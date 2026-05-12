Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών: Αντίθετος στη ρύθμιση χρεών, προτείνει 120 δόσεις και διαγραφή προσαυξήσεων

Ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών εκφράζει την αντίθεσή του στην εξαγγελθείσα ρύθμιση των 72 δόσεων για φορολογικές και ασφαλιστικές οφειλές και εμμένει στην πάγια θέση του δικηγορικού σώματος για βιώσιμη ρύθμιση έως 120 δόσεις.

Αναλυτικότερα, ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών σε ανακοίνωσή του αναφέρει:

«Το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών με απόφασή του της 11/5/2026, εκφράζει την έντονη αντίθεσή του προς την εξαγγελθείσα από την κυβέρνηση ρύθμιση των 72 δόσεων για φορολογικές και ασφαλιστικές οφειλές, καθόσον η ρύθμιση αυτή περιλαμβάνει οφειλές μέχρι 31/12/2023 και όχι το σύνολο των μέχρι σήμερα οφειλών, δεν προβλέπει διαγραφή προσαυξήσεων και επιβάλλει υψηλό επιτόκιο 5,5%.

Το ΔΣ του ΔΣΑ εμμένει στην πάγια θέση του δικηγορικού σώματος για βιώσιμη ρύθμιση έως 120 δόσεων και στην αναβίωση της ρύθμισης του ν.4611/2019 για όσους την έχουν απωλέσει.

Περαιτέρω κρίνεται αναγκαία η διαγραφή του 85% των προσαυξήσεων (όπως προέβλεπε ο ν. 4611/2019), η ρύθμιση να περιλαμβάνει το σύνολο των οφειλών μέχρι τη θέσπισή της και να υπάρξει αποσύνδεση της ρύθμισης από την καταβολή των τρεχουσών ασφαλιστικών και φορολογικών υποχρεώσεων».