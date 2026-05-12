Πώς δρούσε η συμμορία των «8» που «άδειασε» την τράπεζα στην Κάτω Τιθορέα – Οι ληστείες από το 2022, ο «εγκέφαλος» και το οπλοστάσιο

Τέλος στη δράση μιας ιδιαίτερα επικίνδυνης συμμορίας που «χτυπούσε» τράπεζες και ΑΤΜ σε όλη τη χώρα έβαλε η ΕΛ.ΑΣ., ύστερα από τη σύλληψη οκτώ μελών της, μετά τη ληστεία στην Κάτω Τιθορέα Φθιώτιδας, κατά τη διάρκεια της οποίας άρπαξαν 217.000 ευρώ. Η οργάνωση, που διέθετε επαγγελματική δομή και βαρύ οπλισμό, είχε μπει στο μικροσκόπιο των Αρχών εδώ και καιρό, ωστόσο η ένοπλη ληστεία στην Κάτω Τιθορέα το πρωί της Δευτέρας αποτέλεσε την αρχή του τέλους για την εγκληματική τους πορεία.

Η εγκληματική οργάνωση είχε αναπτύξει συστηματική δράση, κυρίως σε ένοπλες ληστείες τραπεζών, τουλάχιστον από τον Ιανουάριο του 2022, και το πεδίο δράσης της δεν περιοριζόταν στην Αττική, αλλά επεκτεινόταν σε πολλές περιοχές της ελληνικής περιφέρειας.

Πώς δρούσε η οργάνωση

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ, τα μέλη της οργάνωσης είχαν διαπράξει τουλάχιστον δέκα ληστείες σε υποκαταστήματα στις περιοχές του Παπάγου, του Γαλατσίου, της Νέας Χαλκηδόνας και της Νέας Ιωνίας εντός Αττικής. Παράλληλα, «χτύπησαν» στην Αιγείρα Αχαΐας και στην Κατοχή Αιτωλοακαρνανίας, γεγονός που αποδεικνύει την επιχειρησιακή δυνατότητά τους να δρουν σε ευρεία γεωγραφική κλίμακα.

Η εγκληματική τους δραστηριότητα συμπληρωνόταν από συστηματικές κλοπές αυτοκινήτων και μοτοσικλετών, ενώ παράλληλα εμπλέκονταν σε απόπειρες διάρρηξης ΑΤΜ, σε επαρχιακές περιοχές, καθώς και σε πλαστογραφίες.

Η εγκληματική οργάνωση λειτουργούσε με ιδιαίτερη μεθοδικότητα, καθώς κάθε τους «χτύπημα» βασιζόταν σε έναν λεπτομερή σχεδιασμό: Πριν από κάθε ενέργεια, τα μέλη προχωρούσαν σε πολυήμερη προετοιμασία και συστηματική παρακολούθηση των στόχων τους, ώστε να γνωρίζουν κάθε λεπτομέρεια του χώρου.

Για τις μετακινήσεις τους χρησιμοποιούσαν κλεμμένα οχήματα στα οποία τοποθετούσαν πλαστές πινακίδες κυκλοφορίας, προκειμένου να παραπλανούν τις διωκτικές Αρχές. Με στόχο να σβήνουν τα ίχνη τους, εφάρμοζαν τη μέθοδο της εναλλαγής οχημάτων διαφυγής κατά τη διάρκεια της απομάκρυνσής τους από το σημείο της ληστείας.

Τα μέλη της ομάδας χρησιμοποιούσαν επίσης συστηματικά διάφορα μέσα μεταμφίεσης, διασφαλίζοντας ότι η ταυτότητά τους δεν θα γινόταν αντιληπτή από αυτόπτες μάρτυρες ή κάμερες ασφαλείας.

Ο αρχηγός, ο «σύνδεσμος» και το στρατηγείο

Από την έρευνα των αρχών προέκυψαν συγκεκριμένοι ρόλοι για δύο από τους βασικούς κατηγορούμενους, οι οποίοι αποτελούσαν τον «πυρήνα» της ομάδας. «Εγκέφαλος» ήταν ένας 30χρονος, ο οποίος κατείχε τον ηγετικό ρόλο στην ιεραρχία, έχοντας την ευθύνη για τον συνολικό σχεδιασμό και τον συντονισμό των ενεργειών όλων των μελών. Παράλληλα, είχε εξασφαλίσει τον χώρο συνάντησης, ο οποίος λειτουργούσε ως ορμητήριο για την προετοιμασία των χτυπημάτων της συμμορίας.

