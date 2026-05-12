Παπαϊωάννου για τα επεισόδια στο ΑΠΘ: Όπου υπάρχουν ευθύνες θα αποδοθούν, με βάση τα πορίσματα της έρευνας που ξεκίνησε άμεσα

Εύη Κατσώλη

Κοινωνία

επεισόδια ΑΠΘ
Προσθέστε το enikos.gr στην Google

Σε εξέλιξη βρίσκεται η πλήρης διερεύνηση των γεγονότων -σήμερα το πρωί- στο ΑΠΘ, τόσο σε ό,τι αφορά τις συνθήκες μέσα στις οποίες εκτυλίχθηκαν τα επεισόδια όσο και σε σχέση με τους εμπλεκόμενους σε αυτά, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού.

«Καταδικάζουμε με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο τα απολύτως απαράδεκτα και επικίνδυνα περιστατικά βίας που σημειώθηκαν στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, με επιθέσεις κουκουλοφόρων και εξτρεμιστικών ομάδων εναντίον φοιτητών, εν ώρα ακαδημαϊκής διαδικασίας», δήλωσε ο αρμόδιος για την Ανώτατη Εκπαίδευση υφυπουργός, Νίκος Παπαϊωάννου.

«Το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, βρίσκεται σε άμεση και διαρκή επικοινωνία με τις αρχές του Πανεπιστημίου. Από την πρώτη στιγμή, ενημερώθηκε από τις Πρυτανικές αρχές, ότι ενεργοποιήθηκαν όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες και ακολουθήθηκε πλήρως το θεσμικό και επιχειρησιακό πρωτόκολλο που προβλέπεται για την προστασία της ασφάλειας εντός των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων. Οι αρμόδιες Aρχές κινήθηκαν άμεσα, ενώ βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη η πλήρης διερεύνηση όλων των συνθηκών και των εμπλεκομένων», ανέφερε ο υφυπουργός.

Mε βάση τα πορίσματα της διερεύνησης, όπως σημείωσε ο κ. Παπαϊωάννου, «θα εφαρμοστεί στο σύνολό του το ισχύον πλαίσιο για την ασφάλεια στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, χωρίς εκπτώσεις, χωρίς ανοχή και χωρίς εξαιρέσεις» και «όπου υπάρχουν ευθύνες, θα αποδοθούν».

«Η Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας έχει αποδείξει ότι δεν πρόκειται να επιτρέψει την επιστροφή των Πανεπιστημίων στις σκοτεινές εποχές της βίας, της ατιμωρησίας και της κυριαρχίας οργανωμένων ομάδων. Η μεγάλη πλειοψηφία των φοιτητών, των πανεπιστημιακών και της κοινωνίας απαιτεί ασφάλεια, ομαλότητα και ακαδημαϊκή ελευθερία. Και αυτό ακριβώς θα διασφαλίσουμε με αποφασιστικότητα», υπογράμμισε ο κ. Παπαϊωάννου.

Μοιράσου το:

Προσθέστε το enikos.gr στην Google
σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

ΠΟΥ για χανταϊό: Δεν υπάρχουν ενδείξεις ευρείας επιδημίας- Σε επιφυλακή οι υγειονομικές αρχές

Κυριάκος Μητσοτάκης: Δρομολογούνται παρεμβάσεις για την ικανοποίηση διαχρονικών διεκδικήσεων των νοσηλευτών

Μπακογιάνης: Έρχονται ειδικά και τοπικά πολεοδομικά σχέδια για τις κατοικίες σε ολόκληρη την χώρα-Τι διευκρίνισε για το νέο...

Βουλή: Έρχεται τροπολογία για την ηλεκτρονική σήμανση των ζώων

Τα 4 καλύτερα iPad του 2026 και ποιο να διαλέξετε

Το μυστήριο των «Μικρών Κόκκινων Κουκίδων» και το κλειδί των ακτίνων Χ
περισσότερα
18:57 , Τρίτη 12 Μαΐου 2026

Δίκη για τον θάνατο του 3χρονου Άγγελου: «Δεν έχω ξαναδεί παιδί σε τέτοια κατάσταση» – Συγκλονίζουν οι καταθέσεις των γιατρών

Οι καταθέσεις των γιατρών στη δίκη για τον θάνατο του μικρού Άγγελου στο Ηράκλειο προκάλεσαν σ...
18:25 , Τρίτη 12 Μαΐου 2026

Αιτωλοακαρνανία: Τον συνέλαβαν επειδή απειλούσε την πρώην σύντροφό του και αποκαλύφθηκε ολόκληρο οπλοστάσιο στο σπίτι του

Συνελήφθη, χθες το μεσημέρι, σε περιοχή του Δήμου Ακτίου Βόνιτσας, από αστυνομικούς του Αστυνο...
18:19 , Τρίτη 12 Μαΐου 2026

Σοβαρό τροχαίο στη Λάρισα: Τραυματίστηκε οδηγός μηχανής έπειτα από σύγκρουση με αυτοκίνητο

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε σήμερα (12/5/2026), το απόγευμα στη Λάρισα, προκαλώντας ανασ...
17:59 , Τρίτη 12 Μαΐου 2026

Πώς δρούσε η συμμορία των «8» που «άδειασε» την τράπεζα στην Κάτω Τιθορέα – Οι ληστείες από το 2022, ο «εγκέφαλος» και το οπλοστάσιο

Τέλος στη δράση μιας ιδιαίτερα επικίνδυνης συμμορίας που «χτυπούσε» τράπεζες και ΑΤΜ σε όλη τη...
MUST READ

Δολοφονία στην Κρήτη: «Αν είχα 1.000 σφαίρες, θα του τις “έριχνα”» είπε ο 54χρονος δράστης – Η χάρη που ζήτησε από τους αστυνομικούς

LIVE – 70η ημέρα πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με Ιράν – Όλες οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

«Χαμόγελο του Παιδιού» στο enikos.gr για τον πατέρα που βιντεοσκόπησε στο TikTok τον γιο του να πυροβολεί: 60% αύξηση των αναφορών παραβατικότητας ανηλίκων μέσω social media