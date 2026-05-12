Κογκρέσο: Ο Χέγκσεθ δέχεται πιέσεις για το κόστος του πολέμου με το Ιράν – «Έχει κοστίσει ήδη 29 δισ. δολάρια»

Κατερίνα Χαμαλέλη

Διεθνή Νέα

Πιτ Χέγκσεθ
Ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ Πιτ Χέγκσεθ βρίσκεται σήμερα αντιμέτωπος με σκληρές ερωτήσεις για τον πόλεμο με το Ιράν, καθώς αυξάνονται οι πολιτικές αντιδράσεις σχετικά με τη διάρκεια της σύγκρουσης και την έλλειψη έγκρισης από το Κογκρέσο.

Ο Χέγκσεθ και ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Ενόπλων Δυνάμεων στρατηγός Νταν Κέιν συμμετέχουν σε διαδοχικές ακροάσεις επιτροπών για το αμυντικό αίτημα προϋπολογισμού ύψους 1,5 τρισεκατομμυρίων δολαρίων που κατέθεσε ο Ντόναλντ Τραμπ για το Πεντάγωνο το 2027.

Το συγκεκριμένο αίτημα προβλέπει αύξηση περίπου 44% σε σχέση με τον σημερινό αμερικανικό αμυντικό προϋπολογισμό.

Ρεπουμπλικανοί και Δημοκρατικοί ζητούν εξηγήσεις

Τanto Ρεπουμπλικανοί όσο και Δημοκρατικοί αναμένεται να πιέσουν τον Χέγκσεθ και τον στρατηγό Κέιν σχετικά με το κόστος και τη δικαιολόγηση του πολέμου στο Ιράν.

Η κυβέρνηση Τραμπ δέχεται πιέσεις να παρουσιάσει πιο αναλυτική καταγραφή του οικονομικού κόστους της σύγκρουσης και να εξηγήσει με ποιον τρόπο το Πεντάγωνο σκοπεύει να αξιοποιήσει οποιαδήποτε αύξηση στον προϋπολογισμό.

«Ο πόλεμος έχει κοστίσει ήδη 29 δισ. δολάρια»

Κατά τη διάρκεια της ακρόασης, ο υφυπουργός Πολέμου και επικεφαλής οικονομικός αξιωματούχος Τζουλς Χερστ αποκάλυψε ότι ο πόλεμος με το Ιράν έχει κοστίσει μέχρι στιγμής στις Ηνωμένες Πολιτείες 29 δισεκατομμύρια δολάρια (περίπου 21,45 δισ. λίρες).

Από αυτά, τα 24 δισεκατομμύρια δολάρια (17,75 δισ. λίρες) έχουν δαπανηθεί σε στρατιωτικό υλικό, συμπεριλαμβανομένων πυρομαχικών, όπλων και πυραύλων.

Το Πεντάγωνο είχε ανακοινώσει τον περασμένο μήνα ότι το συνολικό κόστος του πολέμου ανερχόταν μέχρι τότε σε 25 δισεκατομμύρια δολάρια, κάτι που σημαίνει ότι οι δαπάνες αυξήθηκαν κατά 4 δισεκατομμύρια μέσα σε λίγες εβδομάδες.