Το «στρατηγείο» βρισκόταν στο Γαλάτσι, και σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, αποτελούσε το κεντρικό σημείο αναφοράς, καθώς εκεί γίνονταν οι συγκεντρώσεις όλων των μελών, όπου και κατέστρωναν με λεπτομέρεια τα σχέδια για τις ένοπλες επιθέσεις τους. Μάλιστα, για να αποφύγουν τον εντοπισμό τους και να μην κινήσουν υποψίες στις Αρχές, επέλεγαν να μετακινούνται κυρίως πεζή, αποφεύγοντας τις άσκοπες χρήσεις οχημάτων που θα μπορούσαν να τους προδώσουν.

Επίσης, 26χρονη που συνελήφθη και συζούσε με τον 30χρονο, είχε κομβικό ρόλο στην επικοινωνία της οργάνωσης. Λειτουργούσε ως ο συνδετικός κρίκος ανάμεσα στον αρχηγό και τα υπόλοιπα μέλη, διασφαλίζοντας τη ροή των πληροφοριών και τον εσωτερικό έλεγχο της ομάδας.

Είχαν υπολογίσει την απόσταση που χρειαζόταν το περιπολικό για να φτάσει στην τράπεζα

Χαρακτηριστικό της μεθοδικότητάς τους είναι ότι είχαν επισκεφθεί την Κάτω Τιθορέα στο παρελθόν για κατόπτευση, χωρίς ωστόσο να προχωρήσουν σε ενέργεια μέχρι να σιγουρευτούν. Είναι επίσης ενδεικτικό πως οι αστυνομικοί εκτιμούν ότι οι δράστες είχαν υπολογίσει ότι το περιπολικό της περιοχής θα χρειαζόταν 27 λεπτά για να προσεγγίσει την τράπεζα. Βασιζόμενοι σε αυτό το δεδομένο, παρέμειναν εντός του καταστήματος για 24 λεπτά, εξαντλώντας τα περιθώρια χρόνου προκειμένου να ολοκληρώσουν τη ληστεία και να διαφύγουν.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι οι αρχές είχαν θέσει τα μέλη της συμμορίας υπό διακριτική παρακολούθηση ήδη από το περασμένο Σάββατο. Όταν στελέχη αστυνομικοί εντόπισαν τέσσερα μέλη να κινούνται προς την περιοχή που έγινε η ληστεία, σήμανε συναγερμός. Στην περιοχή αναπτύχθηκαν άμεσα δυνάμεις της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, οι οποίες παρακολουθούσαν κάθε τους κίνηση μέχρι τη στιγμή της επέμβασης.

Οι ανακοινώσεις της ΕΛΑΣ

Διοικητής Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, Υποστράτηγος Φώτιος Ντουίτσης:

«Κυρίες και κύριοι,

η σημερινή παρουσίαση αφορά την εξάρθρωση μίας ιδιαίτερα επικίνδυνης εγκληματικής οργάνωσης, η οποία δρούσε τουλάχιστον από τον Ιανουάριο του 2022 και είχε αναπτύξει συστηματική δράση κυρίως σε ένοπλες ληστείες τραπεζών.

Μετά τη ληστεία που σημειώθηκε χθες σε υποκατάστημα τράπεζας στην Κάτω Τιθορέα Φθιώτιδας, οι επιχειρησιακές μονάδες της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος κινητοποιήθηκαν άμεσα, με αποτέλεσμα την επ’ αυτοφώρω σύλληψη των δραστών και την πλήρη αποδόμηση της εγκληματικής οργάνωσης.

Συνολικά, στο πλαίσιο της επιχείρησης συνελήφθησαν οκτώ άτομα, τα οποία φέρονται να συμμετείχαν, με διαφορετικούς και διακριτούς ρόλους, στη δομή και τη δράση της οργάνωσης, η οποία φέρεται να έχει διαπράξει τουλάχιστον δέκα ακόμα ληστείες σε τραπεζικά υποκαταστήματα σε περιοχές της Αθήνας, του Παπάγου, του Γαλατσίου, της Νέας Χαλκηδόνας, της Νέας Ιωνίας, της Αιγείρας Αχαΐας και της Κατοχής Αιτωλοακαρνανίας.

