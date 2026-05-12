Χανταϊός: Αρνητικό το πρώτο τεστ ασθενούς στο Βένετο – Οι Ιταλοί στέλνουν δείγματα 25χρονου σε ειδικό κέντρο λοιμώξεων

Το Εθνικό Ινστιτούτο Λοιμωδών Νοσημάτων «Λατσάρο Σπαλαντσάνι» της Ιταλίας διευκρίνισε ότι, προς το παρόν, δεν προβλέπεται η μεταφορά του 25χρονου από την Καλαβρία που βρίσκεται σε καραντίνα λόγω πιθανού χανταϊού, αλλά μόνο η αποστολή βιολογικών δειγμάτων του για εργαστηριακές εξετάσεις, σύμφωνα με το Ansa.

Η ανακοίνωση ήρθε μετά από δημοσιεύματα του ιταλικού Τύπου που ανέφεραν ότι ο νεαρός επρόκειτο να μεταφερθεί στο νοσοκομείο της Ρώμης.

Υπό παρακολούθηση ο 24χρονος ναυτικός από την Καμπανία

Καλά στην υγεία του και χωρίς συμπτώματα παραμένει και ο 24χρονος ναυτικός από το Τόρε ντελ Γκρέκο, ο οποίος τέθηκε προληπτικά σε καραντίνα με απόφαση των τοπικών υγειονομικών αρχών.

Ο διευθυντής πρόληψης της υγειονομικής υπηρεσίας Napoli 3 Sud, Καρμίνε Καρμπόνε, δήλωσε ότι ο νεαρός υποβάλλεται καθημερινά σε ελέγχους και βρίσκεται υπό συνεχή ιατρική παρακολούθηση.

Αρνητικό το πρώτο τεστ στο Βένετο, αλλά συνεχίζεται η επιτήρηση

Η διευθύντρια πρόληψης του ιταλικού υπουργείου Υγείας, Μάρα Καμπιτιέλο, ανακοίνωσε ότι ο ασθενής στο Βένετο βρέθηκε αρνητικός στον χανταϊό στο πρώτο τεστ που πραγματοποιήθηκε.

Ωστόσο, ξεκαθάρισε ότι αυτό δεν σημαίνει πως έχει αποκλειστεί οριστικά η πιθανότητα μόλυνσης, καθώς η περίοδος επώασης του ιού μπορεί να είναι μεγάλη.

«Το γεγονός ότι ο ασθενής είναι σήμερα αρνητικός και ασυμπτωματικός είναι ενθαρρυντικό, όμως θα συνεχίσει να παρακολουθείται», ανέφερε.

Όπως εξήγησε, τα βασικά μέτρα δημόσιας υγείας παραμένουν η καραντίνα και η στενή επιτήρηση των επαφών υψηλού κινδύνου.

«Η μεταδοτικότητα φαίνεται χαμηλή»

Η Καμπιτιέλο σημείωσε ότι μέχρι στιγμής ο χανταϊός φαίνεται να έχει χαμηλή μεταδοτικότητα μεταξύ ανθρώπων και κυρίως όταν ο ασθενής εμφανίζει συμπτώματα.

«Σύμφωνα με τα διαθέσιμα επιστημονικά δεδομένα, η μετάδοση από άνθρωπο σε άνθρωπο είναι σπάνια και απαιτεί στενή και παρατεταμένη επαφή σε κλειστό χώρο», είπε.

Διευκρίνισε επίσης ότι στις περισσότερες περιπτώσεις ο ιός μεταδίδεται μέσω ούρων, σάλιου και άλλων εκκρίσεων τρωκτικών και όχι διαπροσωπικά.

«Ένα θετικό τεστ δεν σημαίνει πάντα ότι ο ασθενής είναι μεταδοτικός»

Η Ιταλίδα αξιωματούχος τόνισε ακόμη ότι ένα θετικό αποτέλεσμα δεν σημαίνει απαραίτητα ότι ο ασθενής μεταδίδει τον ιό.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να υπάρξουν και ψευδώς θετικά αποτελέσματα.

Για αυτόν τον λόγο, όπως εξήγησε, στην περίπτωση του Αμερικανού ασθενούς που θεωρείται θετικός, το τεστ θα επαναληφθεί μετά από 48 ώρες ώστε να επιβεβαιωθεί το αποτέλεσμα.

Τρία νέα επιβεβαιωμένα κρούσματα από το MV Hondius

Οι αρχές επιβεβαίωσαν ακόμη τρία κρούσματα μεταξύ των επιβατών που αποβιβάστηκαν από το κρουαζιερόπλοιο MV Hondius: μία Γαλλίδα, έναν Αμερικανό και έναν Ισπανό.

Παράλληλα, 12 εργαζόμενοι νοσοκομείου στην Ολλανδία τέθηκαν σε καραντίνα μετά από λάθη στις διαδικασίες διαχείρισης δειγμάτων αίματος και ούρων ασθενούς που νοσηλεύεται με χανταϊό.

Το Hondius επιστρέφει στο Ρότερνταμ

Το MV Hondius αναχώρησε από την Τενερίφη και αναμένεται να φτάσει στο Ρότερνταμ το βράδυ της Κυριακής, σύμφωνα με την πλοιοκτήτρια εταιρεία.

Στο πλοίο παραμένουν 25 μέλη πληρώματος και δύο μέλη ιατρικού προσωπικού, ενώ μεταφέρεται και η σορός Γερμανού επιβάτη που πέθανε κατά τη διάρκεια της κρουαζιέρας.