνη προς τους εργαζόμενους, τους προμηθευτές, τους συνεργάτες και το καταναλωτικό κοινό, για τη διαχρονική εμπιστοσύνη και τη στήριξή τους, καθ’ όλη τη διάρκεια της μακράς ιστορίας του καταστήματος.

Η εταιρεία βρίσκεται σε επικοινωνία με το σωματείο των εργαζομένων με σκοπό τη διαμόρφωση του κατάλληλου προγράμματος για τη μείωση των συνεπειών αυτής της εξέλιξης.

Τους επόμενους μήνες η notoscom θα επικεντρωθεί στην υποστήριξη των εργαζομένων και στην ομαλή ολοκλήρωση των δραστηριοτήτων στο κατάστημα της Αιόλου.

Σημειώνεται ότι η δραστηριότητα των πολυκαταστημάτων Notos στον Πειραιά, τη Θεσσαλονίκη και την Καλαμάτα, καθώς και του ηλεκτρονικού καταστήματος notos.gr, συνεχίζεται κανονικά.

 

 