Πρόκειται για εγκληματική οργάνωση που δεν λειτουργούσε ευκαιριακά ούτε χτυπούσε τυχαία. Τα μέλη της προχωρούσαν σε πολυήμερες προπαρασκευαστικές ενέργειες, κατόπτευαν τους στόχους τους, χρησιμοποιούσαν κλεμμένα οχήματα και πλαστές πινακίδες κυκλοφορίας, άλλαζαν οχήματα διαφυγής, χρησιμοποιούσαν μέσα μεταμφίεσης και λάμβαναν μέτρα αντιπαρακολούθησης, επιδιώκοντας συστηματικά να καλύπτουν τα ίχνη τους και να δυσχεραίνουν τον εντοπισμό τους από τις διωκτικές Αρχές.

Ενδεικτικό της επικινδυνότητας της οργάνωσης είναι ότι κατά την επιχείρηση βρέθηκε ιδιαίτερα βαρύς οπλισμός, όπως πολεμικό τυφέκιο τύπου Kalashnikov, υποπολυβόλο τύπου Scorpion, πιστόλια, χειροβομβίδες, μεγάλος αριθμός φυσιγγίων, γεμιστήρες, πυροκροτητές, συνδεσμολογία, καθώς και αλεξίσφαιρο γιλέκο.

Τα ευρήματα αυτά καταδεικνύουν όχι μόνο το επίπεδο επικινδυνότητας των συλληφθέντων, αλλά και τον επαγγελματισμό, την ψυχραιμία και την επιχειρησιακή ακρίβεια με την οποία ενήργησαν οι αστυνομικοί. Η ακινητοποίηση των δραστών πραγματοποιήθηκε σε σημείο και χρόνο που είχαν επιλεγεί με γνώμονα την ασφάλεια των πολιτών, παρά το γεγονός ότι οι δράστες έφεραν βαρύ οπλισμό και επέδειξαν αντίσταση.

Η επιχείρηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος ήταν αποτέλεσμα συστηματικής έρευνας, επιχειρησιακής επιμονής και αξιοποίησης πληροφοριών σε πραγματικό χρόνο. Η σύνδεση της ληστείας στην Κάτω Τιθορέα με τη δράση της συγκεκριμένης εγκληματικής οργάνωσης αξιολογήθηκε άμεσα και οδήγησε σε συντονισμένες επιχειρησιακές ενέργειες σε περισσότερες περιοχές της χώρας.

Καθοριστική ήταν η συμβολή των υπηρεσιών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Φθιώτιδας, οι οποίες αντέδρασαν άμεσα μετά τη ληστεία, συνέβαλαν στη διαμόρφωση της αρχικής επιχειρησιακής εικόνας και λειτούργησαν υποδειγματικά στο πλαίσιο του συνολικού συντονισμού.

Ιδιαίτερη αναφορά πρέπει να γίνει και στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών, καθώς η τεχνική κατάρτιση, η εμπειρογνωμοσύνη και η επιστημονική τεκμηρίωση των αστυνομικών της συνέβαλαν καθοριστικά στη διασύνδεση υποθέσεων, στην αξιοποίηση των ευρημάτων και στην πλήρη τεκμηρίωση της δράσης της οργάνωσης.

Η συγκεκριμένη υπόθεση αποτυπώνει στην πράξη την επιχειρησιακή δυνατότητα της Ελληνικής Αστυνομίας να αντιμετωπίζει σύνθετες, διαρκείς και βαριά οπλισμένες εγκληματικές δομές, με σχέδιο, συντονισμό και αποτελεσματικότητα.

Ολοκληρώνοντας, θα ήθελα να ευχαριστήσω το σύνολο του προσωπικού της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος για τον επαγγελματισμό, την αφοσίωση και την επιχειρησιακή αποτελεσματικότητα που επέδειξε, καθώς και όλους τους συναδέλφους των υπηρεσιών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Φθιώτιδας, της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών, αλλά και των λοιπών εμπλεκόμενων υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας που συνέβαλαν καθοριστικά στην επιτυχή ολοκλήρωση της επιχείρησης.

Περισσότερες λεπτομέρειες για την υπόθεση, το εύρος της εγκληματικής δράσης της οργάνωσης, καθώς και τα αποτελέσματα των ερευνών, θα σας παρουσιάσει η Εκπρόσωπος Τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας.

Σας ευχαριστώ.

Εκπρόσωπος Τύπου Ελληνικής Αστυνομίας, Αστυνόμος Β’ Δημογλίδου Κωνσταντία:

«Κυρίες και κύριοι καλημέρα σας.

