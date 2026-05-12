Επεισόδια στο ΑΠΘ: «Λεκτική και σωματική βία δεν έχουν καμία απολύτως θέση στο Πανεπιστήμιο, να εφαρμοστεί ο νόμος» – Η ανακοίνωση των πρυτανικών Αρχών

Οι πρυτανικές Αρχές του ΑΠΘ εξέδωσαν ανακοίνωση με την οποία ζητούν την άμεση εφαρμογή του νόμου μετά τα επεισόδια που εκτυλίχθηκαν το πρωί στην Πολυτεχνική Σχολή, με την επίθεση αγνώστων κατά μελών φοιτητικής παράταξης.

«Όσα έγιναν σήμερα στο Αριστοτέλειο δεν πρόσθεσαν απλώς μερικούς ακόμα σωματικούς ή ψυχικούς τραυματισμούς. Χάραξαν μια βαθιά γραμμή ανάμεσα σε όσους ασκούν, υποστηρίζουν ή ανέχονται τη βία και στη συντριπτική πλειονότητα των ανθρώπων που βρίσκονται στο Πανεπιστήμιο για να επεκτείνουν τους ορίζοντες της γνώσης. Η σημερινή επίθεση προσβάλλει την ίδια μας την υπόσταση. Δεν έχει σημασία αν ο στόχος αυτήν τη φορά δεν ήταν ο Αντιπρύτανης, αλλά φοιτητές και φοιτήτριές μας. Δεν έχει σημασία ποιας φοιτητικής παράταξης μέλη ήταν τα θύματα. Σημασία έχει ότι λοστοί, καπνογόνα, μολότοφ, λεκτική και σωματική βία δεν έχουν καμία απολύτως θέση στο Πανεπιστήμιο», αναφέρεται στην ανακοίνωση του ΑΠΘ.

Οι Πρυτανικές Αρχές, όπως διευκρινίζεται «ζήτησαν άμεσα την εφαρμογή του νόμου, διότι η ασφάλεια των φοιτητών, των φοιτητριών, των διδασκόντων και των εργαζομένων είναι ο στοιχειώδης λόγος που ο νόμος υπάρχει».

«Ας μη νομίζουν όσοι είναι υπεύθυνοι για τη σημερινή επίθεση ότι την βλέπουμε ως ένα ακόμη επεισόδιο δημοσιότητας. Η ακαδημαϊκή διαλλακτικότητα δεν είναι ένδειξη αδυναμίας, αλλά επιλογή. Η κοινωνία είναι απέναντι τους», τονίζεται στην ανακοίνωση.