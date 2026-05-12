Θεσσαλονίκη: Ελεύθεροι οι 39 προσαχθέντες για τα επεισόδια στο ΑΠΘ – Τα νεότερα για την υγεία των τραυματιών

Αυτεπάγγελτη αστυνομική προανάκριση διεξάγεται για τα επεισόδια που σημειώθηκαν το πρωί της Τρίτης (12/5) στο ΑΠΘ, ενώ για την πορεία των ερευνών ενημερώνεται η εισαγγελία Πρωτοδικών.

Οι αστυνομικές Αρχές προχώρησαν σε 39 προσαγωγές για την υπόθεση, ωστόσο, όλοι αφέθηκαν ελεύθεροι.

Υπενθυμίζεται ότι την επίθεση εξαπέλυσε ομάδα κουκουλοφόρων, με ρόπαλα, κράνη και άλλα αντικείμενα, στις 10 το πρωί μέσα στο ΑΠΘ. Οι δράστες επιτέθηκαν σε μέλη φοιτητικής ομάδας εντός της Πολυτεχνικής Σχολής, της Νομικής Σχολής και της Σχολής Οικονομικών Επιστημών. Φοιτητές έτρεχαν έντρομοι να κρυφτούν, ακούγονταν φωνές, ενώ οι δράστες της επίθεσης πέταξαν καπνογόνα και προκάλεσαν φθορές.

Η κατάσταση των τραυματιών

Σχετικά με τους επτά τραυματίες που διακομίστηκαν με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου, σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση, ένας 20χρονος φέρει κάταγμα κεφαλής κερκίδας, καθώς και κακώσεις κεφαλής και θώρακος, και θα παραμείνει για νοσηλεία.

Συνολικά, όπως διευκρινίστηκε, στο νοσοκομείο διακομίστηκαν επτά τραυματίες. Πρόκειται για τέσσερις άνδρες και τρεις γυναίκες, ηλικίας 19 έως 27 ετών.

Οι πέντε εξ αυτών φέρουν κακώσεις άκρων (άνω, κάτω ή και τα δύο) και εκχυμώσεις. Ένας 27χρονος φέρει κακώσεις άκρων, κεφαλής και θώρακα. Εκτός του 20χρονου, οι υπόλοιποι τραυματίες δεν χρήζουν νοσηλείας.