Σε συνέχεια των όσων ανέπτυξε ο Διοικητής της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, για την εξάρθρωση της εγκληματικής οργάνωσης τα μέλη της οποίας διέπρατταν ένοπλες ληστείες με την χρήση ιδιαίτερα βαρέως οπλισμού σε υποκαταστήματα τραπεζών, διακεκριμένες κλοπές οχημάτων, απόπειρα έκρηξης σε Α.Τ.Μ και πλαστογραφίες πραγματοποιήθηκε συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση τη Δευτέρα, 11 Μαΐου 2026, σε περιοχές της Κάτω Τιθορέας Φθιώτιδος, Λουτρακίου, Αλεποχωρίου και Ζωγράφου Αττικής.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης συνελήφθησαν συνολικά οκτώ μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, μεταξύ των οποίων και δύο γυναίκες, ενώ σε βάρος τους σχηματίσθηκε δικογραφία για -κατά περίπτωση- σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, ληστείες, διακεκριμένες περιπτώσεις κλοπών, πλαστογραφίες κατ’ εξακολούθηση και κατά συναυτουργία, απόπειρα έκρηξης κατά συναυτουργία, παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων, καθώς και βία κατά υπαλλήλων και δικαστικών προσώπων.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο διερεύνησης της ένοπλης ληστείας που διαπράχθηκε πρωινές ώρες της 11ης Μαΐου 2026 σε υποκατάστημα τράπεζας στην Κάτω Τιθορέα Φθιώτιδας, αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Εγκλημάτων κατά Ζωής και Ιδιοκτησίας της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, με τη συνδρομή των τοπικών αστυνομικών υπηρεσιών, διαπίστωσαν ότι οι δράστες αποτελούσαν μέλη ήδη διερευνώμενης εγκληματικής οργάνωσης με διαρκή και οργανωμένη δράση τουλάχιστον από το 2022.

Η οργάνωση δραστηριοποιούνταν κυρίως στη διάπραξη ένοπλων ληστειών σε τραπεζικά καταστήματα τόσο στην Αττική όσο και σε περιοχές της περιφέρειας, μεταξύ άλλων σε Παπάγου, Γαλάτσι, Νέα Χαλκηδόνα, Νέα Ιωνία, Αιγείρα Αχαΐας και Κατοχή Αιτωλοακαρνανίας, καταδεικνύοντας την ευρεία γεωγραφική διασπορά και την επιχειρησιακή δυνατότητα της εγκληματικής ομάδας. Παράλληλα, τα μέλη της εμπλέκονταν σε κλοπές οχημάτων και μοτοσικλετών, καθώς και σε απόπειρες διάρρηξης ΑΤΜ σε επαρχιακές περιοχές.

Ως προς το ιστορικό της υπόθεσης, πρωινές ώρες της Δευτέρας, 11 Μαΐου 2026, δύο άτομα, προσποιούμενα ηλικιωμένους και φορώντας περούκες, ψεύτικα μουστάκια και γένια, εισήλθαν σε τραπεζικό υποκατάστημα στην Κάτω Τιθορέα Φθιώτιδας. Με την απειλή δύο πιστολιών και υποπολυβόλου τύπου Scorpion ακινητοποίησαν πελάτες και υπαλλήλους και αφαίρεσαν το χρηματικό ποσό των -217.000- ευρώ.

Παράλληλα, τρίτο άτομο, το οποίο έφερε πολεμικό τυφέκιο τύπου Kalashnikov, παρέμενε εξωτερικά του καταστήματος επιτηρώντας τον χώρο, ενώ μετά την ολοκλήρωση της ληστείας οι δράστες διέφυγαν με όχημα που έφερε πλαστές πινακίδες κυκλοφορίας, στο οποίο τους ανέμενε τέταρτος συνεργός ως οδηγός. Στη συνέχεια εγκατέλειψαν το πρώτο όχημα διαφυγής και επιβιβάστηκαν σε δεύτερο αυτοκίνητο, το οποίο επίσης έφερε πλαστές πινακίδες κυκλοφορίας και στο οποίο τους ανέμενε πέμπτο μέλος της οργάνωσης.

Από την έρευνα προέκυψε ότι τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης λειτουργούσαν με συγκεκριμένη επιχειρησιακή μεθοδολογία, διακριτούς ρόλους και αυξημένα μέτρα προφύλαξης. Η οργάνωση παρουσίαζε χαρακτηριστικά επαγγελματικής εγκληματικής δομής, με διαρκή επιχειρησιακή δράση και δυνατότητα ταχείας προσαρμογής.

