Τραμπ για Ιράν: Θα σταματήσουν 100% τον εμπλουτισμό ουρανίου

Ο Ντόναλντ Τραμπ εμφανίστηκε βέβαιος ότι το Ιράν θα εγκαταλείψει τον εμπλουτισμό ουρανίου και κάθε προσπάθεια ανάπτυξης πυρηνικού όπλου, παρά το γεγονός ότι οι διαπραγματεύσεις παραμένουν στάσιμες.

Σε συνέντευξή του στην εκπομπή «Sid and Friends in the Morning» του WABC, ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε πως η Τεχεράνη «θα σταματήσει 100%».

«Μιλάω προσωπικά μαζί τους»

Ο Τραμπ υποστήριξε ότι βρίσκεται σε άμεση επικοινωνία με Ιρανούς αξιωματούχους κατά τη διάρκεια των συνομιλιών.

«Εγώ διαπραγματεύομαι μαζί τους», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια πρόσθεσε: «Μου είπαν ότι θα πάρουμε τη σκόνη. Την αποκαλώ “πυρηνική σκόνη”, γιατί είναι πιο ταιριαστό. Και θα την πάρουμε».

«Δεν βιαζόμαστε, έχουμε αποκλεισμό»

Παράλληλα, ο Πρόεδρος των ΗΠΑ υπογράμμισε ότι η Ουάσινγκτον δεν σκοπεύει να επισπεύσει τις εξελίξεις.

«Δεν πρόκειται να βιαστούμε για τίποτα, έχουμε αποκλεισμό», δήλωσε, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για το τι ακριβώς εννοούσε με τον όρο «blockade».