Πριν από κάθε εγκληματική ενέργεια προχωρούσαν σε πολυήμερη προετοιμασία και κατόπτευση στόχων, χρησιμοποιούσαν κλεμμένα οχήματα και μοτοσικλέτες, τοποθετούσαν πλαστές πινακίδες κυκλοφορίας, χρησιμοποιούσαν μέσα μεταμφίεσης και λάμβαναν μέτρα αντιπαρακολούθησης, επιδιώκοντας συστηματικά να καλύπτουν τα ίχνη τους και να δυσχεραίνουν τον εντοπισμό τους από τις διωκτικές Αρχές.

Ως προς τη δομή της οργάνωσης, 30χρονος κατηγορούμενος είχε ηγετικό ρόλο, οργανώνοντας και συντονίζοντας τη δράση των υπολοίπων μελών, ενώ παράλληλα παρείχε χώρο συγκέντρωσης και προετοιμασίας της ομάδας. Επιπλέον, 26χρονη κατηγορούμενη λειτουργούσε ως συνδετικός κρίκος μεταξύ του αρχηγικού μέλους και των υπόλοιπων συμμετεχόντων.

Μεσημβρινές ώρες της ίδιας ημέρας μετά το περιστατικό της ληστείας, αστυνομικοί της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, οι οποίοι είχαν θέσει υπό διακριτική παρακολούθηση το όχημα διαφυγής των δραστών, πραγματοποίησαν επιχείρηση ακινητοποίησης στην περιοχή του Σχίνου Κορινθίας.

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε σε προεπιλεγμένο ασφαλές σημείο, ώστε να αποκλειστεί ο κίνδυνος τραυματισμού διερχόμενων πολιτών, αστυνομικών και των συλληφθέντων δεδομένου ότι οι δράστες έφεραν βαρύ οπλισμό και χαρακτηρίζονταν ιδιαίτερα επικίνδυνοι. Παρά τη σθεναρή αντίσταση που προέβαλαν, ακινητοποιήθηκαν και συνελήφθησαν πέντε άτομα, ενώ παράλληλα εξελίσσονταν συντονισμένες έρευνες σε οικίες και χώρους ενδιαφέροντος σε διαφορετικές περιοχές της χώρας.

Κατά τη διάρκεια της ίδιας ημέρας εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν σε περιοχές της Αττικής και τα υπόλοιπα μέλη της οργάνωσης.

Στην κατοχή τους, στα οχήματα που χρησιμοποιούσαν, καθώς και σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε οικίες, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων:

χρηματικό ποσό ύψους -215.345- ευρώ,

πολεμικό τυφέκιο τύπου Kalashnikov,

υποπολυβόλο τύπου Scorpion,

πέντε χειροβομβίδες,

πέντε πιστόλια,

μεγάλος αριθμός φυσιγγίων και γεμιστήρων,

πυροκροτητές και συνδεσμολογία,

αλεξίσφαιρο γιλέκο με αντιβαλλιστικές πλάκες,

πλήθος κινητών τηλεφώνων,

έξι περούκες και ψεύτικες γενειάδες,

πλαστές πινακίδες κυκλοφορίας,

γάντια σιλικόνης και εργασίας,

εργαλεία κοπής, βαριοπούλες και τροχοί κοπής,

πλαστή ταυτότητα,

ιδιόχειρες σημειώσεις και λοιπά πειστήρια.

Ιδιαίτερης σημασίας είναι το γεγονός ότι κατασχέθηκε και ανακτήθηκε σχεδόν το σύνολο του χρηματικού ποσού που αφαιρέθηκε κατά τη ληστεία στην Κάτω Τιθορέα.

Από τη μέχρι στιγμής έρευνα έχουν εξιχνιαστεί -11- ληστείες σε τραπεζικά υποκαταστήματα, -1- απόπειρα διάρρηξης ΑΤΜ, -11- κλοπές μοτοσικλετών και -4- κλοπές αυτοκινήτων, ενώ το συνολικό οικονομικό όφελος που αποκόμισαν τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης υπερβαίνει τις -483.000- ευρώ.

Οι συλληφθέντες, οι οποίοι στο παρελθόν έχουν απασχολήσει για παρόμοια και έτερα αδικήματα όπως ναρκωτικά, όπλα, κλοπές, απείθεια, αντίσταση, εμπρησμούς, σωματικές βλάβες, οδηγήθηκαν στη αρμόδια εισαγγελική Αρχή.